Nhà xưởng xây sẵn tiếp tục hút vốn, BW Industrial thành lập liên doanh hợp tác

Bất động sản công nghiệp Việt Nam những năm gần đây nổi lên như một điểm đến của dòng vốn dài hạn, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì tích cực và vai trò ngày càng rõ của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực. Trong bối cảnh đó, BW Industrial vừa công bố hợp tác chiến lược với một tổ chức đầu tư quốc tế để phát triển danh mục dự án nhà xưởng cho thuê.

Theo thông tin công bố, liên doanh có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD, khởi đầu với ba dự án đang trong giai đoạn phát triển, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 270.000 m². Các dự án dự kiến được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2027 tại các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, với lợi thế kết nối trực tiếp đến hệ thống cao tốc, sân bay quốc tế và cảng biển. Nhóm khách thuê mục tiêu gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, ô tô và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Trong cấu trúc hợp tác, BW đảm nhiệm vai trò quản lý tài sản và phát triển dự án, phụ trách toàn bộ chuỗi hoạt động từ tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai xây dựng đến vận hành và quản lý danh mục. Đây là mô hình dựa trên năng lực triển khai và kinh nghiệm quản trị tài sản mà doanh nghiệp đã tích lũy trong quá trình hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sự ra đời của liên doanh diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục được hỗ trợ bởi các động lực dài hạn. Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn đóng vai trò chủ đạo, thúc đẩy các tập đoàn sản xuất mở rộng hoặc tái phân bổ hoạt động tại châu Á. Đáng chú ý, dù xuất hiện những bất ổn liên quan đến thuế quan, nhiều tập đoàn sản xuất quy mô lớn vẫn tiếp tục công bố các cam kết đầu tư tại Việt Nam, qua đó củng cố vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, nhà xưởng xây sẵn được xem là lựa chọn phù hợp với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường hoặc đang mở rộng sản xuất, nhờ khả năng rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu chi phí đầu tư ban đầu và tăng tính linh hoạt trong vận hành.

Phát huy lợi thế am hiểu thị trường và khả năng triển khai, liên doanh do BW quản lý dự kiến tập trung phát triển các khu nhà xưởng quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư của tổ chức quốc tế. Mục tiêu là bổ sung nguồn cung hạ tầng công nghiệp phù hợp với yêu cầu về không gian linh hoạt và tiến độ nhanh của cả doanh nghiệp đa quốc gia lẫn doanh nghiệp trong nước đang tăng trưởng.

Chia sẻ về hợp tác, bà Fion Ng, Giám đốc vận hành của BW, cho biết sự ra đời của liên doanh đánh dấu một bước đi trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Theo bà, sự kết hợp giữa kinh nghiệm triển khai tại thị trường Việt Nam của BW và năng lực đầu tư của đối tác quốc tế sẽ góp phần phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hình ảnh phối cảnh minh họa một trong các dự án đang trong giai đoạn phát triển

Kể từ khi thành lập năm 2018, BW từng bước mở rộng quy mô hoạt động. Tính đến tháng 12-2025, doanh nghiệp đã cho thuê hơn 4 triệu mét vuông diện tích sàn với hơn 470 khách thuê, trong đó trên 90% là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện BW quản lý hơn 10 triệu mét vuông quỹ đất công nghiệp, với 60 dự án tại 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo báo cáo quý 3-2025 của Cushman & Wakefield, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam duy trì quanh mức 90%, phản ánh nhu cầu ổn định đối với hạ tầng công nghiệp đạt chuẩn. Savills Việt Nam cũng ghi nhận hơn một nửa số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới trong lĩnh vực sản xuất lựa chọn thuê nhà xưởng xây sẵn, nhằm rút ngắn thời gian triển khai và sớm đưa dự án vào vận hành.