Xiaomi lần đầu mở bán máy giặt sấy tại Việt Nam, giá từ 12,5 triệu đồng

Xiaomi Việt Nam vừa chính thức mở bán Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg, mẫu máy giặt sấy 2 trong 1 mới nhất thuộc dòng Mijia, hướng đến sự tiện nghi, tiết kiệm không gian và kết nối thông minh cho người dùng Việt. Sản phẩm đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi tại thị trường trong nước.



Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg kết hợp cả chức năng giặt và sấy trong cùng một thiết bị, với dung lượng giặt 10,5kg và sấy 7kg, phù hợp cho các hộ gia đình nhỏ đến trung bình. Lồng giặt đường kính 525mm được trang bị hệ thống Power Wash, giúp giặt sạch sâu, giảm xoắn rối và hạn chế nhăn vải.

Máy sử dụng động cơ truyền động trực tiếp (Direct Drive) vận hành êm, giảm rung lắc và tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, công nghệ giặt hơi nước Hygiene cho khả năng diệt khuẩn tới 99,99%, giúp quần áo sạch sâu và an toàn cho làn da nhạy cảm, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Bên trong máy là ống sấy thép không gỉ và ron cửa kháng khuẩn nano, kết hợp chức năng tự vệ sinh lồng giặt bằng nước nóng, đảm bảo môi trường giặt sấy luôn sạch sẽ.

Thiết bị hỗ trợ kết nối với ứng dụng Xiaomi Home, cho phép người dùng điều khiển, theo dõi và hẹn giờ giặt sấy từ xa. Người dùng có thể chọn chế độ giặt, nhận thông báo hoàn tất hoặc kích hoạt chế độ Refresh để loại bỏ mùi giữa các lần giặt.

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg được trang bị bảng điều khiển cảm ứng màu tiếng Việt, cùng 32 chế độ giặt khác nhau, bao gồm chế độ giặt-sấy nhanh 59 phút. Với AI Smart Wash, máy có thể học thói quen sử dụng để tự động đề xuất chương trình phù hợp, tối ưu lượng nước và thời gian cho từng loại vải.

Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant, giúp người dùng khởi động hoặc chuyển đổi chế độ chỉ bằng câu lệnh. Với kết nối Xiaomi HyperOS, máy cũng được cập nhật định kỳ các tính năng và chương trình giặt mới.

Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg sở hữu thiết kế tối giản với tông xám bạc hiện đại, dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất. Sản phẩm có giá niêm yết 12.490.000 đồng nhưng giảm giá 1 triệu đồng trong giai đoạn mở bán (1/11-1/12).

Trên thị trường, một số mẫu máy giặt, sấy khối lượng tương tự đến từ các thương hiệu như Samsung, LG, Elextrolux có giá niêm yết khoảng 15-16 triệu đồng.



