Phát hiện vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép số lượng lớn tại Gia Lai

22-01-2026 - 13:55 PM | Thị trường

Công an xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, xử lý một vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên địa bàn.

Ngày 22-1, Công an xã Chư Pưh (Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan đến vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép xảy ra trên địa bàn xã.

Đối tượng Nguyễn Thanh Xê cùng tang vật bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19-1, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình an ninh trật tự, Công an xã Chư Pưh phát hiện Phạm Hồng Thái Dương (SN 2007, trú tại địa phương) điều khiển xe máy hiệu Exciter, màu đen, BKS 81P1-366.77 nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Dương có một túi ni-lông màu đen, bên trong chứa 2 hộp giấy, trong đó có 49 vật hình trụ liên kết với nhau, bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, in chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ.

Mở rộng điều tra, Công an xã Chư Pưh xác định số pháo trên do Nguyễn Thanh Xê (SN 1979, trú cùng địa phương) bán cho Dương. Sau khi được vận động, Nguyễn Thanh Xê đã đến Công an xã đầu thú.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Xê, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm 83 hộp giấy tương tự, với tổng khối lượng 143,8 kg. Tại cơ quan công an, Xê khai nhận toàn bộ số tang vật là pháo hoa nổ, được mua qua mạng xã hội từ một người đàn ông không rõ lai lịch, sau đó cất giấu để bán vào dịp cận Tết nhằm kiếm lời.

Hiện Công an xã Chư Pưh đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, xử lý.

PV

Người Lao Động

