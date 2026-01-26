Tập đoàn mẹ của Omoda & Jaecoo đạt chứng nhận 'Kim cương' về không chôn lấp rác thải

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực quản lý chất thải ở trình độ quốc tế và vai trò tiên phong của Chery trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành ô tô.



Chứng nhận này được trao sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế tại nhà máy và xác minh dữ liệu vận hành. Kết quả cho thấy hệ thống quản lý chất thải của Chery đạt tỷ lệ xử lý và tái sử dụng lên tới 99,27%, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cấp độ Kim cương. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn chất thải phát sinh trong toàn bộ quá trình sản xuất và vận hành đã được tái chế, tái sử dụng hoặc tái sinh, thay vì đưa đi chôn lấp.

Thành tựu trên là bước nối tiếp trong chuỗi hoạt động ESG nổi bật của Chery trong những năm gần đây. Trước đó, tập đoàn đã được ghi nhận với công nghệ nhôm tái chế 100%, cùng giải pháp E-FUEL nhiên liệu tổng hợp từ điện xanh, cho thấy định hướng phát triển bền vững của Chery không chỉ dừng ở mục tiêu giảm phát thải, mà còn tập trung vào đổi mới công nghệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Các giải pháp này góp phần giảm đáng kể tác động môi trường trong vòng đời sản phẩm, từ sản xuất đến vận hành.

Lấy triết lý "ưu tiên sinh thái, phát triển xanh làm nền tảng", Chery tích hợp các mục tiêu bền vững vào toàn bộ chuỗi giá trị. Tại các nhà máy, doanh nghiệp tập trung tối ưu quy trình sản xuất nhằm giảm phát sinh chất thải ngay từ nguồn; xây dựng hệ thống phân loại chi tiết để tái chế chính xác các nhóm vật liệu như kim loại, nhựa, dầu khoáng; đồng thời đầu tư vào công nghệ tái chế và tái sinh, hình thành chu trình khép kín sản xuất – tái chế – tái sinh. Song song với đó, Chery tăng cường năng lực xử lý chất thải rắn công nghiệp và pin động lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp xe điện và hybrid.

Đến cuối năm 2025, 7 nhà máy thuộc Tập đoàn Chery đã được đưa vào danh sách cơ sở sản xuất không rác thải tại thành phố Vu Hồ (tỉnh An Huy). Việc triển khai đồng bộ mô hình này trên quy mô toàn tập đoàn cho thấy phát triển bền vững không còn là dự án riêng lẻ, mà đã trở thành một phần trong chiến lược dài hạn của Chery.

Bên cạnh các hoạt động ở quy mô toàn cầu, chiến lược phát triển xanh của Chery cũng đang từng bước được hiện thực hóa tại Việt Nam thông qua thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Với định hướng "Đến Việt Nam – Vì Việt Nam", thương hiệu không chỉ mang đến các dòng xe thế hệ mới ứng dụng công nghệ hybrid và điện hóa, mà còn hướng tới xây dựng nền tảng sản xuất và chuỗi cung ứng theo mô hình nhà máy xanh – hệ sinh thái sạch, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát triển bền vững của Việt Nam. Đây là nhà máy sản xuất ô tô Trung Quốc đầu tiên tại thị trường Việt Nam, được đầu tư bài bản, có quy mô đầu tư giai đoạn đầu hơn 8.125 tỷ đồng, diện tích sử dụng hơn 380.000m², với công suất thiết kế 120.000 xe/năm, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Các tiêu chuẩn về quản lý chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn được nghiên cứu và từng bước áp dụng, kế thừa trực tiếp triết lý ESG của Chery trên phạm vi toàn cầu, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế trong nước. Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong giai đoạn tới.



