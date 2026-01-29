Ảnh minh họa

Cairn Oil & Gas, công ty thuộc tập đoàn Vedanta Ltd. của Ấn Độ, vừa thông báo tới Tổng cục Khí đốt Quốc gia (DGH) và Bộ Dầu khí nước này về một phát hiện hydrocarbon mới tại giếng thăm dò Ambe-2A, nằm ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, phát hiện khí đốt được ghi nhận trong các tầng chứa nằm bên dưới mỏ khí chính, thuộc tầng địa chất Miocene-Tarkeshwar. Hiện Cairn đang tiến hành các hoạt động đánh giá chi tiết nhằm xác định trữ lượng và tiềm năng thương mại, làm cơ sở cho kế hoạch phát triển mỏ trong thời gian tới.

Phát hiện mới được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược gia tăng sản lượng khí đốt nội địa của Ấn Độ, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh mục tiêu tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Cairn cho biết sẽ khoan thêm hai giếng nữa trong khuôn khổ chiến dịch thăm dò đang diễn ra tại khu vực Ambe nhằm làm rõ hơn cấu trúc địa chất và khả năng khai thác.

Mỏ Ambe được đánh giá có thể đóng góp đáng kể vào sản lượng khí trong nước nếu quá trình thẩm định và phát triển đạt kết quả khả quan. Điều này đồng thời củng cố vai trò của Cairn trong chuỗi cung ứng năng lượng nội địa, đặc biệt trong lĩnh vực khí đốt – nguồn nhiên liệu được xem là “nhiên liệu chuyển tiếp” trong lộ trình giảm phát thải của Ấn Độ.

Hoạt động thăm dò và phát triển tại Ambe cũng nằm trong định hướng mở rộng khai thác ngoài khơi của Cairn ở cả bờ biển phía Đông và phía Tây Ấn Độ. Chiến lược này phù hợp với Sứ mệnh Samudra Manthan do Thủ tướng Ấn Độ khởi xướng, nhằm thúc đẩy thăm dò và đẩy nhanh sản lượng từ các mỏ dầu khí ngoài khơi, đặc biệt là các mỏ nước nông và cận biên.

Đáng chú ý, Cairn gần đây đã lắp đặt giàn khoan dưới biển (Sub-Sea Template – SST) đầu tiên của Ấn Độ trong khuôn khổ triển khai giàn khai thác dạng Conductor Supported Platform (CSP). Đây được xem là cột mốc kỹ thuật quan trọng, hỗ trợ khai thác thương mại các mỏ nhỏ và cận biên trong các lô thuộc chương trình Phát hiện Mỏ Nhỏ.

Hệ thống móng thép chế tạo sẵn được đặt dưới đáy biển giúp đảm bảo định vị chính xác cho các giếng khoan cụm, đồng thời cung cấp hỗ trợ kết cấu cho thiết bị và bảo vệ đầu giếng. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian phát triển mỏ và tối ưu chi phí khai thác tại các mỏ có quy mô nhỏ.

Lô Ambe có diện tích khoảng 728,19 km², được trao cho Cairn trong vòng đấu thầu DSF-III vào tháng 9/2022. Công ty hiện nắm giữ 100% quyền lợi tham gia tại lô này. Trước đó, Cairn cũng đã ghi nhận phát hiện hydrocarbon đầu tiên tại khu vực trong giai đoạn khai thác trước đây.

Với phát hiện mới tại Ambe-2A, Cairn tiếp tục mở rộng danh mục tài sản ngoài khơi, đồng thời góp phần vào nỗ lực chung của Ấn Độ trong việc gia tăng sản lượng dầu khí nội địa và củng cố an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.