Ngoài Anh, sữa Aptamil còn bị thu hồi ở những nước nào?

1. Ireland: Thị trường chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất

Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) đã chính thức phát đi thông báo khẩn cấp về việc tập đoàn Danone thực hiện thu hồi các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do nghi ngờ nhiễm độc tố cereulide.

Theo nội dung văn bản, các sản phẩm bị ảnh hưởng trực tiếp được sản xuất tại các nhà máy của Danone đặt tại Ireland nhưng đã được xuất khẩu sang thị trường Anh, các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu và một số quốc gia thứ ba khác.

Điểm đáng chú ý trong thông báo này là việc FSAI xác nhận không có bất kỳ sản phẩm nào thuộc lô hàng lỗi được phân phối hoặc bày bán tại thị trường nội địa Ireland, điều này cho thấy rủi ro tập trung hoàn toàn vào các lô hàng xuất khẩu.



Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trên quy mô quốc tế, FSAI đã nhanh chóng thông báo cho Ủy ban Châu Âu thông qua Hệ thống Cảnh báo Nhanh về Thực phẩm và Thức ăn Chăn nuôi (RASFF). Động thái này giúp các quốc gia nhập khẩu sữa từ Ireland, bao gồm cả những thị trường tiêu thụ hàng xách tay, có thể kịp thời nhận diện và thu hồi sản phẩm lỗi.

Hiện tại, FSAI cùng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland đang tiếp tục giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất của Danone để đảm bảo mọi biện pháp an toàn thực phẩm được thực hiện triệt để trước khi sản phẩm mới được phép đưa ra thị trường.



2. Sự "càn quét" tại khu vực Benelux và Đức

Các báo cáo mới nhất cho thấy các lô nguyên liệu dầu ARA nhiễm độc từ Trung Quốc đã được phân phối đến các nhà máy tại Hà Lan, "thủ phủ" sản xuất sữa của Danone. Điều này dẫn đến các đợt kiểm tra và thu hồi tự nguyện tại:

Hà Lan: Một số dòng sản phẩm được sản xuất cho thị trường nội địa và xuất khẩu đã bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt.

Bỉ và Luxembourg: Các cơ quan chức năng tại đây đã phối hợp với Danone để thu hồi các lô hàng có mã tương ứng với nguyên liệu bị nhiễm độc.

Đức: Dù quy định kiểm soát tại Đức cực kỳ gắt gao, một lượng nhỏ sản phẩm nghi vấn cũng đã được ghi nhận và yêu cầu rút khỏi kệ hàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sự cố này bộc lộ một điểm yếu chết người trong mô hình kinh doanh thực phẩm toàn cầu: Sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu giá rẻ từ một vài nhà cung cấp lớn. Khi một mắt xích (như nhà máy dầu ARA tại Trung Quốc) gặp sự cố, toàn bộ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Danone hay Nestlé đều bị kéo xuống vực thẳm khủng hoảng niềm tin.