Cú hích 7,4 tỷ USD vừa trình làng của Indonesia: Sản xuất "dầu chuẩn châu Âu" đạt 360.000 thùng/ngày

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 12/1/2026 đã khánh thành Dự án nâng cấp trị giá 7,4 tỷ USD của Nhà máy lọc dầu Balikpapan thuộc Tập đoàn PT Pertamina, nâng công suất lọc dầu của nhà máy từ 260.000 lên 360.000 thùng mỗi ngày, trở thành nhà máy lọc dầu lớn nhất tại "Xứ sở vạn đảo" tính cho đến nay, Reuters thông tin.

Hình ảnh Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chụp ngày 10/12/2025. Ảnh: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/Ảnh tư liệu

Hydrocarbonengineering dẫn lời Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, việc phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng tích hợp thể hiện bước tiến của Indonesia trong việc duy trì sự độc lập về năng lượng bền vững cho người dân, ngành công nghiệp và nền kinh tế quốc gia.

“Hôm nay, chúng ta khánh thành Nhà máy lọc dầu Balikpapan, một phần trong chương trình Asta Cita (Chương trình vì tương lai) của Tổng thống Cộng hòa Indonesia nhằm đạt được sự độc lập về năng lượng. Với việc vận hành Nhà máy lọc dầu Balikpapan, chúng ta có thể giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu và khí hóa lỏng nhập khẩu, đồng thời sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn EURO V, thân thiện hơn với môi trường”, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia cho biết, Antaranews thông tin.

Dự kiến sản lượng của Nhà máy lọc dầu Balikpapan đạt 360.000 thùng/ngày, đáp ứng tiêu chuẩn Euro V.

Ông Bahlil cho biết Indonesia cũng sẽ có thể ngừng nhập khẩu dầu diesel, nhờ vào sự gia tăng sản lượng do việc nâng cấp nhà máy lọc dầu cũng như quy định bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học của nước này.

Dầu đạt tiêu chuẩn Euro V nghĩa là gì?

“Sản phẩm chế biến của Nhà máy lọc dầu Balikpapan sẽ có chất lượng cao hơn, đáp ứng tiêu chuẩn Euro V, điều này có nghĩa là thân thiện hơn với môi trường và giảm lượng khí thải” - Chủ tịch Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc doanh PT Pertamina (của Indonesia), ông Simon Aloysius Mantiri, cho biết.

Toàn cảnh Nhà máy lọc dầu Balikpapan ở tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia. Ảnh chụp năm 2023. Nguồn: REUTERS/Willy Kurniawan

Tiêu chuẩn Euro V (Euro 5) là một trong những mức quy định nghiêm ngặt về khí thải phương tiện giao thông do Liên minh Châu Âu (EU) ban hành, nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí từ xe cơ giới. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho xe ô tô chở khách và xe thương mại nhẹ, tập trung kiểm soát các chất độc hại chính trong khí thải: Carbon monoxide (CO), Hydrocarbon (HC), Oxit nitơ (NOx), hạt bụi mịn (PM).

Euro 5 là bước tiến quan trọng trước khi chuyển sang Euro 6 (nghiêm ngặt hơn về NOx thực tế), thể hiện cam kết giảm phát thải giao thông của EU.

Dầu tại Nhà máy lọc dầu Balikpapan đạt tiêu chuẩn Euro V nghĩa là nó đảm bảo 2 yếu tố: Hàm lượng lưu huỳnh cực thấp: Thường dưới 10 ppm (nghĩa là lưu huỳnh chỉ chiếm tối đa 10 phần trong 1 triệu phần nhiên liệu), còn gọi là ultra-low sulfur diesel (ULSD). So sánh với tiêu chuẩn Euro II, Euro V giảm hàng trăm lần lưu huỳnh, giúp giảm đáng kể khí thải độc hại như SOx (oxit lưu huỳnh) gây mưa axit và ô nhiễm không khí. Giảm các chất ô nhiễm khác: Dầu sạch hơn, ít tạp chất, hỗ trợ xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 (hoặc tương đương) giảm NOx (oxit nitơ), hạt bụi PM, Hydrocarbon và CO hiệu quả hơn.

Để dầu sạch đạt chuẩn châu Âu khắt khe (Euro V), Nhà máy lọc dầu Balikpapan sử dụng công nghệ hiện đại như RFCC (Residual Fluid Catalytic Cracking) để chuyển hóa dầu thô thành nhiên liệu chất lượng cao, thân thiện với môi trường hơn, giảm nhập khẩu nhiên liệu và hỗ trợ mục tiêu tự chủ năng lượng của Indonesia.

Có thể nói, RFCC là "trái tim" của các nhà máy lọc dầu hiện đại xử lý dầu thô nặng, giúp tối ưu hóa giá trị kinh tế và thân thiện môi trường hơn so với quá trình Fluid Catalytic Cracking (FCC) truyền thống.