Giá trứng chênh nhau, người tiêu dùng bất lợi

22-01-2026 - 13:56 PM | Thị trường

Hơn một tháng qua, giá trứng gà xuất bán tại các trại chăn nuôi giảm mạnh, trong khi giá bán lẻ trên thị trường hầu như không thay đổi

Giữa năm 2025, giá trứng gà tại trại chăn nuôi chỉ dao động 1.600 - 1.800 đồng/quả, khiến nhiều hộ nuôi lỗ nặng. Sau đó, trứng gà được xuất nhiều sang Campuchia với sản lượng lên đến vài triệu quả mỗi ngày. Cùng thời điểm, các doanh nghiệp sản xuất bánh Tết bắt đầu tăng mua trứng nguyên liệu để dự trữ cho mùa sản xuất cuối năm. Bên cạnh đó, mưa bão ở miền Bắc và miền Trung cũng ảnh hưởng đến các trại gà đẻ, làm giảm nguồn cung.

Những yếu tố nêu trên khiến giá trứng gà tăng mạnh. Giá trứng xuất bán tại trại được đẩy lên 2.800 - 3.200 đồng/quả, giúp người chăn nuôi lãi hơn 1.000 đồng mỗi quả. Giá bán lẻ trên thị trường theo đó cũng tăng lên 3.800 - 4.000 đồng/quả.

Tuy nhiên, người nuôi chỉ có lãi trong thời gian ngắn. Từ đầu tháng 12-2025, giá trứng tại trại nuôi bắt đầu giảm mạnh. Đến nay, giá trứng đã trở lại mức 1.600 - 1.800 đồng/quả, tương đương năm ngoái, khiến người nuôi không còn lãi, thậm chí thua lỗ. Trong khi đó, giá bán lẻ trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến từ 3.400 - 4.000 đồng/quả.

Bà Lâm Thúy Ái - chủ trại nuôi gần 300.000 gà đẻ tại xã Xuân Mỹ, tỉnh Lâm Đồng - cho biết giá trứng giảm liên tục thời gian gần đây đã khiến người chăn nuôi gặp nhiều bất lợi. Đáng lo hơn, giá thức ăn chăn nuôi tăng hơn 200 đồng/kg, lên gần 11.000 đồng/kg và dự kiến còn tiếp tục tăng. Không chỉ cám, các khoản khác như điện, nước, vật tư, tiền lương nhân viên... cũng đồng loạt tăng.

Giá trứng gà chênh lệch lớn: Người tiêu dùng gặp khó khăn trong mùa dịch - Ảnh 1.

Giá trứng gà trên thị trường vẫn đứng ở mức cao, trong khi giá tại trại chăn nuôi đang rơi xuống thấp

Theo bà Ái, thương lái còn thường xuyên ép giá, giảm thêm 1 - 2 giá (mỗi giá tương đương 100 đồng). "Với một trại quy mô 50.000 con gà đẻ, chỉ cần giảm 100 đồng/trứng đã thiệt hại khoảng 5 triệu đồng mỗi ngày. Trong khoảng 10 ngày gần đây, giá trứng liên tục giảm, mỗi lần 50 - 100 đồng, tổng mức giảm gần 500 đồng/quả" - bà Ái nêu thực tế.

Theo các hộ chăn nuôi, giá thành sản xuất một quả trứng hiện lên tới 2.100 - 2.200 đồng. Trong khi đó, phần lớn trứng tại trại chỉ bán được dưới 2.000 đồng/quả, khiến người nuôi lỗ khoảng 200 đồng mỗi quả. Loại trứng lớn bán được giá 2.200 đồng chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, không đáng kể.

Nhiều trang trại quy mô nhỏ không còn khả năng cầm cự đã buộc phải giảm đàn gà, cố duy trì hoạt động để có nguồn thu trả nợ ngân hàng. Những nơi đã khấu hao xong chuồng trại thì chọn cách "đóng chuồng" để cắt lỗ.

Ông Nguyễn Văn Nhân - chủ trại gà đẻ hơn 200.000 con tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai - cho biết giá trứng bán tại trại hiện chỉ bằng một nửa giá bán trong các siêu thị, trung tâm thương mại. "Người nuôi thì lỗ, khâu trung gian lại lãi lớn, còn người tiêu dùng phải mua trứng giá cao là rất bất hợp lý" - ông nhận xét.

Theo ông Vương Dũng - chủ trại gà gần 30.000 con tại phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai - ngay cả thời điểm giá trứng thị trường tăng cao do mưa bão, giá trứng tại trại cũng chỉ khoảng 2.800 đồng, trứng lớn nhất khoảng 3.000 đồng/quả. Trong khi đó, giá bán lẻ trên thị trường đã vọt lên tới 3.800 - 4.000 đồng/ quả.

Quá nhiều tầng nấc trung gian

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm miền Đông, nhìn nhận ngành chăn nuôi gà hiện vẫn còn quá nhiều tầng nấc trung gian, từ thương lái đến các chành vựa cấp 1-2, thậm chí cấp 3, trước khi trứng đến tay người tiêu dùng. Mỗi khâu hưởng vài trăm đồng, trong khi người chăn nuôi chịu thua lỗ.

Ông Ngọc cho rằng mức chênh lệch giá từ trại nuôi đến khâu bán lẻ chỉ nên ở mức 20% là hợp lý. Để giảm khoảng cách này, doanh nghiệp phân phối nên giao dịch trực tiếp với các trang trại, tổ chức đóng gói ngay tại trại nhằm cắt bớt khâu trung gian, giảm chi phí và hài hòa lợi ích giữa người nuôi với người tiêu dùng.


Theo Nguyễn Hải

Người Lao Động

