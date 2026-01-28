150 showroom, 70 xưởng dịch vụ trong năm 2025, Tasco Auto đang tính toán điều gì tiếp theo?

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, những lựa chọn của các doanh nghiệp phân phối ngày càng phản ánh rõ chiến lược dài hạn thay vì mục tiêu ngắn hạn. Từ dấu mốc năm 2025 đến những dự định cho năm 2026, Tasco Auto đang cho thấy cách doanh nghiệp này đang điều chỉnh hướng đi để thích ứng với một thị trường nơi mà trải nghiệm khách hàng được xem là yếu tố cốt lõi.

Năm 2025 được xem là một dấu mốc đáng chú ý với Tasco Auto, không chỉ bởi số lượng sản phẩm mới được đưa ra thị trường, mà bởi cách doanh nghiệp này từng bước định vị lại vai trò của mình trong chuỗi giá trị ngành ô tô Việt Nam. Từ một nhà phân phối, Tasco Auto đang tìm cách xuất hiện như một người tham gia sâu vào bài toán trải nghiệm, dịch vụ và niềm tin – những yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Chia sẻ về bức tranh tổng thể của năm 2025, ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tasco Auto, cho rằng đây là năm bản lề, nơi doanh nghiệp vừa phải tăng tốc, vừa phải "tự kiểm chứng" những lựa chọn chiến lược đã được chuẩn bị từ trước. "Chúng tôi không chỉ ra mắt sản phẩm, mà quan trọng hơn là đặt những sản phẩm đó vào môi trường vận hành thực tế của thị trường Việt Nam, nơi người tiêu dùng ngày càng thận trọng và có nhiều lựa chọn hơn", ông nói.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện chính thức của thương hiệu Geely, một trong những thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới, vào thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường đã quen với các tên tuổi Nhật Bản, Hàn Quốc, việc đưa một thương hiệu Trung Quốc quy mô toàn cầu vào Việt Nam không phải là bài toán đơn giản. Tuy nhiên, không phải vì khó mà bỏ cuộc, ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tasco Auto - cho rằng xe Trung Quốc đang là xu hướng lớn của thế giới với công nghệ dẫn đầu và Tasco Auto không thể đứng ngoài cuộc đua này.

"Tôi muốn mang đến những giá trị mới cho khách hàng của mình. Là nhà phân phối, tôi luôn tìm hiểu xem thế giới có gì hay, có gì mới để phục vụ người Việt. Đó vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm của Tasco Auto - kết nối người tiêu dùng trong nước với những giá trị toàn cầu", ông cho hay.

Thực tế thị trường cho thấy, các mẫu xe Geely được định vị theo hướng "đáng tiền" – value for money – và thương hiệu đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý, đặc biệt trong quý IV/2025, khi doanh số bán tăng gấp ba lần so với giai đoạn sau khi ra mắt trong quý II/2025. Con số này không chỉ phản ánh sức hút ban đầu, mà cho thấy sự thay đổi trong tâm lý khách hàng khi sản phẩm bắt đầu được kiểm chứng qua sử dụng thực tế.

Song song với Geely, Lynk & Co – thương hiệu được định vị cao hơn, nhấn mạnh vào công nghệ và trải nghiệm – cũng tạo ra những dấu ấn tích cực khi doanh số bán tăng gấp đôi so với năm 2024. Mẫu Lynk & Co 08 EM-P cho thấy sức hút với số lượng lớn đơn đặt hàng ký chờ cũng như hàng loạt giải thưởng được vinh danh·như Ô tô của Năm 2025 - Xe gầm cao cỡ D - Car Awards 2025; Lynk & Co EM-P Super Hybrid - Công nghệ điện hoá của năm 2025 - Car Awards 2025; Hệ thống âm thanh xe hơi của năm - Editors' Choice 2025.

Ở phân khúc xe sang, Volvo cũng ghi dấu ấn với 2 mẫu xe ra mắt gồm The refreshed XC60 Ultra - dòng xe bán chạy nhất toàn cầu của hãng, và The new S90 được vinh danh là "Xe sang gầm thấp cỡ trung" tại Car Awards 2025.

Tuy nhiên, ông Hoàng Anh Tuấn cũng thẳng thắn cho rằng, giải thưởng chỉ có giá trị khi được minh chứng bằng bằng trải nghiệm thực tế. Chính vì vậy, chương trình "Hành trình An tâm" được triển khai như một phép thử công khai. Thay vì những thông điệp quảng cáo quen thuộc, Tasco Auto đưa các mẫu xe vào hành trình vận hành dài ngày, với quãng đường và cường độ sử dụng cao hơn nhiều so với nhu cầu thông thường của người dùng.

Tính đến tháng 12/2025, các dòng xe tham gia đã ghi nhận những con số ấn tượng: mẫu Lynk & Co 06 hoàn thành 100.000 km chỉ trong hơn một năm vận hành (tương đương 8 năm sử dụng thông thường); Geely Coolray đạt 75.000 km trong 8 tháng (tương đương 6 năm sử dụng thông thường) và Geely Monjaro cũng cán mốc 50.000 km chỉ trong hơn 4 tháng. Trong đó, không có hỏng hóc lớn nào liên quan đến độ bền hay vận hành trên cả ba mẫu xe trong suốt quá trình thử thách liên tục và khắc nghiệt này.

Tasco Auto coi trọng việc kiểm chứng chất lượng và độ bền bỉ của sản phẩm trong điều kiện vận hành thực tế. Hãng còn chủ động đưa xe tới các xưởng độc lập và chuyên gia kỹ thuật tham gia đánh giá, xác thực kết quả. Cách tiếp cận này được xem là nỗ lực nhằm xác thực chất lượng sản phẩm một cách khách quan hơn, qua đó cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho người tiêu dùng trong quá trình ra quyết định.

Những yếu tố trên được Tasco Auto xem là dữ liệu quan trọng để hoàn thiện cách tiếp cận khách hàng. Không chỉ bán xe, doanh nghiệp bắt đầu nói nhiều hơn về vòng đời sử dụng, về chi phí dài hạn và về cảm giác an tâm – một khái niệm vốn khó định lượng nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe.

Nếu sản phẩm là điểm chạm đầu tiên, thì dịch vụ và hệ sinh thái là yếu tố quyết định việc khách hàng có ở lại hay không. Đây là nhận định xuyên suốt trong chia sẻ của lãnh đạo Tasco Auto khi nói về các bước đi trong năm 2025. Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, nơi mức giá và trang bị không còn là lợi thế độc quyền, trải nghiệm sau bán trở thành "mặt trận" quan trọng.

"Tasco Auto không coi việc bán một chiếc xe là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình dài. Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ trọn đời với khách hàng, từ lúc họ cân nhắc mua xe, sử dụng xe, cho đến khi đổi xe, bảo dưỡng, thậm chí là hỗ trợ khi gặp sự cố", ông Tuấn khẳng định.

Việc mở rộng nhanh hệ thống showroom và xưởng dịch vụ là một phần trong chiến lược đó. Đến cuối năm 2025, Tasco Auto sở hữu khoảng 150 showroom trên toàn quốc, trong đó riêng Geely đã đạt con số hơn 50 showroom chỉ sau chưa đầy một năm. Đi kèm với đó là hệ thống hậu mãi từ Carpla Service với hơn 70 điểm xưởng dịch vụ, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ bảo trì tiêu chuẩn chính hãng một cách đồng bộ tại nhiều tỉnh thành.

Hướng tới mục tiêu hoàn thiện chuỗi dịch vụ trọn vòng đời cho xe, Bảo hiểm Tasco từng bước khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu bảo hiểm uy tín trên thị trường, tập trung phát triển mạnh mẽ mảng bảo hiểm xe cơ giới với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Chỉ sau hơn 2 năm chính thức gia nhập thị trường, Bảo hiểm Tasco đã xây dựng mạng lưới 35 chi nhánh trên toàn quốc, vươn lên xếp thứ 16/33 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô doanh thu, đồng thời lọt Top 7 thị phần bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam năm 2025.

Một mảnh ghép quan trọng khác là hệ thống giao thông số VETC, hiện đang phục vụ hơn 4 triệu khách hàng và bình quân xử lý khoảng 2 triệu lượt xe qua trạm mỗi ngày. VETC không chỉ giúp quản lý giao thông hiệu quả hơn mà còn tiết kiệm chi phí quản lý giao thông ước tính 360 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, dịch vụ cho thuê xe tự lái VETC Go với hơn 500 đầu xe từ 4-16 chỗ, đa dạng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của cá nhân và doanh nghiệp cũng góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng trong hệ sinh thái.

Đến dịch vụ hạ nguồn, để phục vụ nhu cầu chăm sóc, vệ sinh xe nhanh chóng và thuận tiện trong nhịp sống đô thị, hệ thống rửa xe tự động thuộc xưởng dịch vụ Carpla Service cũng được đưa vào hoạt động tại 4 điểm nút giao thông quan trọng. Hệ sinh thái dịch vụ này đã được giới thiệu đồng bộ tại các sự kiện lớn như Tasco Mobility Day và Vietnam Mobility Show 2025, thu hút sự chú ý đáng kể từ công chúng và giới chuyên môn

Ông Tuấn nhìn nhận, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng, niềm tin không thể xây dựng bằng lời hứa: "Chúng tôi luôn lắng nghe nỗi lo của khách hàng, liệu thương hiệu có tồn tại lâu dài, có cam kết hậu mãi hay không, và đáp lại bằng hành động cụ thể, cùng đồng hành với khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm."

Giai đoạn cuối năm 2025 chứng kiến sự hoàn thiện hơn nữa của hạ tầng hỗ trợ khách hàng. Tasco Auto đã chính thức vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc 24/7 từ tháng 12/2025. Chỉ với 299.000 đồng/năm, khách hàng được cứu hộ không giới hạn, miễn phí cẩu kéo xe lên tới 100 km, , tiếp nhận và đưa ra phương án xử lý trong vòng 15 phút. VETC hiện tự đầu tư hơn 200 xe, kết nối 300+ đối tác, phủ sóng 100% xã trên đất liền. Đây là một bước đi chiến lược nhằm xóa bỏ nỗi lo của người dùng khi di chuyển đường dài.

Mối liên kết với khách hàng còn được duy trì thông qua các hoạt động xã hội và dịch vụ đặc quyền. Tasco Auto đã triển khai mô hình Tasco Co-Club tại 41 showroom, cung cấp không gian làm việc, tiếp khách cao cấp và tổ chức sự kiện dành cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc đồng hành cùng đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto hay Chi Pu với vai trò đại sứ thương hiệu Geely tại Việt Nam cũng giúp Tasco Auto tạo nên sự kết nối gần gũi với người tiêu dùng phong cách sống trẻ.

"Chúng tôi muốn khách hàng nhìn Tasco Auto như "một điểm chạm" mang đến hệ sinh thái các giải pháp di chuyển toàn diện, không đơn giản chỉ là một nơi bán xe", ông chia sẻ.

Bước sang năm 2026, Tasco Auto đứng trước một bài toán quen thuộc nhưng ở quy mô lớn hơn: làm thế nào để tăng trưởng mà không đánh đổi niềm tin đã gây dựng.

Dự kiến, 18 mẫu xe mới sẽ được giới thiệu, bao gồm cả những dòng xe xăng, hybrid và xe thuần điện để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Nổi bật phải kể đến là mẫu SUV cao cấp cỡ lớn Lynk & Co 900 cùng dàn xe năng lượng mới như Lynk & Co 02, Geely EX2 (thuần điện) và Geely EX5 EM-i – mẫu xe hybrid cắm điện (PHEV) vừa xác lập kỷ lục Guinness với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,83 lít/100km. Đặc biệt, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến công vào phân khúc xe sang của Tasco Auto với việc ra mắt thêm hai thương hiệu hoàn toàn mới: ZEEKR và Lotus.

"Chúng tôi xác định rõ, mỗi thương hiệu được thiết kế để phù hợp với một nhóm khách hàng riêng biệt, từ đó tạo nên nhiều "điểm chạm" khác nhau trong hành trình trải nghiệm của người tiêu dùng. Và Tasco Auto muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong nhiều phân khúc, từ xe xăng, xe hybrid - PHEV đến xe thuần điện", ông nói.

Song song đó, mô hình Tasco Experience Center được kỳ vọng sẽ thay đổi cách khách hàng tiếp cận các dòng xe cao cấp. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm, trung tâm này hướng tới trải nghiệm tổng thể, từ lái thử, tư vấn cá nhân hóa đến kết nối các dịch vụ trong hệ sinh thái.

Để hiện thực hóa cam kết về một tương lai xanh, Tasco Auto đặt mục tiêu phát triển hệ thống trạm sạc phủ sóng toàn quốc, với gần 40 điểm đầu tiên đi vào hoạt động ngay trong quý 1 và tiếp tục phủ sóng tại 100% showroom Tasco Auto trên khắp các tỉnh thành. Mạng lưới phân phối cũng sẽ tiếp tục được mở rộng lên hơn 160 showroom và 100 điểm xưởng dịch vụ Carpla. Đặc biệt, hệ thống 15 điểm rửa xe tự động và hơn 300 xe cứu hộ hoạt động 24/7 sẽ là những mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp di chuyển toàn diện.

Theo các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2026 sẽ tiếp tục phân hóa mạnh mẽ. Sự cạnh tranh không chỉ đến từ các hãng truyền thống, mà còn từ làn sóng thương hiệu mới, đặc biệt là các hãng Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu "mang tới khách hàng sự an tâm trên mọi hành trình" mà Tasco Auto đặt ra cho năm 2026 không phải là một khẩu hiệu. "Chúng tôi không muốn dừng lại ở vai trò nhà phân phối. Tasco Auto hướng tới việc trở thành doanh nghiệp mang lại các chuẩn mực mới về trải nghiệm toàn diện cho khách hàng, công nghệ xe thông minh và mô hình kinh doanh tăng trưởng phi tuyến tính", ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.