Giá cà phê hôm nay 21-1: Giảm mạnh khi Brazil có mưa
Giá cà phê hôm nay 21-1 đột ngột giảm mạnh sau nhiều phiên chỉ biến động nhẹ
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 21-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,79%-1,86%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 2,24%-2,47%.
Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 75 USD/tấn, còn 3.941 USD/tấn; giá Arabica giảm 190 USD/tấn, còn 7.640 USD/tấn.
Quy đổi theo tỉ giá, Robusta đã mất gần 2.000 đồng/kg nên giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước sẽ giảm so với mốc 99.600 đồng/kg bình quân trước giờ sàn London giao dịch.
Giá cà phê giảm mạnh phiên này được giải thích do những đợt mưa ở Brazil giúp cây cà phê phát triển thuận lợi nên giảm nỗi lo về mất mùa.
Hơn nữa, trong tháng 12-2025, xuất khẩu cà phê của Brazil đã tăng trưởng dương trở lại sau nhiều tháng giảm; trong khi giai đoạn này xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng đến 43% nên thị trường không còn khan hiếm.
Người lao động