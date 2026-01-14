Samsung ra mắt điện thoại 5G giá rẻ: pin 6.000mAh, camera 50 "chấm"

Samsung vừa chính thức ra mắt Galaxy A07 5G, bổ sung thêm một lựa chọn smartphone 5G giá rẻ vào dòng sản phẩm A-series của hãng. Thiết bị này nổi bật với các tính năng mạnh mẽ như pin dung lượng lớn và camera chất lượng cao.

Samsung Galaxy A07 5G được trang bị màn hình PLS LCD 6,7 inch với độ phân giải HD+ (720×1.600 pixel). Màn hình này có tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 800 nits, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà.

Về cấu hình, thiết bị sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300, một chipset 6nm tám nhân, hứa hẹn hiệu suất ổn định và quản lý pin hiệu quả. Đây là một điểm nhấn quan trọng cho một chiếc điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ.

Galaxy A07 5G sở hữu hệ thống camera kép phía sau với cảm biến chính 50 megapixel, kết hợp với cảm biến độ sâu 2 megapixel. Camera trước có độ phân giải 8 megapixel, hỗ trợ chụp ảnh selfie chất lượng cao.

Pin dung lượng 6.000mAh của máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W qua cổng USB Type-C, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Đây là một ưu điểm đáng chú ý cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8.0 của Samsung. Đáng chú ý, Galaxy A07 5G sẽ nhận được sáu năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật, đảm bảo hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Tại thị trường Thái Lan, Galaxy A07 5G có giá bán 5.499 THB cho phiên bản 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, và 5.999 THB cho phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, tương đương khoảng 5 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Galaxy A07 hiện chưa có bản 5G nhưng bản 4G hiện đã và đang được bán chính hãng với giá chỉ hơn 2 triệu đồng. Bạn đọc có thể tham khảo tại đây.