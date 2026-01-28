Mỹ chi hơn 9 tỷ USD săn 'cây kim tiền' của Việt Nam: Nhật Bản, Trung Quốc cực ưa chuộng, nước ta là ông trùm đứng thứ 5 thế giới

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

28-01-2026 - 09:01 AM | Thị trường

Mỹ chiếm hơn 50% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 12/2025 đạt 1,66 tỷ USD, tăng 6% so với tháng 12/2024. Cả năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 17 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ nỗ lực đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị gia tăng. Cơ cấu thị trường chuyển dịch theo hướng bền vững, giảm dần sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025, đạt 9,46 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm 2024, mặc dù tỷ trọng giảm nhẹ xuống 55%.

Trong khi vẫn tăng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ Việt Nam, Mỹ giảm mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2024. Chính vì vậy, dù Trung Quốc vẫn giữ vị trí là nguồn cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 2 cho Mỹ, nhưng sự chênh lệch về thị phần ngày càng lớn so với Việt Nam.

Không chỉ Trung Quốc, Mỹ cũng giảm nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các nguồn cung lớn như Mexico, Canada... Điều này cho thấy, Việt Nam đang tiếp tục củng cố vị trí là nhà cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất và quan trọng nhất cho thị trường Mỹ.

Tiếp theo là xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Nhật Bản ghi nhận sự bứt phá mạnh nhất trong các thị trường chủ lực, với mức tăng trưởng 23%, đạt 2,15 tỷ USD. Tỷ trọng xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản tăng từ 10% trong năm 2024 lên 12% trong năm 2025.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới các thị trường Trung Quốc, Canada và Anh duy trì đà tăng ổn định với mức tăng tương ứng là 3%; 14% và 9%, cho thấy hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do.

Trong khi đó, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Ấn Độ giảm 45%; Hàn Quốc giảm 12% và Pháp giảm 5%. Xuất khẩu sang các thị trường này gặp khó khăn do chính sách nhập khẩu thắt chặt và nhu cầu tiêu dùng nội địa yếu.

Thống kê từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu thế giới. Riêng nhóm sản phẩm chế biến sâu (furniture - đồ gỗ nội/ngoại thất), với 11,7 tỷ kim ngạch xuất khẩu, Việt Nam đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Với kết quả đạt được trong năm 2025, triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2026 dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan nhờ những yếu tố như việc chủ động thích ứng với Quy định chống phá rừng (EUDR) của EU và các yêu cầu về chứng chỉ bền vững (FSC, PEFC) sẽ giúp sản phẩm gỗ Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào phân khúc cao cấp tại châu Âu và Hoa Kỳ.

Dự kiến năm 2026 sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công sang các sản phẩm tự thiết kế, giúp tăng lợi nhuận và giảm áp lực về giá nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng cho các đơn hàng lớn nhờ sự ổn định về chính trị và năng lực sản xuất tập trung. Tuy nhiên, có những rủi ro từ các vụ kiện phòng vệ thương mại tại thị trường Hoa Kỳ và rào cản kỹ thuật tại các thị trường mới nổi.

Dự kiến, xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản và các nước tham gia Hiệp định CPTPP tiếp tục là động lực tăng trưởng chính trong năm 2026. Xuất khẩu tới thị trường Trung Đông và Ấn Độ có thể phục hồi nếu các doanh nghiệp tận dụng tốt các hoạt động xúc tiến thương mại tập trung.

