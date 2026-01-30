LG dẫn đầu thị trường OLED tại Việt Nam

TV LG OLED giữ đà tăng trưởng tại Việt Nam và trên toàn cầu

Trước những biến động của nền kinh tế, thị trường TV OLED tại Việt Nam năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với sản lượng và giá trị đều tăng 25% so với năm 2024 (theo GfK). Những con số này phản ánh rõ nhu cầu trải nghiệm giải trí trên các dòng TV cao cấp của người Việt ngày một gia tăng. Song song với đà tăng trưởng đó, thị trường OLED cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi nhiều thương hiệu mới gia nhập và gia tăng mức độ hiện diện.

Trong bối cảnh này, LG tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường với 62,5% về sản lượng và 57,4% về giá trị theo khảo sát/nghiên cứu của GfK từ tháng 1 tới tháng 12 năm 2025. Thị phần OLED của LG luôn duy trì cách biệt với đối thủ liền kề, cho thấy sức cạnh tranh bền vững của thương hiệu trên thị trường Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong và năng lực dẫn dắt công nghệ OLED của LG.

Chia sẻ về kết quả tích cực này, ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí & Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: "LG đang sở hữu đa dạng mẫu mã và kích thước TV OLED với mức giá phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Những sản phẩm LG OLED evo C5 và LG, OLED B5 đã trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng khi quyết định mua TV OLED từ LG trong năm nay nhờ sự cân bằng giữa chất lượng hiển thị cao cấp, trải nghiệm AI thông minh và mức giá phù hợp với nhu cầu giải trí tại gia".

Bên cạnh đó, TV OLED màn hình lớn ngày càng được ưa chuộng, các sản phẩm OLED kích thước từ 60 inch chiếm gần 40% tổng sản lượng TV OLED, phản ánh xu hướng nâng cấp chất lượng giải trí của người tiêu dùng Việt.

TV OLED 2025: Định hình kỷ nguyên giải trí cao cấp tại gia

Thế hệ TV OLED năm 2025 được LG tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm một cách toàn diện, đồng hành cùng người dùng từ lúc mở đến khi tắt TV. Thông qua các tính năng như Voice ID, AI Concierge, AI Chatbot và tìm kiếm thông minh qua Microsoft Copilot, thế hệ TV LG AI 2025 có khả năng nhận diện từng thành viên trong gia đình và tự động đề xuất nội dung hay cho phép người dùng điều chỉnh hình ảnh (1,6 tỷ chế độ) và âm thanh (40 triệu chế độ) phù hợp với sở thích cá nhân. Nhờ khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa trải nghiệm, dòng TV cao cấp OLED evo AI G5 được trao giải "TV AI xuất sắc" tại giải thưởng AI Tech Awards 2025.

LG OLED evo AI G5 và LG OLED evo AI M5 được trang bị bộ xử lý AI α11 thế hệ thứ 2 mạnh và mới nhất, nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K với sắc màu sống động và độ sáng vượt trội. Bộ xử lý còn mang đến chất lượng hiển thị với độ sáng gấp 3 lần so với TV OLED phổ thông. Trong đó, LG OLED evo AI M5 sở hữu tốc độ truyền tải 4K 144Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh và âm thanh sống động mượt mà. Bên cạnh đó, dòng G5 mang đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao khi sở hữu VRR 165Hz được chứng nhận bởi G-Sync và FreeSync.

Các sản phẩm TV LG OLED năm nay đạt các chứng nhận uy tín như "Perfect Black" và "Perfect Color" từ UL Solutions, độ trung thực màu sắc đạt 100% từ Intertek, cùng khả năng ổn định độ sáng và nhiệt độ màu nhanh chóng theo chứng nhận từ TÜV Rheinland. Bên cạnh đó, mức ánh sáng xanh chỉ 35% - thấp hơn ngưỡng an toàn quốc tế - giúp bảo vệ mắt hiệu quả trong suốt quá trình sử dụng.

Thành công này đến từ định hướng rõ ràng, sự kiên định trong phát triển công nghệ đột phá cũng như không ngừng nâng cao trải nghiệm giải trí tại gia và khả năng cá nhân hóa cho người dùng. Từ chiếc TV LG OLED đầu tiên mang đến trải nghiệm chất lượng hình ảnh vượt trội của hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng, các thế hệ OLED TV của LG liên tục được cải tiến và hoàn thiện qua nhiều năm.

Trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp TV tăng cao vào dịp cuối năm và đầu năm mới, LG triển khai chiến dịch "Tết nhà là Tết Nhất" mùa 3 như một hoạt động thúc đẩy tiếp cận các dòng TV cao cấp. Tinh thần "Nhất" của chiến dịch đồng thời phản ánh định hướng nhất quán của LG trong nhiều năm phát triển TV OLED, theo đuổi chuẩn mực hiển thị cao cấp và không ngừng nâng cao trải nghiệm người dùng.

Song song, LG triển khai chương trình ưu đãi cho các dòng TV AI thế hệ mới trong quý I/2026. Cụ thể, khách hàng mua TV LG OLED evo AI và LG QNED evo AI trong thời gian khuyến mãi được áp dụng chính sách bảo hành mở rộng lên đến 3 năm, cùng các quà tặng như TV LG OLED, TV LG UHD hoặc loa thanh LG, tùy theo từng dòng sản phẩm. Ngoài ra, gói ứng dụng giải trí đi kèm cũng góp phần gia tăng giá trị sử dụng cho người dùng ngay từ thời điểm mua sắm.