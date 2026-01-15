Bị Mỹ truy đuổi sát sao, hàng loạt siêu tàu chở dầu treo cờ Nga bất ngờ xuất hiện ngoài khơi

Theo báo cáo mới nhất từ Starboard Maritime Intelligence - đơn vị chuyên phân tích dữ liệu hàng hải quốc tế, một làn sóng thay đổi quốc tịch tàu đang diễn ra trên quy mô lớn. Số liệu ghi nhận kể từ đầu tháng trước, ít nhất 26 tàu chở dầu đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi sang treo quốc kỳ Nga, so với chỉ 6 tàu vào tháng 11 và 14 tàu trong 5 tháng tính đến tháng 11.

Xu hướng này tăng đột biến ngay sau sự kiện ngày 10/12/2025, khi lực lượng chức năng Mỹ bắt giữ siêu tàu dầu mang tên Skipper tại vùng biển ngoài khơi Venezuela. Sự việc này đã gửi đi một tín hiệu báo động tới giới chủ tàu: Việc đăng ký tàu tại các quốc gia nhỏ như Panama, Guinea hay Comoros - vốn có quy định lỏng lẻo - không còn đảm bảo an toàn trước các lệnh trừng phạt và chiến dịch truy quét của Mỹ.

Thay vào đó, việc đăng ký tàu quốc tịch Nga được coi là nước đi chiến lược. Có 1.500 tàu chở dầu được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga, Iran và Venezuela, và trong số đó, 13% hiện mang cờ Nga.

Ông Charlie Brown - cố vấn cấp cao tại tổ chức United Against Nuclear Iran - nhận định: “Điều này có thể mang lại một giải pháp tiềm năng mới cho các mạng lưới vận tải ngầm bất hợp pháp, nhưng nó cũng làm tăng thêm rủi ro”.

Mức độ căng thẳng của chiến thuật này được thể hiện rõ qua vụ truy đuổi tàu Bella 1 (sau đổi tên thành Marinera). Sau khi trốn thoát khỏi sự giám sát gần Venezuela vào giữa tháng 12, con tàu này đã xóa bỏ đăng ký cũ tại Guyana để chuyển sang treo cờ Nga, thậm chí thủy thủ đoàn còn sơn quốc kỳ Nga lên thân tàu như một biện pháp răn đe.

Các nguồn tin cho biết, Hải quân Nga đã có động thái điều tàu chiến đến hộ tống, tuy nhiên lực lượng Mỹ vẫn kịp thời khống chế con tàu này ở phía nam Iceland vào tuần trước.

Không chỉ thay đổi cờ hiệu, cấu trúc sở hữu của các con tàu này cũng đang được chuyển dịch về Nga.

Dữ liệu cho thấy, nhiều tàu trong nhóm 26 chiếc kể trên hiện thuộc sở hữu của các pháp nhân mới như New Fleet Ltd. hay North Fleet Ltd. Các công ty này có địa chỉ đăng ký trùng với trụ sở của một đơn vị thuộc Sovcomflot - tập đoàn vận tải biển quốc doanh khổng lồ của Nga tại St. Petersburg.

Giới phân tích dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt các biện pháp thuế quan và trừng phạt, buộc các đội tàu vận tải phi pháp phải tìm về Nga như một bến đỗ an toàn cuối cùng.

Theo Oilprice﻿