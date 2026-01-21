Chiếc iPhone “đẹp nhất Việt Nam" giảm sốc đến 9 triệu chỉ sau 4 tháng mở bán: Xứng đáng mua nhất hiện tại

Mức giảm giá đỉnh điểm của iPhone Air

Sự xuất hiện của iPhone Air vào tháng 9/2025 từng gây trầm trồ trên toàn cầu vì vẻ đẹp tinh tế và độ mỏng thuộc vào hạng bậc nhất trong lịch sử. Mẫu iPhone này cũng nhận được nhiều lời khen và tạo nên cơn sốt nhỏ ở Việt Nam ngay từ những ngày đầu mở bán.

Thiết bị ban đầu được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn, thay thế dòng "Plus" vốn có doanh số không mấy khả quan trong các thế hệ trước.

Apple đã đặt cược vào một triết lý thiết kế mới: sự mỏng nhẹ được đẩy đến giới hạn, hướng tới nhóm khách hàng đề cao tính thẩm mỹ và sự thoải mái khi cầm nắm hơn là những thông số kỹ thuật khủng.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường Việt Nam – một thị trường vốn ưa chuộng cấu hình cao và thiết kế hầm hố để thể hiện đẳng cấp – đã tạo nên một kịch bản không ai ngờ tới.

Có lẽ là chưa bao giờ trong lịch sử kinh doanh của Apple tại Việt Nam, một sản phẩm flagship vừa ra mắt lại có tốc độ mất giá nhanh và sâu đến như vậy. Theo dữ liệu ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn và các sàn thương mại điện tử, mức giá của iPhone Air đã trải qua một đợt sụt giảm lớn chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi.

Khi chính thức lên kệ vào tháng 9/2025, iPhone Air phiên bản 256GB được niêm yết ở mức giá rất cao, dao động từ 31,9 đến 32,9 triệu đồng, đặt nó ngang hàng với các dòng Pro của những năm trước và cạnh tranh trực tiếp với các siêu phẩm Android cao cấp nhất.

Mức định giá này cho thấy Apple tự tin thiết kế siêu mỏng 5.6mm sẽ là điểm bán hàng độc nhất đủ sức thuyết phục người dùng bỏ qua những hạn chế về phần cứng camera hay dung lượng pin.

Tuy nhiên, thực tế lại không như tưởng tượng. Đến tháng 1/2026, tức chỉ sau khoảng vài tháng, giá bán của iPhone Air trên các nền tảng thương mại điện tử và tại một số đại lý đã chạm đáy mới, rơi xuống mức 25 triệu đồng, thậm chí là 23 triệu trong các chương trình flash sale - đánh dấu mức giảm kỷ lục lên tới 9 triệu – tương đương gần 30% giá trị sản phẩm.

Tại sao một sản phẩm mang logo "Táo khuyết", sở hữu thiết kế đột phá nhất trong thập kỷ qua, lại lâm vào tình cảnh phải "bán tháo" như vậy?

Câu trả lời có thể dễ dàng trông thấy đó là sự lệch pha giữa giá trị và giá thành. Ở mức giá hơn 30 triệu đồng, người dùng Việt Nam mặc định đòi hỏi một thiết bị toàn năng.

Họ kỳ vọng một chiếc máy có ít nhất 3 camera để chụp ảnh đa dụng, thời lượng pin có thể trụ vững qua một ngày dài làm việc cường độ cao, và một màn hình lớn nhất có thể. iPhone Air, với việc chỉ trang bị 1 camera sau và viên pin dung lượng khiêm tốn, đã tự đặt mình vào thế yếu khi so sánh trực tiếp với chính người anh em iPhone 17 Pro có giá chênh lệch không quá lớn ở thời điểm ra mắt hay các đối thủ sừng sỏ từ Samsung.

Thứ hai là tâm lý thực tế của người tiêu dùng Việt. Mặc dù Việt Nam là một thị trường chuộng hình thức, nhưng yếu tố ăn chắc mặc bền vẫn chi phối quyết định mua sắm của đại đa số.

Một chiếc điện thoại quá mỏng manh như iPhone Air gợi lên nỗi lo về độ bền, khả năng tản nhiệt và thời lượng pin lâu dài. Như một người dùng trên một diễn đàn công nghệ nổi tiếng đã nhận xét: "Điện thoại mỏng để làm gì khi đằng nào cũng lắp ốp?" .

Câu hỏi này đã đánh trúng vào "tử huyệt" của iPhone Air. Khi đeo ốp lưng để bảo vệ thiết bị đắt tiền, ưu điểm lớn nhất của iPhone Air là độ mỏng 5.6mm gần như bị triệt tiêu, trong khi người dùng vẫn phải chịu đựng những nhược điểm về pin và camera.

Tuyệt tác kỹ thuật đáng mua lúc này

iPhone Air có lẽ sẽ kén người mua nếu vẫn sở hữu mức giá cao ngất trước đó. Nhưng nếu duy trì ở mức giá 23 triệu như hiện tại, thiết bị này đang trở thành sản phẩm đáng thử nhất dịp đầu năm.

iPhone Air được ví như tuyên ngôn về kỹ thuật chế tác của Apple. Với độ dày chỉ khoảng 5.6mm, đây là chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử, phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn một thập kỷ của iPhone 6. Cảm giác cầm nắm thiết bị này trên tay là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của thế giới smartphone.

Khác với các thế hệ trước sử dụng khung thép không gỉ nặng nề, iPhone Air sử dụng hợp kim nhôm - titan cao cấp giúp tránh lặp lại thảm họa "Bendgate" (máy bị bẻ cong) trong quá khứ.

Đối với những người dùng đã quá mệt mỏi với cảm giác cầm những "cục gạch" nặng nề như iPhone 14 Pro Max hay 16 Pro Max (thường nặng trên 220g - 240g), iPhone Air giống như một làn gió mới. Trọng lượng nhẹ đến mức đôi khi người dùng có thể quên rằng mình đang để điện thoại trong túi áo sơ mi hay túi quần.

Màn hình là điểm sáng không thể chối cãi của iPhone Air. Với kích thước 6.6 inch, màn hình của iPhone Air nằm ở khoảng giữa, lớn hơn bản tiêu chuẩn nhưng gọn gàng hơn bản Pro Max. Tấm nền OLED Super Retina XDR mang lại chất lượng hiển thị xuất sắc, đi kèm màn hình 120Hz – thứ trước đây chỉ có trên dòng Pro.

Dù bị cắt giảm về camera và pin, trái tim của iPhone Air vẫn là con chip Apple A19 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất. Đây là một quyết định hào phóng của Apple, đảm bảo rằng iPhone Air không phải là một chiếc điện thoại "hạng hai" về khả năng xử lý.

Các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy A19 Pro trên iPhone Air có sức mạnh tính toán CPU và GPU ngang ngửa với dòng iPhone 17 Pro trong các tác vụ ngắn hạn. Khả năng mở ứng dụng tức thì, xử lý video 4K, hay thực hiện các tác vụ AI mới trên iOS 26 đều diễn ra mượt mà, không hề có độ trễ.

Đối với 99% nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng phổ thông, sức mạnh của A19 Pro là dư thừa, đảm bảo chiếc máy có thể hoạt động ổn định trong ít nhất 4-5 năm tới mà không lo lỗi thời.

Tuy nhiên, sức mạnh của A19 Pro lại trở thành "con dao hai lưỡi" khi đặt trong một thân máy quá mỏng và thiếu hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) kích thước lớn như trên dòng Pro Max. Đây rõ ràng là một thiết bị không khuyên dùng cho game thủ hay người dùng chuyên sâu.

Quyết định gây tranh cãi nhất trên iPhone Air chính là việc loại bỏ cụm đa camera để quay về thiết kế một ống kính duy nhất. Đây là một bước đi táo bạo, đi ngược lại xu hướng "càng nhiều càng tốt" của ngành công nghiệp smartphone.

Apple gọi đây là hệ thống "Fusion Camera" 48MP. Trong điều kiện đủ sáng, chất lượng ảnh từ iPhone Air thực sự xuất sắc và rất khó phân biệt với iPhone 17 Pro. Màu sắc trung thực, dải tương phản động rộng và độ chi tiết cao. Khả năng chụp chân dung ở tiêu cự 2x xóa phông rất tự nhiên nhờ thuật toán AI tiên tiến của iOS 26.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt phần cứng là điều không thể lấp đầy bằng phần mềm, đặc biệt là với những người dùng Việt Nam yêu thích du lịch và chụp ảnh check-in khi cần sử dụng góc siêu rộng, chế độ zoom xa hay khả năng chụp macro.

Bù lại cho sự thiếu hụt ở mặt sau, camera trước của iPhone Air nhận được sự nâng cấp đáng giá. Cảm biến được nâng lên độ phân giải với góc nhìn rộng hơn. Đặc biệt, tính năng Center Stage – vốn trước đây chỉ có trên iPad – nay đã có mặt trên iPhone Air.

Tính năng này tự động căn chỉnh khung hình, zoom và pan để giữ chủ thể luôn ở trung tâm khi gọi video call hoặc quay vlog. Đây là một vũ khí lợi hại cho các TikToker, Vlogger hay những người thường xuyên họp trực tuyến, biến iPhone Air thành một thiết bị quay phim cá nhân gọn nhẹ và hiệu quả.

Viên pin của iPhone Air có dung lượng khoảng 3.149 mAh, một con số khá khiêm tốn khi so sánh với mức gần 5.000 mAh của các đối thủ Android hay dòng iPhone Pro Max. Đây là cái giá phải trả cho độ mỏng 5.6mm.

Tuy nhiên, thực tế sử dụng không "thảm họa" như thông số gợi ý. Nhờ khả năng quản lý năng lượng tuyệt vời của chip A19 Pro (3nm) và màn hình OLED tiết kiệm điện, iPhone Air vẫn đáp ứng được nhu cầu của một ngày làm việc cơ bản.

Các thử nghiệm tại Việt Nam cho thấy máy đạt khoảng 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút on-screen với các tác vụ hỗn hợp gồm Wi-Fi, 4G, lướt web và xem video.

Thời lượng này tốt hơn iPhone 12/13 Mini, ngang ngửa iPhone 17 thường, nhưng thua kém khoảng 15-20% so với iPhone 17 Pro và thua xa dòng Pro Max.

iPhone Air là một sản phẩm đầy mâu thuẫn của Apple: một kiệt tác về kỹ thuật nhưng lại là một bước lùi về tính năng phần cứng. Cú sụt giá 9 triệu đồng tại thị trường Việt Nam không phải là điều gì đó quá ghê gớm mà giống như việc trở về đúng với giá trị thực tế.

Ở mức giá 23 triệu đồng, iPhone Air đang trở thành món hàng hiệu "sale off" đầy hấp dẫn. Nó không dành cho số đông, không dành cho những người so kè từng thông số cấu hình. Nó dành cho những người hiểu rõ nhu cầu của mình: cần sự nhẹ nhàng, tinh tế và đủ dùng. Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng này, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu chiếc iPhone độc đáo nhất trong lịch sử Apple với một mức giá không thể tốt hơn.