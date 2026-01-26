Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Yêu cầu các sàn thương mại điện tử ngừng kinh doanh, gỡ ngay sản phẩm sữa Aptamil nhiễm độc

26-01-2026 - 20:12 PM | Thị trường

Bộ Công Thương yêu cầu các website, ứng dụng thương mại điện tử ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm sữa Aptamil nhiễm độc tố.

Ngày 26-1, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết nhận được văn bản số 131 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc đề nghị phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử, liên quan đến sản phẩm sữa công thức Aptamil First Infant Formula 800g có nguy cơ mất an toàn.

Bộ Công Thương yêu cầu ngừng kinh doanh sữa Aptamil nhiễm độc tố ngay lập tức - Ảnh 1.

Sản phẩm sữa Aptamil trên thị trường. Ảnh minh họa

Cụ thể, công văn của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề cập tới nội dung ngừng kinh doanh, đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Aptamil của Công ty Daone sản xuất và bán tại thị trường Anh, do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31-10-2026.

Nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị các website, ứng dụng thương mại điện tử kiểm tra, xác minh và thực hiện ngay các biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với sản phẩm sữa bột Aptamil nêu trên (nếu có) trên website và ứng dụng thương mại điện tử của Công ty theo đúng nội dung công văn của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Trước đó, văn bản do ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành, ngày 23-1 nêu, Tập đoàn Danone (Pháp) đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh, do phát hiện nhiễm cereulide - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong nước, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất.

Theo Lê Thuý

Người Lao Động

