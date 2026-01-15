Giá cà phê hôm nay 15-1: Robusta ồ ạt ra thị trường

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 15-1 (giờ Việt Nam), giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm từ 60-90 USD/tấn; giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 3-4 USD/tấn các kỳ hạn giao tháng 5, tháng 7 và 9-2026. Riêng kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 2 USD/tấn, lên 3.955 USD/tấn

Giá cà phê thấp hơn năm ngoái đến 17.000 đồng/kg

Trong khi giá Arabica giao tháng 3 giảm 90 USD/tấn, còn 7.850 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, giá Robusta tham chiếu đang ở mức 103.000 đồng/kg trong khi giá cà phê nội địa mới nhất ở mức 98.400 đồng/kg và giá cà phê hôm nay dự kiến ít điều chỉnh.

Giá cà phê nội địa hiện tại thấp hơn cùng kỳ năm ngoái đến khoảng 17.000 đồng/kg chủ yếu do lượng cà phê cung ứng ra thị trường quá mạnh.

Nguồn cung cà phê Việt Nam đang hồi phục

Robusta Việt ra thị trường ồ ạt

Thống kê hải quan cho thấy 3 tháng đầu của niên vụ cà phê này (tháng 10 đến tháng 12-2025) tổng lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 339.000 tấn, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài lý do xuất khẩu tăng, còn có yếu tố nền năm ngoái ở mức rất thấp.

Niên vụ 2025 - 2026, Việt Nam thu hoạch cà phê trễ nhưng giai đoạn này xuất khẩu vẫn tăng, chủ yếu do tồn kho vụ cũ.

Trong khi đó, Hội đồng Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil thông tin, xuất khẩu Robusta 5 tháng đầu vụ (từ tháng 7 đến tháng 11-2025) của nước này mới đạt 136.800 tấn, giảm đến 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do cà phê Robusta của Brazil tồn kho thấp và họ ưu tiên tiêu dùng nội địa do giá rẻ hơn Arabica.

Đây cũng là yếu tố khiến cho giá Robusta giảm không quá mạnh dù nhiều dự báo cho hay Brazil sẽ soán ngôi Việt Nam trong sản xuất Robusta.



