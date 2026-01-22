Rùng mình lời khai của chủ cơ sở giò chả trên phố cổ Hà Nội dùng chất cấm: Cho "tí ti" thôi,10kg thịt chỉ cho nửa thìa hàn the

Mới đây, Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả tại khu phố cổ có hành vi sử dụng hàn the là phụ gia bị cấm trong chế biến thực phẩm.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại một cơ sở kinh doanh giò chả có tiếng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Sáng 18.1, Đội 7 phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giò chả tại phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm.

Cơ quan chức năng kiểm tra các mẫu giò chả tại cơ sở Yến Hiền (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở này đang sản xuất khoảng 3 tạ giò chả có chứa hàn the đây là chất phụ gia bị cấm sử dụng trong thực phẩm do gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đáng chú ý, từ khi đi vào hoạt động đến nay, cơ sở này đã tiêu thụ ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả có chứa hàn the. Cơ quan công an đã thu giữ 3kg hàn the nguyên chất và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong phóng sự phát sóng trên chương trình Chuyển động 24h (VTV1), cơ quan chức năng xác định chủ cơ sở là N.B.Y. (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội).

Các chất phụ gia được chủ cở sở đựng trong các xô nhựa tại khu vực sản xuất giò chả (Ảnh cắt từ clip)

Tại buổi làm việc, người này thừa nhận đã sử dụng hàn the (tên khoa học là Borax) trong quá trình sản xuất giò chả từ năm 2022, với mục đích tạo độ giòn cho sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản, đồng thời ngăn ngừa tình trạng mốc và ôi thiu.

Chủ cơ sở khai nhận, "Cái đấy là hàn the, cho vào cho giò chả đỡ bở. Chị cho tí tí thôi, 10kg thịt chỉ cho nửa thìa nhỏ nhỏ thôi".

(Ảnh cắt từ clip)

Theo chủ cơ sở khai nhận, “10kg thịt chỉ cho nửa thìa nhỏ” và hoàn toàn trộn bằng cảm tính, không cân đong đo đếm. (Ảnh cắt từ clip)

Vì có thâm niên lâu năm sản xuất bằng cách thức như vậy nên liều lượng, tỉ lệ hàn the trộn vào mẻ thịt người này đã thuộc lòng. Không cần cân đo đong đếm, người này chỉ cần ước lượng là xong. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mức độ độc hại của món giò chả thành phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng phụ thuộc hoàn toàn vào đôi bàn tay của người làm.

Dù hành nghề giò chả khoảng 10 năm nay nhưng khi bị bắt quả tang, chủ cơ sở chỉ khai nhận hôm nay mới thực hiện việc cho chất cấm do hết nguyên liệu thay thế. "Mọi lần tôi cho phụ gia khác nhưng hôm nay hết cái đấy nên mới cho hàn the thay thế. Tôi cho tí ti thôi, 10 cân thịt chỉ cho tí tị ti thìa cà phê thôi", chủ cơ sở là N.B.Y. cho biết.

(Ảnh cắt từ clip)

Nhận diện giò chả chứa hàn the như thế nào?

Theo thông tin trên VOV, các chuyên gia, thực phẩm nhiễm hóa chất không chỉ là vi phạm an toàn thực phẩm, mà còn là hồi chuông cảnh báo sự xuống cấp về đạo đức, khi lợi nhuận được đặt lên trên sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh chỉ ra hàn the gần như "vô hình" trong thực phẩm vì không làm đổi màu, không tạo mùi lạ, khiến người tiêu dùng rất khó phát hiện bằng mắt thường. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận biết qua cảm quan.

Giò lụa sạch thường có mùi thơm dịu, vị ngọt tự nhiên, mềm, không bã. Ngược lại, giò chả có hàn the thường dai, cứng bất thường, ấn tay không có độ lún, khi kéo hai đầu lát giò thấy rất dai, khó rách. Bề mặt giò chứa hàn the thường sần sùi, mặt cắt mịn "đẹp" một cách bất thường, trong khi giò nguyên chất có các lỗ rỗng nhỏ.

Ngoài ra, người dân có thể kiểm tra định tính bằng giấy nghệ như: Ngâm giấy trong nước nghệ tươi, phơi khô rồi ấn lên bề mặt thực phẩm. Nếu giấy chuyển từ vàng sang cam đỏ, khả năng cao thực phẩm có chứa hàn the. Tuy nhiên, để khẳng định chính xác, thực phẩm vẫn cần được đem đi xét nghiệm.