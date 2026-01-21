Nghề 'đánh cược' với ông trời

Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An - chia sẻ: “Việc cho thuê đào cổ thụ chơi Tết là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay. Cách làm này giúp nông dân giảm rủi ro so với bán đứt, kéo dài giá trị khai thác của cây, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Đây là mô hình đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, nhưng nếu được triển khai bài bản sẽ mang lại nguồn thu ổn định và có khả năng nhân rộng”.