Nghề 'đánh cược' với ông trời
Cả năm gắn bó với đất, nắng mưa và từng biến động của thời tiết, anh Lê Văn Hoàn (Nghệ An) vẫn miệt mài chăm sóc từng gốc đào thế cổ thụ, tính toán thời điểm xuống lá, canh ngày hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Gắn bó với nghề cây cảnh, cây sân vườn hàng chục năm, anh Hoàn cho biết nhu cầu thuê đào thế cổ thụ chơi Tết của người dân trên địa bàn ngày càng cao. “Nếu mua cây về, chi phí lớn mà không biết cách chăm sóc, cây dễ chết hoặc hoa không nở đúng dịp. Thuê cây vừa tiết kiệm, lại yên tâm hơn vì sau Tết có người thu hồi, chăm sóc tiếp”, anh Hoàn chia sẻ.
Nhận thấy nhu cầu thị trường lớn, anh Hoàn quyết định đầu tư cải tạo khu vườn gia đình, mua thêm đất màu, đánh luống cao để trồng và chăm sóc đào thế cổ thụ. Quá trình chăm sóc được thực hiện bài bản, từ bổ sung phân hữu cơ đến kiểm soát độ ẩm, tránh ngập úng.
Theo anh Hoàn, đào thế cổ thụ sau mỗi mùa Tết đều phải đánh lên, cho vào chậu nên cần được chăm sóc kỹ để phục hồi. Từ tháng 4 âm lịch, anh đã bắt đầu tạo tán, chỉnh tay cành cho từng cây. Thời điểm xuống lá được tính toán kỹ lưỡng, căn cứ vào diễn biến thời tiết từng năm, nhằm bảo đảm hoa bung nở đúng dịp Tết.
“Đào cổ thụ rất khó tính. Người chăm phải “đọc” được thời tiết, quan sát sức sinh trưởng của từng cây thì mới căn được ngày xuống lá chuẩn. Năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường khi mưa bão kéo dài nhiều đợt, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của đào thế cổ thụ”, anh Hoàn cho hay.
Gần một tháng trở lại đây, nắng xuất hiện liên tục, nhiệt độ tăng cao khiến nguy cơ đào nở sớm hiện hữu. Để hoa bung đúng dịp Tết Nguyên đán, anh Hoàn phải theo sát từng gốc đào, điều chỉnh chế độ tưới nước, che chắn nắng và áp dụng các biện pháp hãm cây. “Chỉ cần sai một khâu nhỏ, hoa có thể nở sớm hoặc muộn, ảnh hưởng cả mùa Tết. Vì vậy, người làm nghề gần như phải “đánh cược” với thời tiết”, anh Hoàn nói.
Hiện, trong vườn anh Hoàn có 60 gốc đào cho thuê với mức giá từ 5-25 triệu đồng/cây, tùy dáng, thế và độ tuổi. Những gốc đào còn lại, anh nhận chăm sóc với tiền công từ 1,5-5 triệu đồng/cây. Dự kiến, mùa đào năm nay có thể mang lại cho gia đình anh nguồn thu khoảng nửa tỷ đồng.
140 gốc đào trong vườn nhà anh Hoàn hầu hết đã “có chủ”.
Từ giữa tháng Chạp, anh Hoàn bắt đầu chuẩn bị phương tiện, nhân lực để vận chuyển đào đến các gia đình, cơ quan, đơn vị theo nhu cầu. Sau rằm tháng Giêng, những cây đào lại được thu hồi, tiếp tục chăm sóc cho mùa Tết năm sau.
Đánh giá về mô hình này, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An - chia sẻ: “Việc cho thuê đào cổ thụ chơi Tết là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay. Cách làm này giúp nông dân giảm rủi ro so với bán đứt, kéo dài giá trị khai thác của cây, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích canh tác. Đây là mô hình đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, nhưng nếu được triển khai bài bản sẽ mang lại nguồn thu ổn định và có khả năng nhân rộng”.
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM