iPhone 16 Pro Max giảm giá mạnh đầu năm 2026

25-01-2026 - 07:48 AM | Thị trường

Cộng đồng công nghệ và các iFans đang thực sự "dậy sóng" trước đợt điều chỉnh giá chưa từng có của dòng iPhone 16 Pro Max trong tháng 01/2026.

Bên cạnh sức nóng của máy mới, thị trường iPhone 16 Pro Max đã qua sử dụng đang trở thành tâm điểm chú ý với mức giá cực kỳ cạnh tranh. Theo ghi nhận nhanh tại các hệ thống bán lẻ uy tín như Thế Giới Di Động (máy đổi trả), CellphoneS hay Hoàng Hà Mobile, giá iPhone 16 Pro Max 256GB cũ hiện dao động trong khoảng từ 22 triệu đến 27 triệu đồng tùy thuộc vào tình trạng ngoại hình và chế độ bảo hành.

Cụ thể, các phiên bản "Like New" 99% đang có giá khoảng 24,5 - 26 triệu đồng, trong khi các máy có ngoại hình xước nhẹ hoặc trôi bảo hành có thể được săn đón với mức giá hấp dẫn hơn, chỉ từ hơn 22 triệu đồng. Đây được xem là "món hời" lớn cho những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ đỉnh cao mà vẫn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể so với việc đập hộp máy mới.

Dù lựa chọn máy mới hay máy cũ, iPhone 16 Pro Max vẫn khẳng định vị thế độc tôn với hàng loạt trang bị tối tân. Màn hình Super Retina XDR 6,9 inch khổng lồ cùng viền màn hình siêu mỏng mang lại không gian hiển thị choáng ngợp. Sức mạnh từ chip A18 Pro kết hợp cùng khung viền Titan cấp độ 5 bền bỉ đảm bảo hiệu năng xử lý mượt mà mọi tác vụ nặng nề nhất trong nhiều năm tới. Đặc biệt, nút Điều khiển Camera chuyên dụng và hệ thống Camera Fusion 48 MP hỗ trợ quay phim 4K 120 fps chuẩn Dolby Vision vẫn là những tính năng "ăn tiền" giúp người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi.

Với viên pin khủng cho thời gian xem video đến 33 giờ cùng cổng sạc USB-C tốc độ cao, iPhone 16 Pro Max dù ở tình trạng mới hay cũ đều là người bạn đồng hành lý tưởng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc và giải trí cường độ cao suốt cả ngày dài.

Hơn 90% người dùng iPhone không biết công dụng của những chiếc lỗ nhỏ trên tai nghe của hãng

Theo Khả Văn

Đời sống Pháp luật

