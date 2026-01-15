Hà Nội xoá bỏ chợ cóc, tiểu thương lo kế sinh nhai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6/2027, thành phố sẽ hoàn thành giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.

Giải toả chợ cóc vì lợi ích chung

Những ngày giữa tháng 1/2026, ghi nhận tại điểm kinh doanh tự phát ven khu tập thể Thành Công, cảnh quen thuộc của các điểm chợ cóc, chợ tạm với lều bạt dựng sát lòng đường đã không còn. Dù các hộ kinh doanh đã có ý thức hơn trong việc bày hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm vỉa hè, song tình trạng người mua dừng, đỗ xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Vì vậy, chủ trương xóa bỏ chợ "cóc", chợ tạm nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân.

Việc bố trí, sắp xếp các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại những chợ còn điểm trống được xem là giải pháp cần thiết, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp.

Bà Phương Dung (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết: "Dẹp bỏ chợ cóc thì người dân cũng gặp khó khăn trong việc đi chợ, sinh hoạt, nhưng cần phải làm để đường phố thông thoáng, sạch sẽ, đi lại thuận tiện hơn".

Chị Vũ Thị Thêm cũng gắn bó với một khu chợ tự phát ở Hà Nội gần 20 năm. Chị cho biết, trước thông tin chợ sẽ bị giải tỏa trước ngày 30/1, nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng, bởi đây là nguồn thu nhập chính, gắn liền với cuộc sống của cả gia đình. "Cả gia đình tôi trông chờ vào cửa hàng. Nếu giải tỏa chợ thì chúng tôi không biết làm công việc gì khác. Tuổi đã cao, xin việc rất khó, mong các cấp tạo điều kiện cho chúng tôi có công ăn việc làm", chị Thêm chia sẻ.

Một thực trạng đã nhiều lần được nhắc đến song vẫn chưa giải quyết được triệt để, đó là họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Hiện vẫn còn khoảng 200 hộ kinh doanh đang buôn bán tại khu vực chợ tự phát, phần lớn đến từ các địa bàn lân cận và ngoại thành. Việc bố trí, sắp xếp các hộ tiểu thương vào kinh doanh tại những chợ còn điểm trống được xem là giải pháp cần thiết, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp.

Tiểu thương lo lắng vấn đề "sinh kế"

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt trong việc dẹp bỏ chợ "cóc", chợ tạm. Thực tế, hiệu quả chưa bền vững. Nhiều khu vực, chỉ sau một thời gian ngắn bị giải tỏa, chợ tự phát lại tái diễn. Khu chợ cóc nằm trên địa bàn phường Láng đã tồn tại nhiều năm qua, với đủ các mặt hàng thiết yếu như rau củ, hoa quả, thịt cá tôm tươi, đồ gia dụng, hàng ăn… Tuy không chiếm nhiều diện tích, nhưng chị vẫn bày hàng trên vỉa hè để vừa tiện chào mời khách, vừa tiện cho người mua dễ xem được mặt hàng.

Nhiều tiểu thương cho biết, đã bán hàng lâu năm tại chợ tự phát, dù phải đi từ nơi xa tới nhưng họ vẫn muốn kinh doanh ở đây vì đã có nhiều mối quen. Các sạp hàng này đa phần đều bày trên hè phố như đa số các hộ kinh doanh khác. Vì vậy, dù ít hay nhiều, hoạt động mua bán tại đây cũng gây ra việc ách tắc giao thông, làm xấu cảnh quan đô thị.

Tiện lợi là ưu điểm dễ nhận thấy của các chợ "cóc", chợ tự phát. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Thực tế cho thấy, việc giải tỏa, cưỡng chế mới chỉ giải quyết phần "ngọn", trong khi gốc rễ của vấn đề vẫn là sinh kế của người dân.

Sau khi được nhắc nhở, các tiểu thương cũng có động thái bày biện hàng hoá gọn gàng hơn.

Bà Đỗ Lý, tiểu thương tại phường Láng bày tỏ: "Chợ cóc là nơi mưu sinh hàng ngày của chúng tôi. Ruộng đất không còn, con cái đang tuổi ăn học, bố mẹ thì già, chúng tôi phải buôn bán để trang trải cuộc sống".

Chỉ khi việc di dời, sắp xếp địa điểm buôn bán mới cho các hộ kinh doanh được quan tâm và triển khai đồng bộ, chủ trương xóa bỏ chợ "cóc", chợ tạm mới có thể phát huy hiệu quả bền vững trong thực tế.

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc xử lý chợ cóc không chỉ dừng ở giải tỏa mà phải gắn với mục tiêu "không để tái phát và không phát sinh mới". Trách nhiệm được giao cụ thể cho UBND các xã, phường, với yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn.

Song song với công tác giải tỏa, thành phố yêu cầu các địa phương xây dựng phương án chi tiết nhằm bảo đảm đời sống dân sinh cho các tiểu thương bị ảnh hưởng. Theo đó, các xã, phường phải rà soát thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng chợ và khả năng tiếp nhận thêm hộ kinh doanh, từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ chợ cóc vào kinh doanh tại các chợ còn điểm trống, đúng quy định.

Hà Nội cũng xác định ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực còn khó khăn, đặc biệt là những xã, phường thiếu chợ, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026–2030, đồng thời tạo mặt bằng ổn định để các tiểu thương yên tâm chuyển đổi địa điểm kinh doanh.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, trước ngày 30/1, thành phố sẽ hoàn thành giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1. Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Nhóm 2 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6. Nhóm 3 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12. Nhóm 4 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027. 4 nhóm trên có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.



