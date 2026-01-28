Máy chiếu di động nặng chỉ 1,6 kg, giá từ 16,8 triệu tại Việt Nam

Epson vừa chính thức giới thiệu dòng máy chiếu giải trí di động Lifestudio tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Dòng sản phẩm mới gồm hai nhóm chính là Lifestudio Pop và Lifestudio Flex, hướng đến người dùng yêu cầu cao về tính linh hoạt, thiết kế gọn nhẹ và khả năng tích hợp giải trí trong nhiều bối cảnh sử dụng khác nhau.

Dòng Lifestudio Pop gồm hai mẫu EF-61G và EF-62N, nổi bật với thiết kế tối giản, trọng lượng chỉ khoảng 1,6 kg. Nhờ đó, thiết bị phù hợp cho các không gian nhỏ, nhu cầu giải trí cá nhân hoặc sử dụng linh hoạt trong nhiều phòng khác nhau.

Lifestudio Pop có trọng lượng chỉ từ 1,6 kg.

Trong khi đó, dòng Lifestudio Flex với hai mẫu EF-71 và EF-72 được định vị ở phân khúc cao hơn, tập trung vào khả năng xoay lật đa hướng. Thiết kế này cho phép máy chiếu dễ dàng trình chiếu lên tường, trần nhà hoặc các bề mặt khác mà không cần thay đổi vị trí nội thất. Trọng lượng dưới 4 kg giúp các mẫu Flex vẫn đảm bảo tính di động, dù tích hợp nhiều tính năng hơn.

Đáng chú ý, mẫu EF-72 được Epson giới thiệu như một giải pháp giải trí "tất cả trong một", kết hợp máy chiếu màn hình lớn, đèn bàn tạo không gian và loa không dây trong cùng một thiết bị. Ngoài khả năng kết nối nguồn điện thông thường, EF-72 còn hỗ trợ cấp nguồn qua pin dự phòng cổng USB Type-C, cho phép sử dụng trong các không gian không có ổ cắm điện cố định.

Lifestudio Flex.

Về khả năng hiển thị, các mẫu máy chiếu Lifestudio sử dụng công nghệ Triple Core Engine, phiên bản nâng cấp từ công nghệ 3LCD. Công nghệ này cho phép tái tạo hình ảnh với màu sắc đồng đều, giảm thiểu hiện tượng cầu vồng thường gặp trên máy chiếu 1 chip. Với độ sáng màu và độ sáng trắng đạt mức 1.000 lumens, hình ảnh được đảm bảo rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường phức tạp.

Bên cạnh hình ảnh, Epson cũng chú trọng đến trải nghiệm âm thanh khi tích hợp hệ thống loa stereo sử dụng công nghệ của Bose. Theo nhà sản xuất, giải pháp này giúp âm thanh lan tỏa đều trong không gian, đáp ứng nhu cầu xem phim, nghe nhạc hoặc giải trí nhóm mà không cần thêm loa ngoài.

Một điểm đáng chú ý khác là việc tích hợp nền tảng Google TV trên dòng Lifestudio. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập trực tiếp các ứng dụng giải trí phổ biến, nội dung trực tuyến và gợi ý cá nhân hóa ngay trên máy chiếu, giảm bớt nhu cầu kết nối thêm thiết bị phát ngoài.

Để đơn giản hóa quá trình sử dụng, Epson trang bị cho Lifestudio các tính năng tự động như cân chỉnh khung hình, điều chỉnh keystone và hiệu chỉnh màu sắc theo màu tường. Ngoài ra, tính năng tự động né vật cản cho phép máy chiếu điều chỉnh kích thước hình ảnh nhằm tránh các vật cố định trên tường, giúp khung hình hiển thị trọn vẹn hơn.

Trong các không gian rộng hoặc cần linh hoạt vị trí đặt máy, dòng Lifestudio Flex có thể kết hợp với chân đế ELPFS01, cho phép điều chỉnh độ cao từ 60 đến 80 cm. Giải pháp này giúp người dùng đạt được góc chiếu phù hợp mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho không gian sống.

Chia sẻ về dòng sản phẩm mới, ông Ippei Nakata, Giám đốc Epson Việt Nam, cho biết Lifestudio được phát triển dựa trên cảm hứng từ lối sống đa dạng của người dùng hiện nay, với mục tiêu mang đến trải nghiệm nghe nhìn linh hoạt và cá nhân hóa hơn trong nhiều tình huống sử dụng.

Ngoài phần cứng, Epson cũng giới thiệu ứng dụng Epson Projection Studio dành cho dòng Lifestudio. Ứng dụng này cho phép người dùng và khách mời tương tác trực tiếp trên màn hình chiếu thông qua việc chia sẻ hình ảnh, tin nhắn hoặc biểu tượng cảm xúc theo thời gian thực, hướng đến các buổi gặp gỡ, tiệc tùng hoặc sinh hoạt nhóm.

Theo thông tin từ Epson, dòng máy chiếu Lifestudio Pop và Flex đã chính thức được mở bán tại Việt Nam từ ngày 23/01/2026 thông qua Epson Official Store trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống đại lý ủy quyền, với mức giá khởi điểm từ 16,85 triệu đồng, kèm các ưu đãi tùy theo từng phiên bản.



