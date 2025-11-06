Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử”

Từ một xưởng cơ khí nhỏ ở Hàng Châu (Trung Quốc), Geely đã vươn lên thành một trong những tập đoàn ô tô tư nhân hàng đầu thế giới, 14 năm liên tiếp có mặt trong Fotune Global 500 với thứ hạng ngày càng cao. Hành trình này được kể lại trong cuốn "Tăng trưởng phi tuyến tính - Sự trỗi dậy của Geely", ghi dấu cách một doanh nghiệp dám đi con đường riêng, vượt ra khỏi khuôn mẫu tuyến tính để tạo ra đột phá.

Thay vì phát triển tuần tự, Geely chọn hướng đi "phi tuyến tính": táo bạo mua lại Volvo, Proton, Lotus, đồng thời áp dụng chiến lược đổi mới thứ cấp: vừa học hỏi, vừa sáng tạo, liên tục tái sinh để thích ứng.

Là đối tác liên doanh của Geely tại Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tasco Auto, cho rằng hành trình ấy phản chiếu khát vọng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm đường khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu: "Geely không sinh ra trong môi trường thuận lợi, nhưng họ dám làm khác và dám nghĩ xa. Đó cũng là tinh thần mà Tasco Auto theo đuổi, không chỉ phân phối ô tô, mà từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh, bền vững, nơi mỗi đổi thay đều bắt đầu từ con người, vì con người."

– Điều gì khiến Tasco chọn Geely – một thương hiệu ô tô Trung Quốc – làm đối tác liên doanh chiến lược tại Việt Nam thưa ông?

Thực tế, trên thế giới có hàng trăm hãng xe, riêng Trung Quốc cũng có hơn 100 thương hiệu lớn nhỏ. Việc Tasco hợp tác với Geely vừa là cơ duyên, vừa là một quyết định mang tính chiến lược, được xem xét kỹ lưỡng trên nhiều khía cạnh.

Geely là tập đoàn nằm trong top 10 thế giới, sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng, trải rộng từ xe phổ thông, trung cấp cho đến cao cấp. Trong đó mỗi thương hiệu đều có bản sắc riêng, DNA riêng, hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Điều này giúp Tasco có cơ hội mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những trải nghiệm và lựa chọn phong phú hơn, không chỉ ở giá trị sử dụng mà còn ở cảm xúc và phong cách sống.

Điều quan trọng hơn, Geely không chỉ là một nhà sản xuất lớn, mà còn là một tập đoàn biết tôn trọng đối tác và chú trọng phát triển thị trường địa phương. Họ đã chứng minh điều đó qua những thương vụ nổi tiếng như mua lại Volvo tại Thụy Điển hay hồi sinh thương hiệu Proton tại Malaysia. Họ không chỉ mua, mà thực sự đồng hành để tạo ra giá trị mới.

– Theo ông, điểm tương đồng nào giúp Tasco và Geely tìm được tiếng nói chung trong hợp tác?

Geely và Tasco gặp nhau ở hai giá trị cốt lõi: công nghệ và an toàn. Đây cũng là hai giá trị mà Tasco theo đuổi suốt nhiều năm nay. Với Geely, mỗi dòng xe đều được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến và triết lý "xe vì con người". Họ đầu tư rất mạnh cho R&D, đặc biệt là các công nghệ hybrid, điện hóa và trí tuệ nhân tạo, IoT, hướng tới xu thế toàn cầu.

Tasco nhận thấy ở đó một hướng đi tương đồng: chúng tôi không muốn chỉ đơn thuần bán xe, mà muốn mang đến cho người dùng Việt Nam những sản phẩm thông minh, an toàn và tiện tích.

Cả hai bên đều có điểm chung là tầm nhìn phát triển lâu dài. Geely có nền tảng công nghệ, còn Tasco có hiểu biết sâu về thị trường và hành vi người tiêu dùng Việt Nam. Khi hai thế mạnh này kết hợp, chúng tôi tin sẽ tạo nên giá trị mới cho khách hàng và cho cả ngành công nghiệp ô tô trong nước.

– Khi quyết định đưa Geely vào Việt Nam, Tasco đặt mục tiêu gì – chiếm thị phần, thay đổi cách nhìn về xe Trung Quốc hay tạo ra một mô hình kinh doanh mới?

Mục tiêu của Tasco không chỉ là doanh số hay thị phần, mà là tạo ra một mô hình phát triển bền vững và hiện đại hơn cho thị trường ô tô Việt Nam. Geely là một tập đoàn có hệ sinh thái thương hiệu rất đa dạng, từ Geely, Lynk & Co cho đến Zeekr, Lotus, mỗi thương hiệu phục vụ một tệp khách hàng và phong cách khác nhau. Khi mang các thương hiệu này về Việt Nam, chúng tôi muốn đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong nhiều phân khúc, từ xe xăng, hybrid đến xe thuần điện.

Geely có thế mạnh hiếm có khi làm chủ đồng thời ba công nghệ: động cơ xăng truyền thống, hybrid (HEV) và thuần điện (EV). Điều này giúp Tasco có khả năng linh hoạt trong chiến lược phát triển, đi cùng xu thế điện hóa nhưng vẫn bám sát nhu cầu thực tế tại Việt Nam.

– Niềm tin của ông vào xe Trung Quốc lớn đến đâu? Ông có nghĩ rằng xe Trung Quốc sẽ sớm thống trị thế giới?

Cá nhân tôi không quá tâm đắc với từ "thống trị". Tôi cho rằng chính xác hơn là xe Trung Quốc đang đóng góp những giá trị mới cho toàn cầu.

Ngành ô tô Trung Quốc đang đi đến "điểm chín" về cả công nghệ lẫn chuỗi sản xuất - những yếu tố vốn là thế mạnh truyền thống của họ. Những chiếc xe giờ đây không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn mở ra một không gian di chuyển hoàn toàn mới, nơi công nghệ, sự tiện nghi và khả năng kết nối được tích hợp hài hòa. Với năng lực sản xuất quy mô lớn và mức độ sẵn sàng cao, xe Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh vượt trội về giá thành.

Nhìn lại lịch sử ngành ô tô, 50 năm trước là thời kỳ thăng hoa của Nhật Bản, 20 năm trước là sự trỗi dậy của Hàn Quốc, Tasco tin rằng tương lai này Trung Quốc sẽ là quốc gia giữ vai trò dẫn dắt xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, chứ không đơn thuần là thống trị.

– Nhưng ở Việt Nam, "xe Trung Quốc" vẫn là một cụm từ nhạy cảm với nhiều người tiêu dùng. Tasco giải quyết vấn đề này thế nào?

Tôi cho rằng, để có góc nhìn công bằng, cần hiểu đúng về văn hóa doanh nghiệp và triết lý phát triển của Geely, một tập đoàn toàn cầu đã có vị thế vững chắc. Người sáng lập, ông Lý Thư Phúc, là người rất tôn trọng giá trị hợp tác quốc tế và mong muốn nâng tầm ngành ô tô Trung Quốc ra thế giới. Hiện nay, Geely đang sở hữu hoặc nắm cổ phần lớn tại nhiều thương hiệu danh tiếng như Volvo, Lotus và đặc biệt là cổ đông lớn nhất của công ty mẹ Mercedes-Benz.

Điều đáng nói là Geely không chỉ "đi mua" mà còn "tái tạo" giá trị, họ mang công nghệ của châu Âu kết hợp với năng lực sản xuất quy mô của Trung Quốc để tạo nên những mẫu xe vừa tiên tiến, vừa có giá thành cạnh tranh. Nhờ đó, lợi thế của họ là rất rõ ràng: công nghệ mạnh, chi phí tốt và sản phẩm đạt chuẩn toàn cầu.

Với người trẻ, định kiến về xe Trung Quốc đã vơi đi rất nhiều. Giới trẻ ngày nay yêu công nghệ, họ tìm hiểu rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. Họ hiểu rằng Trung Quốc cũng có "this" có "that", và những thương hiệu nội địa thuộc top đầu của họ thực sự thú vị.

Phần lớn khách hàng của Tasco hiện nay cũng là người trẻ, và tệp khách hàng này đang thay đổi tư duy rất nhanh. Giới trẻ không quá quan tâm thương hiệu đến từ đâu, mà chú trọng vào giá trị thật của sản phẩm. Cái gì tốt, nhiều công nghệ, xứng đáng với số tiền bỏ ra thì họ sẵn sàng đón nhận. Đó là tín hiệu rất tích cực cho thị trường.

– Danh tiếng, tham vọng đều có nhưng không ít thương hiệu Trung Quốc từng vào Việt Nam và không trụ được lâu. Lần này sẽ thế nào?

Thất bại của các thương hiệu trước đây có nguyên nhân chủ yếu từ hai phía: bản thân sản phẩm chưa đủ mạnh, và nhà phân phối chưa đủ năng lực hoặc thiếu chiến lược dài hạn. Ngày nay, bối cảnh đã khác: các thương hiệu Trung Quốc vươn ra thế giới đều là những tên tuổi hàng đầu, đứng top ở quốc gia họ và có vị thế quốc tế. Ví dụ lớn nhất là Tập đoàn Geely.

Với vai trò nhà phân phối, chúng tôi tập trung đầu tư. Tasco đang triển khai kế hoạch mở gần 100 showroom trên toàn quốc, đồng thời đầu tư mạnh vào hệ thống dịch vụ, hậu mãi và trải nghiệm khách hàng. Cùng với đó là kế hoạch lắp ráp trong nước, giúp giảm giá thành và tăng tính chủ động.

Nói thật, chọn bán xe Trung Quốc là tự mình nhận cái khó vào người, nên phải có niềm tin mới làm được. Nếu chỉ bán Volvo, thương hiệu vốn đã quen thuộc với khách hàng hạng sang, vậy thì dễ hơn nhiều. Nhưng tôi không muốn vì dễ mà đánh mất giá trị hay đứng ngoài cuộc chơi.

Tôi không quan tâm chuyện xe Trung Quốc hay không. Ai đi theo lối mòn, ngại thay đổi thì vài năm nữa sẽ bị lạc hậu thôi. Tôi muốn mang đến giá trị mới cho khách hàng của mình, điều đó mới quan trọng. Là nhà phân phối, tôi luôn tìm hiểu xem thế giới có gì hay, có gì mới để đưa về cho người Việt. Đó vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm của Tasco - kết nối người tiêu dùng trong nước với những giá trị toàn cầu.

– Xin ông chia sẻ thêm về kế hoạch lắp ráp xe trong nước mà Tasco đang hướng tới?

Mục tiêu của Tasco là tiến tới sản xuất và lắp ráp xe tại Việt Nam để chủ động hơn về giá thành, chuỗi cung ứng và khả năng xuất khẩu, đặc biệt tại những thị trường mà Việt Nam có ưu đãi thuế ở đó. Chúng tôi xác định đây là bước đi tất yếu trong chiến lược dài hạn, không chỉ để kinh doanh, mà còn để đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Hiện Tasco và Geely đang phối hợp chặt chẽ để xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh trong nước. Hơn ai hết Tasco mong muốn quá trình đó diễn ra nhanh nhất và tính thời gian chỉ bao nhiêu quý nữa thôi. Việc nội địa hóa sản xuất không chỉ mang lại lợi thế về giá, mà còn giúp tăng mức độ tin tưởng của người tiêu dùng Việt.

– Trong thỏa thuận hợp tác, khi đem Geely về Việt Nam thì sẽ kéo theo các thương hiệu con như Lynk & Co, Zeekr, Lotus,... Tasco có kế hoạch gì cho từng thương hiệu?

Đây là một trong những vấn đề Tasco đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thương hiệu. Lợi thế của Tasco là sở hữu danh mục đa dạng, trải dài nhiều phân khúc khác nhau, điều này giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và phục vụ được nhiều nhóm khách hàng hơn.

Tasco đã xây dựng chiến lược phân tầng rõ ràng. Trong đó, Geely được định vị là thương hiệu dành cho phân khúc khách hàng đại chúng, hướng tới số đông với những mẫu xe có tính thực dụng và công nghệ cao. Lynk & Co lại được định hướng phục vụ nhóm khách hàng cận cao cấp, những người trẻ, năng động, đề cao phong cách sống hiện đại. Volvo giữ vị thế thương hiệu cao cấp, còn trong tương lai, Tasco sẽ tiếp tục mở rộng sang các dòng xe sang hơn nữa như Zeekr hay Lotus, nhằm hoàn thiện dải sản phẩm từ phổ thông đến hạng sang.

Không chỉ phân chia theo mức giá hay phân khúc, Tasco còn đi sâu vào "DNA thương hiệu", tức là tính cách và giá trị cốt lõi mà từng thương hiệu đại diện. Mỗi thương hiệu được thiết kế để phù hợp với một nhóm khách hàng riêng biệt, từ đó tạo nên nhiều "điểm chạm" khác nhau trong hành trình trải nghiệm của người tiêu dùng.

– Vậy trong một thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, Tasco và Geely sẽ tạo khác biệt ở đâu? – giá, công nghệ, dịch vụ hậu mãi hay điều gì khác?

Nếu phải chọn một yếu tố cốt lõi, tôi sẽ nói đó là "trải nghiệm khách hàng". Tasco không coi việc bán một chiếc xe là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình dài. Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ trọn đời với khách hàng, từ lúc họ cân nhắc mua xe, sử dụng xe, cho đến khi đổi xe, bảo dưỡng, thậm chí là hỗ trợ khi gặp sự cố.

Đó là lý do Tasco xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh chiếc xe, kết nối giữa thị trường ô tô và hạ tầng giao thông thông minh: từ bán xe mới, xe cũ, cho thuê xe, bảo hiểm, xưởng dịch vụ đến thu phí không dừng và cứu hộ cứu nạn. Đó mới là điều mà chúng tôi tin khách hàng thực sự cần khi sử dụng xe, chứ không đơn thuần chỉ là cạnh tranh về giá.

– Tasco thể hiện điều đó như thế nào trong thực tế?

Với chúng tôi, "khách hàng là trọng tâm" không phải nói suông, mà thể hiện bằng hành động. Điều này thể hiện qua cách doanh nghiệp phản ứng khi khách hàng gặp khó khăn. Như thời gian vừa qua, đường Hà Nội ngập lụt, khách gọi cứu hộ mà mình báo giá cao hay trì hoãn, thì không thể nói là đặt khách hàng lên hàng đầu được. Vì vậy, Tasco đầu tư hơn 114 xe cứu hộ trên toàn quốc, xây dựng mạng lưới xưởng dịch vụ và trung tâm chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7.

Song song, chúng tôi tạo ra những "điểm chạm nhỏ", như các câu lạc bộ khách hàng (co-club), nơi khách có thể đến showroom làm việc, gặp gỡ, hoặc sử dụng dịch vụ miễn phí theo tiêu chuẩn 5 sao. Tasco muốn showroom không chỉ là nơi bán hàng, mà là không gian kết nối. Nhiều khi gặp khách tôi không muốn bán xe, hay chỉ nói về xe không đâu. (cười)

Chúng tôi cũng lắng nghe nỗi lo của khách hàng, liệu thương hiệu này có tồn tại lâu dài, có cam kết hậu mãi hay không, và đáp lại bằng hành động cụ thể, cùng đồng hành với khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm.

– Vì sao Tasco chọn phát hành cuốn sách "Tăng trưởng phi tuyến tính – Sự trỗi dậy của Geely". Theo ông, đâu là bài học lớn nhất mà Geely mang lại cho Tasco?

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Geely là tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Trong khi nhiều hãng xe khác chọn con đường đi chậm mà chắc, Geely lại chấp nhận thử thách, không ngừng đổi mới để tạo ra những bước nhảy vọt, điều mà họ gọi là "tăng trưởng phi tuyến tính".

Bên cạnh đó, điều khiến tôi ấn tượng là họ luôn nuôi dưỡng khát khao cống hiến cho xã hội. Tasco cũng muốn lan tỏa tinh thần ấy thông qua cuốn sách này. Hành trình của Geely bắt đầu từ một nhà máy nhỏ bé, thô sơ như "chuồng gà", chỉ sau vài thập kỷ đã vươn lên top đầu thế giới. Họ dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đổi mới không ngừng, một tinh thần mà tôi tin người Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi và áp dụng.

Đây cũng là lý do chúng tôi hợp tác phát hành cuốn sách "Tăng trưởng phi tuyến tính", nhằm lan tỏa tinh thần dám thay đổi, dám khát vọng tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam.

Riêng bản thân Tasco, chúng tôi không muốn dừng lại ở vai trò nhà phân phối. Tasco hướng tới việc trở thành doanh nghiệp mang lại các chuẩn mực mới về trải nghiệm khách hàng, công nghệ xe thông minh và mô hình kinh doanh linh hoạt.

– Trong cuốn sách, Geely luôn đề cập đến sự kết hợp giữa mạo hiểm và lý trí. Ông nhìn nhận điều này như thế nào trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang phát triển?

Tôi tin rằng, mạo hiểm và lý trí không hề đối lập, mà là hai mặt bổ sung cho nhau. Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không thể chỉ duy trì trạng thái ổn định, mà phải có khả năng tái sinh liên tục, sẵn sàng thay đổi, thử nghiệm và thích ứng. Doanh nghiệp chỉ thật sự "sống" khi dám bước ra khỏi mô hình quen thuộc của chính mình.

Nếu chỉ chọn con đường an toàn, thành công sẽ sớm dừng lại, sớm muộn biên lợi nhuận cũng sẽ bị bào mòn. Nhưng nếu biết mạo hiểm có tính toán, dám thay đổi khi mọi thứ vẫn đang tốt, đó mới là cách để tiến xa hơn và tạo ra giá trị mới. Tasco và Geely cùng chia sẻ tinh thần ấy - không ngừng tìm kiếm cơ hội ở "thượng nguồn" của chuỗi giá trị, nơi doanh nghiệp có thể làm chủ công nghệ, mở rộng dịch vụ và liên tục đổi mới, giá trị tạo ra sẽ vượt xa giới hạn hiện tại.

Chính vì vậy, "Tăng trưởng phi tuyến tính – Sự trỗi dậy của Geely" không chỉ là một cuốn sách, mà còn lan tỏa tinh thần cho những nhà lãnh đạo dám đi con đường khác biệt trong thời đại toàn cầu hóa - nơi tăng trưởng đến từ khả năng tự làm mới chính mình.

- Xin cảm ơn ông về những chia sẻ.