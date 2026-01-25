Cuối năm, nhiều hãng ô tô rơi vào cảnh không có xe để bán

Tuy nhiên, thị trường ô tô cuối năm nay lại ghi nhận một nghịch lý khi sức mua tăng mạnh nhưng nhiều hãng xe và đại lý rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Tình trạng thiếu xe diễn ra rõ nét ở nhiều hãng xe Nhật Bản như Toyota, Mitsubishi và Honda. Trong đó, Toyota đang thiếu nguồn cung ở một số mẫu nhập khẩu là Innova Cross và Yaris Cross Hybrid thường xuyên không đủ xe, đại lý chỉ nhận đặt trước, thời gian giao kéo dài qua Tết. Tương tự, Mitsubishi gặp khó với mẫu SUV Outlander khi gần như không còn xe tại nhiều đại lý do hãng chưa có kế hoạch nhập lô mới.

Với Honda, mẫu xe Civic Type R chỉ còn số lượng rất hạn chế, nhiều đại lý đã hết xe và không nhận thêm đơn hàng. Một số mẫu khác như HR-V, BR-V, đại lý cũng không còn xe giao ngay. Ngay cả City, mẫu sedan bán chạy của Honda, cũng chỉ còn số lượng ít. Trong khi đó, Honda Accord, mẫu sedan cỡ D có doanh số thấp, cũng không còn hiện diện tại đại lý. Giới kinh doanh cho biết có thể Honda Việt Nam tạm ngưng nhập khẩu để chờ thế hệ mới.

Một showroom ô tô tại TP HCM chỉ còn vài xe để bán trong những ngày cuối năm

Không chỉ xe Nhật, một số mẫu xe khác cũng vắng mặt tại các showroom, như: Ford Explorer đã hết hàng và hãng chưa có kế hoạch nhập lô mới. Mazda 6 đã âm thầm rút khỏi hệ thống trưng bày.

Đại diện Toyota cho biết nguyên nhân khan hàng là do hãng hỗ trợ đại lý giải phóng xe đời 2025 bằng ưu đãi lệ phí trước bạ từ 50% đến 100%. Nếu để xe tồn chuyển sang năm 2026 sẽ rất khó bán do mất đời xe. Tương tự, ông Phạm Quang Thanh, giám đốc kinh doanh một đại lý Mitsubishi, cho biết hãng chủ động hạn chế nhập xe trong những tháng cuối năm, kết hợp ưu đãi lớn để đẩy nhanh xe đời 2025 ra thị trường.

Ngoài ra, nguồn cung xe nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi áp lực logistics cuối năm, thủ tục nhập khẩu và kiểm định kéo dài khiến nhiều lô xe không kịp về trước Tết. Việc các hãng điều chỉnh chiến lược sản xuất, cắt giảm phiên bản bán chậm, chuẩn bị ra mắt mẫu mới hoặc chuyển hướng sang xe điện, hybrid cũng làm nguồn hàng sụt giảm. Trong khi đó, nhu cầu mua xe tăng mạnh cuối năm khiến nhiều đại lý rơi vào cảnh "có khách nhưng không có xe để bán".