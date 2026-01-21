Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá cà phê hôm nay 21-1: Giảm mạnh khi Brazil có mưa

21-01-2026 - 09:12 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay 21-1 đột ngột giảm mạnh sau nhiều phiên chỉ biến động nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 21-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 1,79%-1,86%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 2,24%-2,47%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026, giá Robusta giảm 75 USD/tấn, còn 3.941 USD/tấn; giá Arabica giảm 190 USD/tấn, còn 7.640 USD/tấn.

Quy đổi theo tỉ giá, Robusta đã mất gần 2.000 đồng/kg nên giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước sẽ giảm so với mốc 99.600 đồng/kg bình quân trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê hôm nay 21-1: Giảm mạnh khi Brazil có mưa - Ảnh 1.

Cà phê trứng

Giá cà phê giảm mạnh phiên này được giải thích do những đợt mưa ở Brazil giúp cây cà phê phát triển thuận lợi nên giảm nỗi lo về mất mùa.

Hơn nữa, trong tháng 12-2025, xuất khẩu cà phê của Brazil đã tăng trưởng dương trở lại sau nhiều tháng giảm; trong khi giai đoạn này xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng đến 43% nên thị trường không còn khan hiếm.

Nga đón cú sốc nặng: Một khách ruột chuẩn bị quay lưng với Moscow, nhập khẩu dầu từ Venezuela


Theo Ngọc Ánh

Người lao động

