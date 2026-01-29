Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải sầu riêng hay đất hiếm, một kho báu của Việt Nam được Mỹ liên tục săn lùng: Xuất khẩu tăng 499%, nước ta có lợi thế về thuế

29-01-2026 - 06:10 AM | Thị trường

Mỹ đang là thị trường lớn nhất của Việt Nam ở mặt hàng này.

Không phải sầu riêng hay đất hiếm, một kho báu của Việt Nam được Mỹ liên tục săn lùng: Xuất khẩu tăng 499%, nước ta có lợi thế về thuế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng đột phá của xuất khẩu cá rô phi Việt Nam, trong đó thị trường Mỹ đóng vai trò động lực chính. Tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Mỹ trong năm này đạt 53,15 triệu USD, tăng 173% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam, đưa Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với mặt hàng này. So với năm 2024, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ tăng trưởng mạnh, phản ánh nhu cầu nhập khẩu cũng như khả năng tận dụng cơ hội thị trường của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu có nhiều biến động.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, tăng trưởng xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ trong năm 2025 tập trung chủ yếu ở nhóm phi lê cá rô phi. Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này sang Mỹ đạt 40 triệu USD, tăng 499% so với năm 2024, trở thành phân khúc đóng góp lớn nhất vào tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang thị trường này.

Sự tăng trưởng mạnh của phi lê cá rô phi phản ánh xu hướng tiêu dùng tại Mỹ, nơi các sản phẩm tiện lợi, dễ chế biến và ổn định về chất lượng tiếp tục được ưa chuộng. Trong khi đó, nhóm cá tươi/đông lạnh duy trì tăng trưởng nhẹ, với kim ngạch đạt hơn 13 triệu USD, tăng 4% so với năm trước, đóng vai trò nền tảng trong cơ cấu xuất khẩu.

Ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm cá rô phi chế biến khác (mã HS16) và cá khô (HS0305) sang Mỹ ghi nhận xu hướng giảm, lần lượt giảm 39% và 68% so với năm 2024. Điều này cho thấy trong năm 2025, thị trường Mỹ tập trung nhiều hơn vào sản phẩm phi lê đông lạnh, thay vì các mặt hàng chế biến sâu hoặc cá khô.

Tăng trưởng xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Mỹ gắn liền với những biến động lớn từ nguồn cung toàn cầu. Trung Quốc – quốc gia nuôi trồng và xuất khẩu cá rô phi lớn nhất thế giới – tiếp tục chịu mức thuế cao lên tới 55%, khiến cá rô phi nước này suy giảm mạnh khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, Brazil cũng bị áp mức thuế cao 50% từ tháng 8/2025, buộc các doanh nghiệp nước này phải điều chỉnh chiến lược xuất khẩu.

Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh đầu tư vào nuôi trồng và chế biến cá rô phi, đặc biệt là sản phẩm phi lê đông lạnh phù hợp với nhu cầu thị trường Mỹ. Lợi thế về chi phí sản xuất, nguồn cung ổn định và khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kỹ thuật giúp cá rô phi Việt Nam gia tăng thị phần tại thị trường này trong năm 2025.

Dù thị trường Mỹ tiếp tục được đánh giá là điểm đến trọng điểm trong ngắn hạn, việc phụ thuộc lớn vào một thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro trước những thay đổi chính sách thương mại. Trong bối cảnh Brazil đang hướng mạnh sang thị trường EU để bù đắp khoảng trống từ Mỹ, Việt Nam nếu muốn ngành cá rô phi phát triển bền vững cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các chứng nhận quốc tế và tiêu chuẩn bền vững.

Song song đó, đầu tư cải tiến giống, công nghệ nuôi và chế biến sâu sẽ là nền tảng quan trọng để ngành cá rô phi Việt Nam vừa tận dụng hiệu quả cơ hội tại thị trường Mỹ, vừa từng bước mở rộng sang các thị trường khó tính như EU, qua đó duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Mỹ nhận tin không vui từ Trung Quốc

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

