Không thể tin có ngày này: 1 chỉ vàng thừa tiền mua 1 chiếc Wave Alpha

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục gây bất ngờ khi vọt lên vùng cao chưa từng thấy, với mức bán ra vượt 19 triệu đồng/chỉ tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Theo bảng giá cập nhật ngày 29/11, vàng miếng SJC tại một số doanh nghiệp được niêm yết quanh mức 18,83 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 19,13 triệu đồng/chỉ (bán ra). Các dòng nhẫn tròn trơn, vàng ép vỉ 24K, vàng Rồng Thăng Long hay vàng miếng thương hiệu khác cũng phổ biến ở vùng 19,0–19,13 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra.

Mức giá này khiến nhiều người không khỏi giật mình khi đặt vàng lên bàn cân với các mặt hàng tiêu dùng giá trị lớn. Đơn cử, với hơn 19 triệu đồng 1 chỉ, người mua hiện hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc Honda Wave Alpha – mẫu xe số phổ thông quen thuộc với người Việt. Theo giá bán lẻ đề xuất, Wave Alpha hiện có giá khoảng 18,7 triệu đồng, thấp hơn giá bán ra của 1 chỉ vàng tại nhiều cửa hàng.

Không chỉ xe máy chạy xăng, cùng số tiền tương đương 1 chỉ vàng, người tiêu dùng cũng có thể mua được một số mẫu xe máy điện phổ thông của VinFast. Các dòng xe điện như Motio, Evo Lite Neo hay Zgoo hiện được niêm yết trong khoảng 12–16,9 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mốc 19 triệu đồng/chỉ vàng. Ngay cả những phiên bản cao hơn trong danh mục xe điện phổ thông cũng vẫn nằm trong tầm với của số tiền tương đương một chỉ vàng hiện nay.

Sự so sánh này càng trở nên đáng chú ý khi nhiều người nhắc lại câu chuyện của hơn một thập kỷ trước. Khoảng giai đoạn 2009–2010, tốn cả một cây vàng mới mua được một chiếc Wave Alpha. Khi đó, vàng được tính theo đơn vị lượng (cây), với giá chỉ vài chục triệu đồng mỗi lượng, tương đương giá một chiếc xe máy phổ thông.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cán cân đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì cần tới một cây vàng, nay chỉ cần một chỉ vàng – tương đương 1/10 lượng – đã đủ để mua một chiếc Wave Alpha mới, thậm chí còn dư tiền. Mức chênh lệch này phản ánh sự thay đổi rất lớn của giá vàng trong nước sau nhiều năm.

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới cũng tạo nên một "cơn địa chấn" chưa từng có khi tiếp tục bứt phá mạnh mẽ qua ngưỡng 5.500 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay. Kim loại quý liên tục xô đổ các kỷ lục cũ để thiết lập đỉnh cao mới trong bối cảnh đồng USD suy yếu trầm trọng, cùng với sự cộng hưởng từ những bất ổn kinh tế và địa chính trị đang ở mức báo động.

Trong cuộc họp mới nhất, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất và đánh giá kinh tế Mỹ vẫn trụ vững, song cơ quan này không giấu nổi sự lo ngại trước tình trạng lạm phát leo thang và triển vọng u ám. Đáng chú ý, sự xuất hiện của hai quan chức ủng hộ cắt giảm lãi suất ngay lập tức đã càng củng cố kỳ vọng về một đợt nới lỏng chính sách trong năm nay.

Thêm vào đó, "bóng ma" chiến tranh tại Trung Đông đang đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao đỉnh điểm. Những cảnh báo về hành động quân sự nhắm vào Iran, cùng tuyên bố đầy cứng rắn rằng lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực đã sẵn sàng hành động "chớp nhoáng và quyết liệt", đã kích hoạt làn sóng tháo chạy vào vàng. Cộng hưởng với đó là nỗi lo về thâm hụt tài khóa, hoạt động gom hàng ráo riết từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn khổng lồ không ngừng chảy vào các quỹ ETF.