Việt Nam sở hữu 'mỏ vàng' gì mà thu gần 40 tỷ USD năm qua: Mỹ liên tục săn lùng, nước ta là ‘trùm’ đứng thứ 3 thế giới

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 12/2025 tăng 22,9% so với tháng 11, đạt trên 3,65 tỷ USD. Tính chung cả năm 2025 kim ngạch đạt trên 39,64 tỷ USD, tăng 7% so với năm 2024.

Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã hiện diện tại 138 thị trường trên thế giới. Xét theo thị trường, hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch, đạt trên 17,88 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2024.

Thị trường Nhật Bản đứng thứ 2 với 4,6 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2024. Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 2,89 tỷ USD, giảm 8,3% so với năm trước.

Bên cạnh đó, hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,4%, đạt trên 2,13 tỷ USD, tăng 1,7% so với năm 2024.

Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu dệt may, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Năm 2025, các doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với áp lực lớn khi giá bông, xơ, chi phí logistics biến động mạnh; yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe về tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trong khi đơn giá gia công có xu hướng giảm.

Đặc biệt, chính sách thuế quan của Mỹ đã tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, buộc các nhà sản xuất, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, phải chia sẻ chi phí tăng thêm, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia xuất khẩu giá rẻ như Bangladesh, Indonesia.

Cùng với đó, thiên tai dồn dập tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Nhiều nhà máy phải tạm ngừng hoạt động do ngập lụt, công nhân nghỉ việc trong thời điểm cao điểm sản xuất cuối năm, khiến tiến độ giao hàng bị gián đoạn, phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp.

Dù vậy, năm 2025 tiếp tục được ghi nhận là một năm "vượt khó" của ngành dệt may. Nhóm hàng may mặc tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm trên 38 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kết quả này đến từ quá trình điều hành linh hoạt, chủ động thích ứng của các doanh nghiệp trong ngành, nổi bật là vai trò của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) với nhiều giải pháp cụ thể. Trong năm 2025, Vinatex đã triển khai chiến dịch "90 ngày thần tốc" nhằm tối đa hóa sản lượng, hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ; tăng cường cập nhật thị trường thông qua các hội thảo chuyên ngành; mở rộng tệp khách hàng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng dần tỉ trọng phân khúc trung và cao cấp, kỹ thuật khó.

Theo định hướng của VITAS, từ năm 2026, ngành sẽ kiên trì 3 trụ cột chiến lược: đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm; phát triển mạnh nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước; đẩy nhanh tự động hóa, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 48 - 49 tỉ USD, hướng tới 64,5 tỉ USD vào năm 2030.

Theo lãnh đạo VITAS, dư địa để nâng giá trị gia tăng của sản phẩm may mặc xuất khẩu còn rất lớn. Muốn gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh, các DN không chỉ dựa vào gia công số lượng lớn mà cần phải chuyển sang các phân khúc có hàm lượng chất xám và tay nghề cao. Bằng chứng là khách hàng nước ngoài đã bắt đầu chuyển sang hình thức may đo từng bộ cho từng khách hàng, không còn đặt hàng theo lô số lượng như trước.




