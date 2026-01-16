Giá cà phê hôm nay 16-1: Tăng 4 phiên liên tục, Robusta vượt mốc 4.000 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua - rạng sáng nay 16-1 (giờ Việt Nam), giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 0,59%-0,63%; giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng 0,86%-1,21%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 48 USD/tấn, lên 4.003 USD; giá Arabica tăng 50 USD, lên 7.890 USD/tấn.

Như vậy, sau 4 phiên, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn tham chiếu đều tăng, với tổng mức tăng 100 USD/tấn - tín hiệu tích cực cho người giữ cà phê.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta trên sàn đang ở mức 104.300 đồng/kg trong khi giá cà phê nội địa mới nhất ở mức 98.500 đồng/kg.

Giá cà phê đã tăng liên tục 4 phiên vừa qua

Ở thị trường trong nước, dự kiến giá cà phê hôm nay sẽ tăng trở lại, với mức tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, mốc kỳ vọng của nông dân ở giai đoạn đầu vụ hiện nay là 100.000 đồng/kg trong khi thời gian gần đây, đa số đều dưới mốc này nên lượng bán ra rất ít.

Trong khi đó, các nhà mua hàng chỉ mua theo đợt, tùy nhu cầu sản xuất và không mua trữ vì cho rằng giá cao. Hai bên không khớp được giá nên giao dịch cà phê khá ảm đạm.