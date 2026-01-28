Kia Seltos 2026 bất ngờ thêm bản hybrid: Giá quy đổi từ 529 triệu đồng, có trang bị mà dân đi xa thích dùng, về Việt Nam dễ dậy sóng thị trường

Trong ngày công bố giá bán của Seltos 2026, Kia Hàn Quốc đã bất ngờ điền tên phiên bản động cơ hybrid của mẫu xe này. Cụ thể, xe sử dụng máy xăng 1.6L cho mạnh 103 mã lực, 144Nm và động cơ điện mạnh 43 mã lực, 170Nm.

Trước đó, Kia Seltos 2026 đã ra mắt toàn cầu hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, khi đó, mẫu xe này chỉ có 3 tùy chọn động cơ gồm xăng 1.5L hút khí tự nhiên, xăng 1.5L tăng áp và dầu 1.5L, song hãng xe Hàn Quốc hứa hẹn sẽ có phiên bản hybrid dù không công bố thời gian cụ thể.

Với việc bất ngờ ra mắt thị trường Hàn Quốc, hoàn toàn có thể kỳ vọng Kia sẽ mang Seltos hybrid sang những thị trường khác đang tỏ ra rất hào hứng với dòng động cơ này. Việt Nam năm vừa qua chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các mẫu xe hybrid. Nếu về nước, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris Cross HEV, Honda HR-V e:HEV RS và những đối thủ khác trong phân khúc CUV cỡ B. Dù vậy, trước mắt Kia Seltos hybrid mới chỉ được bán tại quê nhà Hàn Quốc, trong khi những thị trường đã có Seltos mới như Ấn Độ không được cung cấp tùy chọn động cơ này.

Kia Seltos tại Hàn Quốc có thêm bản hybrid.

Về giá bán, Kia Seltos hybrid tại Hàn Quốc có 4 phiên bản gồm Trend giá 28,98 triệu won (529 triệu đồng), Prestige giá 32,08 triệu won (586 triệu đồng), Signature giá 34,69 triệu won (633 triệu đồng) và X-Line cao cấp nhất giá 35,84 triệu won (655 triệu đồng).

Kia Seltos 2026 là thế hệ thứ 2 của dòng xe này. Ảnh: Kia

Ở thế hệ mới, xe được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với một số tính năng như: Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, Hệ thống tránh va chạm với phương tiện cắt ngang phía sau, Màn hình quan sát toàn cảnh và hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa.

Ngoài ra, Kia Seltos hybrid 2026 còn trang bị thêm tính năng V2L - Vehicle to Load. Đây là tính năng cho phép lấy điện từ xe để sử dụng cho các thiết bị bên ngoài thông qua bộ chuyển đồi chuyên dụng. Theo hãng xe Hàn Quốc, nguồn điện từ Seltos hybrid có công suất 3,52kW, điện áp 220V, có thể sử dụng cho một số thiết bị điện dân dụng. Đây là tính năng thường chỉ thấy trên một số mẫu xe điện tại Việt Nam.

Nội thất Kia Seltos thế hệ mới trông hiện đại hơn hẳn. Ảnh: Kia

Kia Seltos thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” của thương hiệu, mang lại diện mạo mạnh mẽ, đậm chất SUV hơn thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, kết hợp đèn LED mới và dải đèn định vị ban ngày “Star Map”. Các mảng ốp thân xe màu đen được làm nổi bật hơn nhằm tăng vẻ khỏe khoắn, đúng chất xe gầm cao. Phía sau xe được tái thiết kế đáng kể với cụm đèn hậu LED mới và cửa hậu được tinh chỉnh lại. Tổng thể ngoại hình mang dáng dấp gần giống các mẫu xe hybrid và xe điện mới của Kia.

Khoang cabin Kia Seltos đã được thiết kế lại hoàn toàn, mang phong cách tương tự các mẫu xe điện của hãng. Xe có cụm màn hình kép 12,3 inch cho bảng đồng hồ và giải trí, kèm màn hình điều khiển điều hòa riêng biệt đặt giữa cụm đồng hồ tốc độ và màn giải trí.