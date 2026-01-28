Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide nguy hại trẻ nhỏ

28-01-2026 - 08:34 AM | Thị trường

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cảnh báo một số sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide, yêu cầu rà soát, thu hồi và ngừng kinh doanh trên cả nền tảng trực tuyến.

Ngày 27/1/2026, TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục Trưởng Cục An toàn thực phẩm, ký ban hành các công văn cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ, danh sách như sau:

Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông và Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand thông tin thu hồi một số sản phẩm nguy cơ nhiễm độc độc tố này.

An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh và các chi địa phương An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương khẩn trương kiểm soát công bố sản phẩm liên quan; yêu cầu đơn vị phân phối thông báo sử dụng liên tục, thu thập ý kiến khuyến khích của nhà sản xuất; đồng thời báo cáo số lượng nhập, đã bán và tồn tại trước ngày 31/01/2026.

Cơ quan này cũng yêu cầu tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm trong cảnh báo giao diện.

Qua kiểm tra, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm thực phẩm công thức dành cho trẻ nhỏ đang được quảng cáo, kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Bộ Y tế đã đề xuất cơ chế phân phối loại bỏ nội dung quảng cáo, chấm dứt kinh doanh các sản phẩm liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam và xử lý theo quy định.

An toàn thực phẩm nhấn mạnh, việc giám sát, kiểm soát kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng cần được chốt chặt bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em – nhóm đối tượng dễ bị thương trước các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Theo Bảo Lâm

VTV.VN

