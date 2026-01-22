Mỹ đón tin vui từ Venezuela

Ảnh minh họa

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang tăng cường mua dầu thô Venezuela với mức giá chiết khấu lớn so với dầu Brent, trong bối cảnh nguồn cung loại dầu nặng phù hợp cho các nhà máy lọc dầu phức hợp trở nên hấp dẫn hơn về mặt kinh tế. Theo Reuters, Valero và Phillips 66 đã mua hai lô hàng dầu thô Venezuela, nằm trong tổng số khoảng 50 triệu thùng mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Venezuela sẽ cung cấp cho thị trường Mỹ.

Nguồn tin của Reuters cho biết người bán các lô hàng trên là Vitol, tập đoàn kinh doanh dầu mỏ độc lập lớn nhất thế giới. Giá bán được ấn định thấp hơn giá dầu Brent từ 8,50 đến 9,50 USD/thùng, trong khi giá Brent hiện đang giao dịch quanh mức trên 65 USD/thùng. Mức chiết khấu này tuy đã thu hẹp so với trước đó, nhưng vẫn phản ánh nỗ lực của các nhà giao dịch nhằm kích thích nhu cầu trong bối cảnh thị trường còn thận trọng.

Trước đó, theo các nguồn tin, Vitol và Trafigura từng mua dầu thô Venezuela với mức chiết khấu sâu hơn, khoảng 15 USD/thùng so với dầu Brent. Đầu tháng này, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các đợt bán dầu thô đầu tiên của Venezuela được kỳ vọng sẽ mang về khoảng 500 triệu USD, dựa trên mức giá thấp hơn khoảng 15 USD/thùng so với Brent.

Cũng trong đầu tháng, Vitol và Trafigura đã nhận được giấy phép đặc biệt từ chính phủ liên bang Mỹ cho phép tiếp thị dầu thô Venezuela. Sau đó, hai tập đoàn này bắt đầu chào bán các lô hàng cho khách hàng tại Trung Quốc và Ấn Độ, với thời điểm giao hàng dự kiến vào tháng 3. Một nguồn tin cho biết Vitol đã tiếp cận các nhà máy lọc dầu do nhà nước Ấn Độ kiểm soát, đề xuất mức chiết khấu từ 8 đến 8,5 USD/thùng so với giá dầu Brent của ICE.

Bên cạnh đó, Vitol và Trafigura cũng đã liên hệ với PetroChina để thăm dò nhu cầu đối với dầu thô Merey – loại dầu nặng, hàm lượng lưu huỳnh cao, từng là mặt hàng chủ lực của tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt xuất khẩu Venezuela trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Đối với thị trường Mỹ, Valero và Phillips 66 trước đây chủ yếu mua dầu thô nặng Venezuela thông qua Chevron – công ty năng lượng lớn duy nhất của Mỹ được cấp phép hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo Reuters, việc chào bán dầu thô Venezuela trực tiếp cho các nhà máy lọc dầu Mỹ bắt đầu từ tuần trước, ban đầu với mức chiết khấu khoảng 6–7,5 USD/thùng so với Brent. Tuy nhiên, do nhu cầu yếu hơn dự kiến, các nhà giao dịch đã phải hạ giá sâu hơn để thúc đẩy các giao dịch mua bán.

Theo Oilprice﻿