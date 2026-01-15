Dòng smartphone bán chạy nhất của Xiaomi có bản nâng cấp ở Việt Nam: Ngâm nước 24h không 'chết', camera 200 MP, giá 6-13 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng smartphone Redmi Note 15 Series tại thị trường Việt Nam, đánh dấu thế hệ mới nhất của dòng smartphone tầm trung từng nhiều năm giữ doanh số cao trong phân khúc.

Lần ra mắt này, Xiaomi tập trung vào hai yếu tố chính gồm độ bền và khả năng chụp ảnh độ phân giải cao, đồng thời công bố nghệ sĩ Chi Pu là đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm tại Việt Nam.



Theo Xiaomi Việt Nam, Redmi Note 15 Series được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng smartphone lâu dài, ổn định trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền thiết bị bên cạnh cấu hình và tính năng.

Redmi Note 15 Series được Xiaomi xây dựng theo định hướng gia cố toàn diện từ cấu trúc bên trong đến vật liệu hoàn thiện bên ngoài. Trên các phiên bản cao cấp, thiết bị hỗ trợ đồng thời nhiều chuẩn kháng nước và bụi như IP66, IP68, IP69 và IP69K, vốn thường xuất hiện trên các dòng sản phẩm cao cấp hơn.

Theo công bố của nhà sản xuất, một số phiên bản đã vượt qua thử nghiệm ngâm nước ở độ sâu 2m trong thời gian lên đến 24 giờ, đồng thời đạt chứng nhận TÜV SÜD về khả năng kháng nước bền bỉ. Bên cạnh đó, thiết bị cũng đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao, với khả năng chịu rơi ở độ cao tối đa 2,5m trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Về vật liệu, mặt trước của máy được bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Victus 2, trong khi khung và mặt lưng được gia cố nhằm tăng khả năng hấp thụ lực khi va đập.

Một điểm đáng chú ý khác trên Redmi Note 15 Series là hệ thống pin và sạc. Dòng sản phẩm này được trang bị pin dung lượng tối đa 6.580mAh. Riêng phiên bản Redmi Note 15 Pro+ 5G hỗ trợ sạc nhanh 100W với công nghệ Xiaomi HyperCharge.

Theo Xiaomi, pin trên Redmi Note 15 Series đạt chứng nhận TÜV SÜD về độ bền, với khả năng duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc – tương đương khoảng 6 năm sử dụng. Thiết bị cũng hỗ trợ sạc ngược với công suất lên đến 22,5W, cho phép chia sẻ năng lượng với các thiết bị khác khi cần thiết.

Redmi Note 15 Series được trang bị camera chính độ phân giải lên đến 200MP, sử dụng cảm biến ISOCELL HPE thế hệ mới. Theo thông tin từ hãng, hệ thống camera này được tối ưu cho khả năng giữ chi tiết cao khi chụp ảnh và cho phép zoom 2x, 4x với chất lượng tiệm cận zoom quang học.

Về hiệu năng, Redmi Note 15 Series sử dụng các nền tảng vi xử lý thế hệ mới của Qualcomm và MediaTek. Phiên bản Redmi Note 15 Pro+ 5G được trang bị Snapdragon 7s Gen 4 (tiến trình 4nm), trong khi Redmi Note 15 Pro 5G sử dụng Dimensity 7400-Ultra. Các phiên bản hỗ trợ RAM tối đa 12GB, đi kèm bộ nhớ trong dung lượng lớn.

Màn hình cũng là một điểm nhấn của dòng sản phẩm. Các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình AMOLED 6,77 inch độ phân giải FHD+, độ sáng tối đa 3.200 nit. Hai phiên bản cao cấp hơn sở hữu màn hình CrystalRes AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision.

Redmi Note 15 Series chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 16/1/2026, với mức giá khởi điểm từ 5,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và cao nhất 12,99 triệu đồng cho phiên bản REDMI Note 15 Pro+ 5G. Trong giai đoạn đầu mở bán, Xiaomi triển khai nhiều chương trình ưu đãi, bao gồm quà tặng, hỗ trợ trả góp và các gói bảo hành mở rộng.

Cùng với REDMI Note 15 Series, Xiaomi đồng thời giới thiệu thêm loạt sản phẩm AIoT tại Việt Nam, gồm tai nghe REDMI Buds 8 Lite, kính thông minh Mijia Smart Audio Glasses và máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier Max. Các sản phẩm này tiếp tục cho thấy định hướng phát triển hệ sinh thái lấy smartphone làm trung tâm kết nối của Xiaomi tại thị trường Việt Nam.





