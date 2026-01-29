Thua 'nấm lưng trắng bụng' trước BYD trong năm qua, Tesla của Elon Musk lập tức dồn tiền tấn cho 2 mảng chiến lược - một trong số đó dự báo đạt 5.000 tỷ USD

Theo hãng tin Reuters, Tesla vừa công bố kế hoạch tăng gấp đôi chi phí đầu tư lên mức kỷ lục hơn 20 tỷ USD trong năm nay, một con số vượt xa cột mốc 11,3 tỷ USD của năm 2024.

Đáng chú ý, phần lớn nguồn lực khổng lồ này sẽ không còn dành cho mảng kinh doanh truyền thống là xe điện có người lái. Đây được xem là bước chuyển mình đầy rủi ro khi công ty vừa chính thức mất ngôi vị số 1 về doanh số xe điện toàn cầu vào tay đối thủ BYD của Trung Quốc trong năm qua.

Thay vì tập trung giành lại thị phần xe hơi, Tesla đang dồn toàn lực vào những lĩnh vực chưa có doanh thu đảm bảo như xe tự hành hoàn toàn và robot hình người. Trong đó, xe tự lái là thị trường được đánh giá có thể mang về doanh thu 5.000 tỷ USD vào năm 2035.

Chi tiêu của Tesla đã tăng mạnh trong nhiều năm qua.

Thông tin gây bất ngờ nhất nhất trong chiến lược này chính là tuyên bố của CEO Elon Musk về việc sẽ ngừng sản xuất hai dòng xe biểu tượng là sedan Model S và SUV Model X.

Toàn bộ không gian tại nhà máy ở California sẽ được giải phóng để ưu tiên cho dây chuyền sản xuất robot hình người Optimus. Musk khẳng định đây là một năm đầu tư "vì một tương lai huy hoàng".

Dù vậy, vị tỷ phú số 1 thế giới này cũng thừa nhận việc Tesla sẽ gặp nhiều khó khăn do phải tự tay thực hiện các công đoạn như tinh chế lithium. Đây là tình thế bắt buộc bởi chưa có đối tác nào đáp ứng được tốc độ sản xuất mà hãng yêu cầu.

Ngoài robot hình người, Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja của Tesla cũng cho biết, ngân sách kỷ lục này cũng sẽ được sử dụng để đầu tư mạnh vào phát triển Cybercab – mẫu taxi tự lái không vô lăng, xe tải Semi và các tổ hợp sản xuất pin.

robot hình người Optimus và xe điện tự lái không vô lăng Cybercab được định vị là tương lai của Tesla.

Dù hiện tại túi tiền của Tesla vẫn sống dựa vào những chiếc xe điện do con người điều khiển, nhưng giá trị vốn hóa của hãng lại đang được định giá như một tập đoàn AI tương tự Meta hay Microsoft.

Các nhà đầu tư đang đặt cược vào việc Musk có thể hiện thực hóa lời hứa về robotaxi, biến Tesla từ một hãng xe đơn thuần thành một công ty hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Sự chuyển dịch này không hề bằng phẳng khi lợi nhuận của Tesla đã sụt giảm đáng kể trong năm qua dưới áp lực cạnh tranh khốc liệt.

Tuy nhiên, với 44 tỷ USD tiền mặt sẵn có, Tesla vẫn sẵn sàng "đốt tiền" để duy trì cuộc đua vũ trang về phần cứng và trung tâm dữ liệu.

Các chiến lược gia tài chính nhận định rằng nếu muốn Optimus hay Cybercab trở thành sản phẩm thương mại, Tesla bắt buộc phải sở hữu hệ thống đào tạo AI mạnh mẽ nhất thế giới.

Đây không chỉ là một kế hoạch kinh doanh, mà là một cuộc đặt cược sinh tử để thay đổi hoàn toàn mô hình hoạt động của Tesla trong kỷ nguyên mới.