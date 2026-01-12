Một nhà bán lẻ 'chơi lớn' tặng gói bảo hành 4 năm cho người mua mẫu điện thoại Xiaomi này

Trong nhiều năm trở lại đây, việc mua thêm bảo hành mở rộng gần như đã trở thành lựa chọn không thể thiếu khi người dùng chọn mua smartphone mới.

Với những thiết bị gắn bó hằng ngày, rủi ro rơi vỡ, vào nước hay chai pin sau vài năm sử dụng là điều khó tránh. Không ít người sẵn sàng chi thêm một khoản để đổi lấy sự yên tâm lâu dài, đặc biệt với các dòng máy tầm trung trở lên.

Chính vì vậy, chính sách dành cho REDMI Note 15 Series trong đợt mở bán đầu tiên tại Thế Giới Di Động đang thu hút nhiều sự chú ý. Đây được xem là lời khẳng định đầy sức nặng về chất lượng: Phải sở hữu độ bền bỉ thực sự “vô đối” và ổn định qua năm tháng, cả thương hiệu lẫn nhà bán lẻ mới có đủ sự tự tin lớn đến thế để sẵn sàng cam kết bảo vệ thiết bị với thời gian dài ấn tượng.

Cụ thể, khi mua REDMI Note 15 Series tại Thế Giới Di Động từ ngày 09/01 đến ngày 28/02, toàn bộ các phiên bản REDMI Note 15 Series đều được hưởng bảo hành tiêu chuẩn 2 năm, kèm bảo hành đặc biệt 2 năm cho rơi vỡ màn hình hoặc nắp lưng.

Riêng hai model cao cấp nhất là REDMI Note 15 Pro 5G và REDMI Note 15 Pro+ 5G còn được cộng thêm bảo hành 2 năm khi vào nước và bảo hành pin lên đến 4 năm - một chính sách hiếm thấy trong phân khúc smartphone phổ thông và cận cao cấp hiện nay.

REDMI Note 15 Series được thiết kế để hướng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài và ít phát sinh chi phí sửa chữa.

Thực tế, dòng sản phẩm này được trang bị pin dung lượng lớn lên đến 6.580mAh, với độ bền pin công bố đạt 1.600 chu kỳ sạc, hướng đến khả năng sử dụng ổn định trong 6 năm. Các phiên bản cao cấp còn đạt chuẩn kháng nước đến IP69K, có thể chịu được nước áp lực cao, cùng khả năng chống rơi va đập đạt chứng nhận SGS.

Màn hình cũng được gia cố để tăng khả năng chống trầy xước, phù hợp với điều kiện sử dụng hằng ngày của người dùng phổ thông.

Không chỉ dừng lại ở độ bền, REDMI Note 15 Series còn được trang bị cấu hình đủ mạnh cho các nhu cầu phổ biến, với hệ điều hành Xiaomi HyperOS tối ưu cho trải nghiệm mượt mà. Kèm theo đó là camera lên đến 200MP cho ảnh sắc nét rõ ràng, kết hợp xử lý AI thông minh giúp ảnh chụp rõ ràng, dễ nhìn và giữ chi tiết tốt trong nhiều tình huống.

Nhìn chung, REDMI Note 15 Series đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày và được thiết kế để sử dụng lâu dài, trong khi các gói bảo hành đi kèm giúp người dùng an tâm hơn khi quyết định mua máy.

REDMI Note 15 Series được trang bị nhiều tính năng AI hữu ích, có thể sử dụng thường xuyên trong học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh các gói bảo hành, Thế Giới Di Động còn bổ sung nhiều ưu đãi khác cho khách hàng đặt trước REDMI Note 15 Series. Người mua được tặng loa Xiaomi chính hãng, giúp tăng giá trị sử dụng ngay khi mở hộp. Chính sách mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng cũng tiếp tục được áp dụng, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng sở hữu thiết bị mới mà không cần chuẩn bị một khoản chi phí lớn ban đầu.

Người dùng nay đã có thể trực tiếp trải nghiệm REDMI Note 15 Series và nhận tư vấn về các gói bảo hành tại hệ thống Thế Giới Di Động

Trong bối cảnh giá linh kiện và chi phí sửa chữa smartphone được dự báo ngày càng tăng, việc được tặng sẵn các gói bảo hành dài hạn giúp người dùng giảm đáng kể nỗi lo phát sinh chi phí trong quá trình sử dụng.

Thay vì phải cân nhắc mua thêm bảo hành mở rộng, người mua REDMI Note 15 Series tại Thế Giới Di Động có thể yên tâm hơn ngay từ đầu, đặc biệt với những ai mong muốn sử dụng một chiếc điện thoại trong nhiều năm.

REDMI Note 15 Series không chỉ ghi điểm nhờ độ bền, pin lớn và các tính năng AI tiện ích, mà còn nhờ chính sách hậu mãi hiếm thấy trong phân khúc. Khi kết hợp cùng loạt ưu đãi đặt trước tại Thế Giới Di Động, đây được xem là một trong những “deal” đáng chú ý nhất đầu năm 2026, giúp người dùng vừa tiết kiệm chi phí, vừa có được sự an tâm lâu dài trong quá trình sử dụng smartphone.