Giá cà phê hôm nay 7-1: Bật tăng, lấy lại mốc quan trọng

07-01-2026 - 08:45 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng vọt, đưa Robusta trở lại mốc 4.000 USD/tấn còn Arabica vượt mốc 8.000 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 7-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê bất ngờ tăng mạnh trên cả 2 sàn.

Giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 2,13%-2,31%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ 2,86%-4,04%.

Cụ thể, ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta tăng 89 USD/tấn lên 4.007 USD/tấn; giá Arabica tăng 320 USD/tấn, lên 8.240 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến cũng tăng mạnh, có thể lên lại mốc 100.000 đồng/kg từ mức bình quân 98.100 đồng/kg ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 7-1: Bật tăng, lấy lại mốc quan trọng - Ảnh 1.

Giá cà phê bật tăng trở lại

Giá cà phê tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư trên sàn đã bắt đầu đổ vốn vào mặt hàng có tiềm năng sinh lời lớn này, khi nhu cầu tiêu thụ luôn tăng.

Các báo cáo gần đây cũng cho thấy tồn kho cà phê ở các nước tiêu thụ đang ở mức thấp do các nhà mua hàng có xu hướng mua ngắn hạn, không tích trữ.

Về phía sản xuất, nông dân có khả năng trữ cà phê và chỉ bán theo đợt khiến lượng hàng ra thị trường không quá nhiều.

Các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm cho biết từ nay đến tháng 5-2026, Việt Nam "một mình một chợ" cung cấp cà phê cho thế giới nên giá vẫn ở mức tốt.

Gạo Việt Nam vừa làm một điều chưa từng có trên thế giới


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

