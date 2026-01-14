Mitsubishi lần đầu soán ngôi Toyota thành hãng xe xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam cùng nhiều kỷ lục mới nhờ ‘cú nổ’ từ Xforce và Destinator

Mitsubishi lập kỷ lục doanh số tháng, lên top 1 hãng xe xăng/dầu bán chạy

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi ghi nhận 8.960 xe được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 12/2025. Đây là mức doanh số theo tháng cao nhất của hãng kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam cách đây 31 năm.

Với kết quả này, Mitsubishi cũng lần đầu vươn lên dẫn đầu doanh số xe xăng dầu toàn thị trường trong một tháng, xếp trên cả Toyota (8.329 xe) - thương hiệu thường xuyên giữ vị trí số một ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong. Xếp ở các vị trí dưới trong bảng xếp hạng doanh số của thương hiệu là Hyundai với 6.704 xe và Ford với 6.142 xe (không tính xe điện).

Nguồn số liệu: VAMA, TC Group

Mẫu xe đóng góp doanh số nhiều nhất tháng cuối năm 2025 là Xforce với 3.163 xe bán ra, vượt qua cả Xpander (2.575 xe). Đây là lần hiếm hoi một mẫu SUV của Mitsubishi có doanh số tháng cao hơn Xpander, dòng MPV vốn giữ vai trò đóng góp lớn nhất vào tổng doanh số của hãng trong nhiều năm qua. Ngoài ra, “hiện tượng” mới mang tên Destinator cũng đóng góp lớn với 2.377 xe bán ra.

Mitsubishi lập kỷ lục doanh số năm

Mitsubishi lập kỷ lục cả doanh số tháng và năm. Ảnh: Đại lý

Tổng kết cả năm 2025, Mitsubishi ghi nhận doanh số 44.107 xe, cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh số cao nhất của hãng kể từ khi bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam vào năm 1994.

Mặc dù xếp top 1 về doanh số xe xăng/dầu tháng cuối năm, tổng kết cả năm, Mitsubishi vẫn xếp dưới Toyota (71.954 xe). Thậm chí, thương hiệu Nhật Bản này vẫn bán ít hơn Hyundai (53.229 xe) và Ford (50.449 xe) (không tính xe điện). Tuy nhiên, với sự góp mặt của Destinator, Mitsubishi hoàn toàn có cơ hội thay đổi cục diện thị trường của năm 2026.

Lần đầu tiên Mitsubishi có 3 mẫu xe cùng nằm trong top 5 bán chạy

Sự chuyển dịch từ một thương hiệu phụ thuộc vào một mẫu xe chủ lực (Xpander) sang dải sản phẩm đa dạng đã mang lại kết quả tích cực cho Mitsubishi. Trong tháng 12, Mitsubishi lần đầu tiên có đồng thời 3 đại diện gồm Xpander, Xforce và Destinator nằm trong danh sách 5 mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất toàn thị trường.

Nếu như Xpander và Xforce tiếp tục dẫn dầu doanh số phân khúc, thì Destinator ghi điểm bằng doanh số bám đuổi CX-5 - mẫu xe nằm cùng phân khúc, tầm giá.

Nguồn số liệu: VAMA, TC Group

Destinator lập kỷ lục lọt top 5 bán chạy nhanh nhất lịch sử hãng

Destinator có doanh số cao trong tháng đầu mở bán. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, mẫu SUV 7 chỗ Destinator còn là mẫu xe đạt được cột mốc lọt top 5 doanh số nhanh nhất và có doanh số mở bán cao nhất ngay từ khi ra mắt của Mitsubishi tại Việt Nam. Sự thành công bước đầu của Destinator cho thấy sức hút và khả năng thâm nhập thị trường thần tốc của sản phẩm mới trong phân khúc xe gia đình.

Tại thị trường Việt Nam, Destinator được phân phối với 2 phiên bản: Premium (780 triệu đồng) và Ultimate (855 triệu đồng). Trong tháng 12, hãng áp dụng giá khuyến mãi lần lượt là 739 triệu và 808 triệu đồng, giảm trực tiếp 41-47 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá này rất cạnh tranh so với nhóm đối thủ gồm CX-5, Territory, Tucson hay Sportage, trong khi Destinator có tới 7 chỗ ngồi.

Xforce lập kỷ lục doanh số tháng

Xforce lần đầu đứng top 1 doanh số xe xăng/dầu. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc dưới, Xforce ghi nhận tháng kinh doanh bùng nổ nhất kể từ khi ra mắt với 3.163 xe bán ra trong tháng 12, chiếm vị trí đầu bảng thị trường xe động cơ đốt trong. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe này vượt ngưỡng 3.000 xe chỉ trong một tháng sau gần 2 năm hiện diện và cũng là lần đầu tiên trở thành mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất toàn thị trường.

Thành tích của Xforce còn thể hiện qua con số lũy kế khi giữ vững vị thế xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover cỡ B trong 2 năm liên tiếp (2024-2025) với tổng cộng 15.254 xe bán ra năm ngoái, vượt mặt Yaris Cross (14.601 xe). Cú lội ngược dòng của Xforce trước Yaris Cross cũng đến từ doanh số tháng cuối năm.

Xpander là “vua doanh số” phân khúc MPV xăng/dầu năm thứ 7 liên tiếp

Xpander vẫn bỏ xa các đối thủ MPV xăng/dầu khác. Ảnh: Đại lý

Dù thị trường có nhiều biến động, Xpander vẫn khẳng định vai trò trụ cột với doanh số tháng 12 đạt 2.575 xe. Lũy kế cả năm 2025, Xpander đạt 19.891 xe, tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường xe động cơ đốt trong năm thứ 3 liên tiếp. Đặc biệt, mẫu xe này đã xác lập kỷ lục 7 năm liên tiếp giữ ngôi vương trong phân khúc MPV.

Sức hấp dẫn của bộ đôi Xforce và Xpander không chỉ đến từ trang bị hay giá bán cạnh tranh, mà còn từ các chương trình khuyến mãi được duy trì quyết liệt qua các tháng. Đáng chú ý nhất là cú "tất tay" hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng các gói quà tặng giá trị cao từ hãng. Chương trình này tiếp tục được duy trì sang đầu năm 2026, cho thấy áp lực lớn lên các đối thủ trong giai đoạn tới.