Khoan sâu 2.400 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng gần 13 triệu thùng

Equinor vừa công bố phát hiện dầu khí mới gần mỏ Heidrun tại Biển Na Uy, qua hoạt động khoan giếng thăm dò mang ký hiệu 6507/8-12 S tại khu vực Othello South, thuộc giấy phép khai thác số 124 B. Phát hiện này tiếp tục củng cố tiềm năng dầu khí của khu vực Haltenbanken, một trong những vùng khai thác trọng điểm của Na Uy.

Giếng thăm dò được khoan bởi giàn khoan bán chìm Cosl Innovator, cách mỏ Heidrun khoảng 4 km về phía bắc và cách thị trấn Sandnessjøen khoảng 240 km về phía tây. Theo các đánh giá sơ bộ, mỏ Othello South có trữ lượng dầu tương đương có thể khai thác trong khoảng từ 0,15 đến 2 triệu mét khối tiêu chuẩn, tương đương khoảng 0,95–12,6 triệu thùng dầu quy đổi. Dù quy mô không lớn, phát hiện này được đánh giá có ý nghĩa trong việc tận dụng hạ tầng sẵn có của mỏ Heidrun.

Mục tiêu của giếng 6507/8-12 S là xác định sự hiện diện của dầu khí trong các tầng đá chứa thuộc hệ tầng Åre có niên đại kỷ Jura sớm và hệ tầng “Grey Beds” thuộc kỷ Trias muộn. Kết quả khoan cho thấy sự hiện diện của nhiều lớp đá sa thạch chứa dầu trong hệ tầng Åre, với tổng bề dày lên tới 208 m. Đặc biệt, tại các tầng trên, một cột dầu dày khoảng 14 m đã được phát hiện trong các lớp sa thạch có chất lượng chứa dầu từ tốt đến rất tốt.

Ở các tầng sâu hơn, các lớp cát có chứa dầu với chất lượng kém hơn cũng được ghi nhận, song hiện chưa được đánh giá đầy đủ về khối lượng và tiềm năng khai thác. Trong suốt quá trình khoan, không phát hiện ranh giới tiếp xúc giữa dầu và nước. Mặc dù không tiến hành thử nghiệm dòng chảy, Equinor cho biết đã thu thập lượng lớn dữ liệu và mẫu vật để phục vụ công tác đánh giá tiếp theo.

Giếng khoan đạt độ sâu thẳng đứng 2.477 m dưới mực nước biển và kết thúc tại các trầm tích màu đỏ thuộc kỷ Tam Điệp. Độ sâu mực nước tại vị trí khoan là 374 m. Theo kế hoạch, giếng sẽ được bịt kín vĩnh viễn và ngừng khai thác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Othello South, giàn khoan Cosl Innovator sẽ di chuyển sang khu vực khai thác số 1014 ở Biển Na Uy để khoan giếng 6610/7-U-3, nhằm xác minh tiềm năng các mỏ khí nông.

Theo Cục Quản lý ngoài khơi Na Uy, đây là giếng thăm dò đầu tiên thuộc giấy phép khai thác 124 B, được tách ra từ giấy phép 124 vào tháng 9/2024. Giấy phép 124 B có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và kéo dài đến cuối năm 2045. Equinor là nhà điều hành với 25,7% cổ phần, cùng các đối tác gồm Petoro (36,4%), ConocoPhillips Skandinavia (27,91%) và Vår Energi (10%).

Sau phát hiện Othello South, Equinor và các đối tác đang xem xét các phương án phát triển tiếp theo cho khu vực phía bắc mỏ Heidrun. Mỏ Heidrun, được phát hiện năm 1985 và đưa vào khai thác từ năm 1995, hiện vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất dầu khí của Na Uy. Phát hiện mới này cho thấy tiềm năng bổ sung trữ lượng thông qua thăm dò gần các mỏ hiện hữu, trong bối cảnh Na Uy tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu châu Âu.