Nhẹ hơn đối thủ gần 40kg, mẫu xe tay ga 'độc lạ' này liệu có làm nên chuyện trước Honda và Yamaha?

Trong dòng chảy lịch sử của ngành công nghiệp mô tô, cái tên Phelon & Moore (P&M) từng là một phần của di sản Anh quốc. Và mới đây, thương hiệu này đã chính thức quay trở lại thị trường xe hai bánh, đánh dấu một bước chuyển mình đầy tham vọng - chỉ vài tháng sau khi công bố hồi sinh, hãng đã tung ra quân bài chiến lược mang tên Panthette X.

Đây không phải là một mẫu xe tay ga đô thị thông thường. Panthette X được định vị rõ ràng là một mẫu xe tay ga địa hình (ADV Scooter) - phân khúc đang bùng nổ trên toàn cầu nhờ sự thành công của các đối thủ đến từ Nhật Bản. Với thiết kế hướng đến những chuyến phiêu lưu và khả năng vận hành linh hoạt, P&M đang gửi lời thách thức trực tiếp đến hai "ông lớn" đang thống trị phân khúc này là Yamaha và Honda.

Đa dạng tùy chọn động cơ: Lấy nhu bù cương

Panthette X mang đến cho khách hàng ba cấu hình động cơ khác nhau, tất cả đều là loại xi-lanh đơn, làm mát bằng nước, sở hữu cấu trúc 4 van và 2 trục cam trên đỉnh (DOHC).

Ở phiên bản thấp nhất, xe được trang bị khối động cơ 125cc sản sinh công suất 12 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Bước lên phiên bản tầm trung 250cc, sức mạnh tăng lên 22 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 23,5 Nm. Cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất 300cc, xê đạt công suất 23,5 mã lực và mô-men xoắn 25 Nm.

Khi đặt lên bàn cân so sánh về mặt thông số lý thuyết, Panthette X dường như đang ở thế yếu hơn so với các đối thủ. Nếu như ở phân khúc 125cc, mẫu này có thông số ngang ngửa với Yamaha XMax 125 (12 mã lực, 11,2 Nm), thì ở phân khúc 300cc, khoảng cách bắt đầu nới rộng. Yamaha XMax 300 sở hữu sức mạnh lên tới 27,6 mã lực, trong khi Honda ADV350 thậm chí còn ấn tượng hơn với động cơ 330cc cho công suất 29 mã lực và mô-men xoắn 31,5 Nm.

Nhìn vào những con số này, nhiều người có thể vội vàng kết luận về sự thua thiệt của Panthette X. Tuy nhiên, bí mật của mẫu xe này không nằm ở sức mạnh động cơ thuần túy, mà nằm ở chỉ số vàng: tỷ lệ công suất trên trọng lượng.

Cuộc cách mạng về trọng lượng: Vũ khí bí mật 148kg

Điểm "ăn tiền" nhất và cũng là yếu tố khiến Panthette X trở nên khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thị trường chính là trọng lượng siêu nhẹ. Toàn bộ chiếc xe chỉ nặng 326 lb, tương đương khoảng 148 kg.

Để hình dung sự khác biệt này lớn đến mức nào, chúng ta hãy nhìn sang các đối thủ. Yamaha XMax 300 nặng hơn Panthette X tới 35 kg, trong khi Honda ADV350 nặng hơn tới 38 kg. Thậm chí, ngay cả khi so sánh với phiên bản Yamaha XMax 125cc, mẫu xe của P&M vẫn nhẹ hơn tới 19 kg.

Trong thế giới xe hai bánh, việc giảm được vài kg đã là một nỗ lực lớn về kỹ thuật và vật liệu. Vì vậy, con số chênh lệch từ 35-38 kg thực sự là một con số vô cùng ấn tượng. Trọng lượng nhẹ 148 kg sẽ bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu hụt về mã lực, giúp chiếc xe tăng tốc nhanh hơn, linh hoạt hơn trong các tình huống xử lý cua hoặc đi địa hình xấu. Đây chính là lời giải cho bài toán hiệu suất mà P&M đã khéo léo đặt ra.

Trang bị phần cứng: Chuẩn mực xe việt dã

Không chỉ dừng lại ở trọng lượng, P&M còn đầu tư mạnh tay vào hệ thống treo - yếu tố sống còn của một chiếc xe mang danh "địa hình". Panthette X sở hữu bộ khung thép chắc chắn, kết hợp với phuộc trước dạng hành trình ngược (USD) đường kính lên tới 41 mm - kích thước thường thấy trên các dòng xe mô tô phân khối lớn thể thao thay vì xe tay ga. Hành trình phuộc trước đạt 120 mm, đảm bảo khả năng nuốt trọn các ổ gà và chướng ngại vật.

Phía sau xe sử dụng càng bằng nhôm giúp giảm trọng lượng, kết hợp với giảm xóc đôi (stereo shocks) có hành trình 90 mm. Xe được trang bị bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch, kích thước tiêu chuẩn cho sự cân bằng giữa độ ổn định và khả năng vượt chướng ngại vật.

Tuy nhiên, một điểm trừ nhỏ được ghi nhận là bộ lốp nguyên bản có vẻ thiên về hoạt động trên đường nhựa nhiều hơn là gai địa hình chuyên dụng, điều này có thể khiến người dùng phải nâng cấp nếu muốn thực sự dấn thân vào những cung đường khó.

Công nghệ ngập tràn và bài toán giá cả

Về mặt tiện ích điện tử, Panthette X không hề kém cạnh bất kỳ đối thủ hiện đại nào. Xe sở hữu màn hình màu TFT 7 inch sắc nét với khả năng kết nối điện thoại và phản chiếu màn hình - một tính năng đang trở thành tiêu chuẩn của xe cao cấp.

Bên cạnh đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn, tay nắm có sưởi ấm cho những ngày đông giá rét, kính chắn gió điều chỉnh được, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và bộ khung chống đổ bảo vệ dàn áo.

Mặc dù giá bán chính thức chưa được công bố, nhưng dựa trên các trang bị, giới chuyên môn dự đoán mức giá sẽ nằm trong khoảng từ 4.000 đến 6.000 bảng Anh (khoảng 141 triệu tới 212 triệu đồng) cho ba phiên bản. Tại thị trường Châu Âu, Yamaha XMax có giá từ 5.550 đến 6.500 bảng Anh, và Honda ADV350 có giá khoảng 5.999 bảng Anh. Nếu giữ được mức giá dự đoán, Panthette X sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn về chi phí sở hữu.

Góc nhìn từ thị trường Việt Nam: Cơ hội nào cho tân binh?

Tại Việt Nam, phân khúc xe tay ga phân khối lớn (maxi-scooter) đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ chưa từng có. Cả hai đối thủ trực tiếp được nhắc đến trong bài viết là Yamaha XMax 300 và Honda ADV350 đều đã được phân phối chính hãng và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng biker.

Honda ADV350 ghi điểm nhờ thiết kế hầm hố, thương hiệu Honda "ăn chắc mặc bền" và mạng lưới đại lý phủ khắp. Trong khi đó, Yamaha XMax 300 lại được yêu thích bởi khả năng vận hành thể thao, cốp xe rộng rãi và cộng đồng người chơi sôi nổi. Sự hiện diện của hai "gã khổng lồ" này tạo ra một rào cản rất lớn cho bất kỳ tên tuổi mới nào muốn gia nhập thị trường.

Tuy nhiên, nếu Panthette X được đưa về Việt Nam, mẫu xe này vẫn có những cửa sáng riêng. Yếu tố trọng lượng 148 kg là một lợi thế cực kỳ lớn đối với thể trạng trung bình của người Việt Nam. Việc dắt một chiếc xe 148 kg trong bãi đỗ chật hẹp hay xoay sở giữa dòng xe cộ đông đúc tại Hà Nội hay TP.HCM chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều so với những chiếc xe nặng trên 180 kg của đối thủ.

Thêm vào đó, thị hiếu người chơi xe Việt Nam đang dần cởi mở hơn với các thương hiệu Châu Âu nhờ thiết kế độc đáo, không đụng hàng. Một chiếc xe mang thương hiệu Anh quốc, dáng vẻ lạ mắt và trang bị "tận răng" như phuộc USD 41mm hay sưởi tay lái sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn thể hiện cá tính riêng.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nếu mẫu xe này về Việt Nam sẽ nằm ở vấn đề bảo dưỡng, phụ tùng thay thế và mức giá sau thuế, liệu có đủ hấp dẫn để người dùng đánh đổi sự an tâm từ các thương hiệu Nhật Bản hay không.