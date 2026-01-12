Honda Super-One ra mắt ĐNÁ: Xe điện cùng cỡ Morning nhưng giá quy đổi hơn 3,6 tỷ đồng, động cơ 94 mã lực, tầm hoạt động dưới 295km/sạc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-01-2026 - 10:23 AM | Thị trường

Mẫu xe điện Honda Super-One ra mắt thị trường Singapore với giá bán 178.999 SGD, tương đương hơn 3,6 tỷ đồng.

Honda vừa chính thức giới thiệu Super-One EV tại Singapore Motor Show 2026, đánh dấu thị trường đầu tiên mở bán mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ này. Super-One là phiên bản sản xuất từ nguyên mẫu đã được Honda trình làng tại Japan Mobility Show 2025, hướng tới nhóm khách hàng đô thị cần xe điện nhỏ gọn, linh hoạt và có phần “thể thao” hơn so với các mẫu city EV cùng phân khúc.

Super-One EV được trang bị động cơ điện cho công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 162Nm. Đây là mức hiệu suất đặt giữa mẫu kei-car N-One e: và mẫu Honda e trước đây, cho thấy Super-One nhắm tới cảm giác vận hành linh hoạt hơn một chiếc xe điện đô thị tiêu chuẩn.

Super-One EV tại Singapore Motor Show 2026. Ảnh: Paultan

Honda không công bố phạm vi hoạt động chính thức, nhưng Super-One dự kiến dùng pin có dung lượng 29,6kWh giống N-One e: và cho khả năng sạc nhanh 20-80% trong khoảng 30 phút, tuy nhiên vì công suất cao hơn nên quãng đường đi được nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức 295km/sạc của N-One e: theo tiêu chuẩn WLTP.

Một điểm nhấn khác của Super-One là hệ thống hộp số “giả lập” 7 cấp và Boost Mode giúp tối ưu công suất động cơ điện, cùng với hệ thống âm thanh Active Sound Control nhằm tái tạo tiếng động cơ/nhịp chuyển số như xe truyền thống – xu hướng từng xuất hiện trên các mẫu như Hyundai Ioniq 5 và 6 N.

Ở bản thương mại, Honda Super-One được cho là sẽ giữ nguyên thiết kế của bản concept, với thân xe nhỏ gọn, cụm đèn pha tròn và đèn hậu hình chữ nhật tương tự N-One e:. Tuy nhiên, xe được bổ sung các hốc bánh mở rộng nhằm nhấn mạnh định hướng thể thao. Những thay đổi này khiến kích thước tổng thể tăng đáng kể, dài 3.589mm, rộng 1.573mm, cao 1.616mm, trục cơ sở vẫn 2.520mm. Các con số này tương đương với Kia Morning.

Động cơ điện mạnh 94 mã lực. Ảnh: Paultan

Về trang bị, Super-One cung cấp nội thất tương đối đầy đủ với màn hình giải trí 9 inch, dàn âm thanh Bose 8 loa, cùng hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing bao gồm phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và camera điểm mù.

Mẫu xe này sử dụng cấu trúc treo MacPherson phía trước và dầm xoắn phía sau, cùng phanh tang trống ở bánh sau, phù hợp với định hướng xe đô thị nhỏ gọn, dễ vận hành trong phố.

Về giá bán tại Singapore, Honda Super-One EV có giá 178.999 SGD (khoảng hơn 3,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, con số này bao gồm cả chi phí Certificate of Entitlement (giấy chứng nhận quyền sở hữu) bắt buộc của thị trường này lên tới 90.000 SGD (1,8 tỷ đồng).

Theo Thùy Trag

Đời sống và Pháp luật

N-One, honda

