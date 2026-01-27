Số liệu thống kê chi tiết từ Cục Hải quan cho thấy, tính chung cả năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 205.630 ô tô các loại, kim ngạch đạt 4,7 tỷ USD. So với năm 2024, các chỉ số này ghi nhận mức tăng trưởng 18,6% về lượng và tới 31,1% về giá trị.

Về nguồn gốc xuất xứ, các quốc gia thuộc khu vực ASEAN và Trung Quốc đang khẳng định vị thế là những đối tác cung cấp ô tô lớn nhất cho thị trường Việt Nam.

Động lực chính nằm ở phân khúc ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi với 152.854 xe, chiếm tỷ trọng hơn 74% tổng lượng xe nhập khẩu. Điều này chứng minh rằng nhu cầu mua sắm xe cá nhân và gia đình vẫn là trụ cột quan trọng nhất của thị trường.

2025 là năm Việt Nam nhập khẩu ô tô kỷ lục với 205.630 xe các loại.

Xét theo quốc gia, Indonesia vươn lên dẫn đầu về số lượng với 78.156 xe, đạt kim ngạch khoảng 1,1 tỷ USD. So với năm trước đó, lượng xe từ quốc gia này tăng 3,7% về lượng và 6,4% về giá trị. Thái Lan bám đuổi sát sao ở vị trí thứ hai với 66.109 xe, mang lại giá trị kim ngạch 1,3 tỷ USD, cũng ghi nhận mức tăng tương ứng 3,7% về lượng và 6,4% về kim ngạch.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất lại thuộc về thị trường Trung Quốc. Dù đứng thứ ba về số lượng với 47.895 xe, nhưng quốc gia này lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng phi mã với 54,5% về lượng và 76% về kim ngạch so với năm 2024. Đáng kinh ngạc hơn, với giá trị 1,6 tỷ USD, Trung Quốc đã chính thức vượt qua cả Indonesia và Thái Lan để trở thành quốc gia có kim ngạch xuất khẩu ô tô vào Việt Nam lớn nhất trong năm 2025.

Xét theo số lượng xe và từng quốc gia, từ năm 2023, Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ để trở thành đối trọng thực sự của Indonesia và Thái Lan trong việc cung cấp xe ô tô cho thị trường Việt Nam.

Việc Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu ô tô từ các quốc gia này, đặc biệt là khu vực ASEAN, trước hết xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Đầu tiên là ưu đãi về thuế quan. Nhờ các hiệp định thương mại tự do trong khu vực, cụ thể là Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), các mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa đáp ứng quy định được hưởng thuế suất nhập khẩu 0%. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn về giá thành so với xe nhập khẩu từ các khu vực khác.

Indonesia và Thái Lan với hệ thống nhà máy phụ trợ phát triển đã tận dụng tối đa lợi thế này để cung ứng các dòng xe MPV và SUV cỡ nhỏ vốn đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

Tiếp theo đó, sự bùng nổ của ô tô Trung Quốc trong năm 2025 mang một sắc thái khác biệt, tập trung vào hàm lượng công nghệ và xu hướng tiêu dùng xanh. Làn sóng này được dẫn dắt bởi hàng loạt thương hiệu mới như: BYD, Geely, Lynk & Co hay Omoda & Jaecoo.

Danh mục sản phẩm của các thương hiệu này trải dài từ xe thuần điện đến hybrid như: BYD Han, Sealion 6, Lynk & Co 06, Geely Monjaro, Jaecoo J7 và Omoda C5. Những mẫu xe này không chỉ sở hữu cấu hình hiện đại mà còn có mức giá tiệm cận khả năng chi trả của đa số người dân (dao động từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng) tạo áp lực trực tiếp lên các đối thủ truyền thống.

Các mẫu xe Trung Quốc đang dần có chỗ đứng ở thị trường Việt Nam.

Dù các hãng xe Trung Quốc chưa công bố số liệu chính thức, nhưng theo thông tin rò rỉ, tổng lượng xe Trung Quốc tiêu thụ tại Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 ước đạt khoảng 13.579 xe. Trong đó, MG dẫn đầu với hơn 7.000 xe, BYD với gần 3.000 xe bán ra, Omoda & Jaecoo theo sau với hơn 1.600 xe, các thương hiệu còn lại ghi nhận doanh số dao động từ 500 đến 1.000 chiếc.

Như vậy, bức tranh nhập khẩu ô tô năm 2025 không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng đơn thuần mà còn cho thấy một sự thay đổi về nguồn cung. Sự hiện diện mạnh mẽ của các dòng xe từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc đã tạo nên một thị trường đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, đồng thời đặt ra những thách thức mới cho ngành sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước trong những năm tiếp theo.