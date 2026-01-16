Bán xe máy điện mới rẻ nhất cũng 65 triệu, Honda toan tính điều gì?

Honda chọn ra mắt xe máy điện cao cấp

Honda vừa công bố một thông tin khiến không nhiều người bất ngờ với 2,2 triệu xe máy bán ra ở Việt Nam trong năm 2025, chiếm tới 85,9% thị phần. Gần như cùng thời điểm, "gã khổng lồ" Nhật Bản lại đang chọn một lối đi gây nhiều tranh luận ở phân khúc được xem là "tương lai" của phương tiện di chuyển là xe máy điện.

Đầu tháng 1/2026, Honda chính thức công bố giá bán đứt cho mẫu flagship CUV e: ở mức 65 triệu đồng (đã bao gồm pin), hoặc 45 triệu đồng nếu khách hàng chọn thuê pin với chi phí 250.000 đồng/tháng. Ngay sau đó, mẫu xe trung cấp UC3 cũng được giới thiệu với pin LFP gắn cố định cho quãng đường 120km. Dù chưa công bố giá UC3 nhưng xét giá bán ở các thị trường khác, đây khó có thể là một mẫu xe giá mềm. Tại Thái Lan, Honda UC3 được chào giá tương đương 11 triệu đồng.

Xét về tương quan giá bán, dải sản phẩm của Honda đang nằm ở mức tương đương hoặc cao hơn so với các đối thủ đã có chỗ đứng tại thị trường xe máy điện Việt Nam.

Ví dụ, ở phân khúc cao cấp, mức giá 65 triệu đồng của CUV e: sẽ cạnh tranh với những model như VinFast Theon S (khoảng 56,9 triệu đồng) và Dat Bike Weaver ++ (65,9 triệu đồng).

Mẫu xe máy điện Honda UC3 được ra mắt cùng thời điểm công bố giá bán có CUV e:.

Ở phân khúc thấp hơn (phổ thông - trung cấp), mẫu ICON e: có giá gần tương đương với VinFast Feliz S (27 triệu đồng) hay các dòng xe từ Yadea như Voltguard (từ 26 đến 28 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu so sánh về mặt thông số kỹ thuật, xe máy điện của Honda hầu hết tỏ ra thua kém. Chẳng hạn, Honda CUV e: sở hữu quãng đường di chuyển khá khiêm tốn, chỉ khoảng 76 km cho một lần sạc đầy. Mẫu xe này cũng chỉ được tranh bị phanh CBS, thay vì ABS.

Trong khi đó, cùng tầm tiền này, Dat Bike Weaver ++ cho phép đi được tới 200 km, còn VinFast Theon S đạt vận tốc tối đa 99 km/h, được trang bị phanh ABS, khả năng vận hành mạnh mẽ hơn rõ rệt.

Ngay cả ở phân khúc dưới, ICON e: chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển ngắn, khoảng 70km trong đô thị. Ngược lại VinFast Feliz S đã cho phép di chuyển tới 198 km mỗi lần sạc và lên tới 262 km/lần sạc nếu khách hàng mua bản 2 pin.

Rõ ràng với chiến lược định giá hiện tại, Honda không muốn cạnh tranh trực tiếp về thông số cũng như giá bán so với các đối thủ.

Vậy ông lớn Nhật Bản toan tính điều gì?

Lý giải cho những dấu hỏi liên quan đến các sản phẩm xe máy điện của Honda, ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị viên cộng đồng Auto+ nhận định, đây thực chất là chiến lược kinh doanh có phần "ngược dòng" nhằm xác lập vị thế thương hiệu.

Với mẫu xe CUV e:, mức giá 65 triệu đồng được đưa ra nằm trong một kế hoạch bài bản. Ông Thắng chia sẻ, tại các thị trường khu vực như Thái Lan hay Indonesia, mẫu xe này có giá bán dao động từ 3.300 đến 3.800 USD, tương đương khoảng 85 – 91 triệu đồng. Do vậy, con số tại Việt Nam đã được tính toán để phù hợp hơn với sức mua của khách hàng nội địa.

"Mục đích của Honda là định vị sản phẩm của mình ở phân khúc cao cấp, từ đó đặt người dùng trong nước vào tâm thế của những người sở hữu một mặt hàng xa xỉ", ông Thắng nhấn mạnh.

Chuyên gia này phân tích thêm rằng, khi thị trường đã chấp nhận ngưỡng giá cao này, việc đưa về các dòng sản phẩm trung cấp và phổ thông sau đó sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý "giá rẻ", giúp hãng dễ dàng bán hàng hơn.

Đồng quan điểm, nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh đánh giá mẫu UC3 vừa ra mắt mới chính là sản phẩm "xương sống", đảm nhiệm vai trò tương tự như Honda Lead từng thực hiện trong giai đoạn bùng nổ xe tay ga xăng. Theo ông Linh, sức mạnh cạnh tranh của hãng không nằm ở những thông số "hào nhoáng" trên giấy tờ mà tập trung vào trải nghiệm vận hành tổng thể.

"Có những giá trị về độ chắc chắn khi vận hành, độ tin cậy của pin và hệ thống dịch vụ hậu mãi là những yếu tố không thể mô tả hết thông qua các bảng thông số kỹ thuật", nhà báo này chia sẻ.

Honda đã có chiến lược phổ cập xe máy điện tại Việt Nam, các mẫu xe như CUV e: chỉ là phép thử trước khi bước vào lộ trình chuyển đổi xanh.

Theo các chuyên gia, với việc đang nắm hơn 85% thị phần xe máy, Honda hoàn toàn nhận thức được áp lực từ lộ trình chuyển đổi xanh của Chính phủ và đã chuẩn bị kế hoạch phổ cập xe máy điện mạnh mẽ tại Việt Nam nhằm giữ thị phần trong tương lai.

Thay vì chạy đua về tốc độ, Honda chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Hãng xe máy Nhật Bản cũng đã vạch rõ chiến lực cho 5 năm tiếp theo với danh mục sản phẩm khá rõ ràng, trải rộng cả 3 phân khúc cao-trung-thấp. Trong đó hãng có phương án nội địa hóa một số dòng xe máy điện.

Cụ thể, Honda dự kiến sản xuất mẫu xe máy điện UC3 từ giữa năm 2026 và tung ra 2 dòng xe máy điện phổ thông dành riêng cho thị trường Việt Nam từ đầu năm 2027. Từ năm 2028 trở đi, hãng sẽ liên tục ra mắt sản phẩm mới, với mức giá dễ tiếp cận hơn để cạnh tranh thị phần. Chiến lược này của hãng xe Nhật được xây dựng dựa trên 4 trụ cột cốt lõi gồm: độ bền sản phẩm, mạng lưới đại lý sẵn có, bảo mật giá trị tài sản và an toàn giao thông.

Cũng cần biết rằng Honda vẫn đang có một dải sản phẩm xe máy xăng dày đặc, phủ kín nhiều phân khúc và vẫn là "gà đẻ trứng vàng" của hãng. Nếu lập tức tung ra các mẫu xe máy điện phổ thông, giàu sức cạnh tranh, vô tình hãng có thể tự làm khó cho chính các mẫu xe xăng của mình.

Dù chưa thể đánh giá rõ hiệu quả của chiến lược trên, nhưng đây cũng được xem là một động thái dài hạn, nơi Honda tận dụng uy tín thương hiệu và tâm lý chờ đợi của nhóm khách hàng trung thành để xây dựng hệ sinh thái xe xanh của mình, qua đó giúp duy trì vị thế dẫn dắt thị trường trong kỷ nguyên điện hóa.