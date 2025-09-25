Giữ đúng lời hứa, Xiaomi chính thức đưa loạt sản phẩm tủ lạnh, máy giặt, điều hoà Mijia về Việt Nam

Xiaomi vừa công bố sự xuất hiện chính thức của dòng thiết bị gia dụng Mijia tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và khẳng định cam kết lâu dài của hãng đối với người tiêu dùng trong nước. Với bốn sản phẩm trọng điểm gồm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt sấy và máy lọc không khí, Mijia hướng tới nâng cao trải nghiệm nhà thông minh theo hướng đồng bộ, tiện lợi và dễ tiếp cận.

Ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết việc ra mắt Mijia là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái "Human x Car x Home". Theo ông, người dùng Việt Nam sẽ có thêm lựa chọn phù hợp để nâng cấp cuộc sống gia đình hiện đại, đồng thời tận hưởng sự tiện nghi mà công nghệ kết nối mang lại.

Dòng sản phẩm Mijia ra mắt lần này được định vị ở phân khúc gia dụng thông minh, tập trung vào thiết kế tinh giản, khả năng kết nối liền mạch và hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Tất cả thiết bị đều có thể vận hành qua ứng dụng Xiaomi Home, đồng bộ trong cùng một hệ sinh thái mở, cho phép người dùng dễ dàng kết hợp nhiều sản phẩm khác nhau để tạo nên một không gian sống linh hoạt.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, điều hòa Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter nổi bật nhờ khả năng làm mát nhanh, tiết kiệm điện năng với chỉ số CSPF đạt 5.68 ở phiên bản 1.0 HP và 5.38 ở phiên bản 1.5 HP. Sản phẩm cũng được tích hợp trí tuệ nhân tạo để tối ưu chế độ làm mát theo thói quen sử dụng.

Ở mảng bảo quản thực phẩm, Mijia Refrigerator Cross Door 510L sở hữu dung tích lớn cùng công nghệ Ag⁺ Fresh giúp khử mùi, ức chế vi khuẩn và duy trì độ tươi ngon của thực phẩm.

Trong khi đó, Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg kết hợp chức năng giặt và sấy, đi kèm 32 chế độ giặt, trong đó có chu trình nhanh chỉ 59 phút, đáp ứng nhu cầu gia đình đông thành viên.

Bổ sung vào danh mục này, Mijia Smart Air Purifier 6 mang đến giải pháp lọc không khí toàn diện với hệ thống lọc 5 lớp, khả năng loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và dị nguyên, phù hợp cho không gian rộng tới 87,5 m².

Cùng với việc ra mắt sản phẩm, Xiaomi cũng công bố giá bán và chính sách ưu đãi. Cụ thể, điều hòa Mijia có mức giá từ 11,69 triệu đồng, tủ lạnh 16,99 triệu đồng, máy giặt sấy 12,49 triệu đồng và máy lọc không khí 5,99 triệu đồng.

Trong giai đoạn mở bán từ 27/9 đến 10/10/2025, các sản phẩm sẽ được giảm trực tiếp 1 triệu đồng cùng chương trình trả góp 0% lãi suất. Chính sách bảo hành kéo dài từ 1 đến 12 năm tùy theo từng linh kiện.

Việc Xiaomi đưa dòng Mijia về Việt Nam không chỉ bổ sung mảnh ghép quan trọng cho hệ sinh thái thông minh mà còn phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét: người tiêu dùng tìm đến những giải pháp gia dụng tích hợp công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống. Với chiến lược dài hạn và hệ sinh thái rộng, hãng công nghệ Trung Quốc kỳ vọng Mijia sẽ nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt.



