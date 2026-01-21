Khám phá nhiều bộ sưu tập vali mới từ các thương hiệu quốc tế tại House Of Luggage

Hơn 25 năm đại diện và phát triển được hàng triệu lượt khách tin yêu và mua sắm, House Of Luggage (HOL) tự hào là nơi phân phối chính thức các thương hiệu quốc tế về Vali, Balo, Túi xách, Đồng hồ và Phụ kiện như: Samsonite, American Tourister, Delsey Paris, Victorinox, Wenger, ACE, Traveler’s Choice,… có nguồn gốc rõ ràng, uy tín và đang thịnh hành nhất trên thế giới, với giá thành vô cùng hợp lý và chế độ bảo hành chính hãng toàn cầu. Nhân dịp năm mới, HOL tiếp tục khẳng định vị thế khi giới thiệu hàng loạt sản phẩm nổi bật, hứa hẹn tạo nên "làn gió mới" trong lựa chọn hành lý của người tiêu dùng.

Khám phá bộ sưu tập Vali American Tourister Curvus, tặng balo Carter nhân dịp ra mắt, vali với thiết kế đường nét mượt mà và lớp hoàn thiện ánh kim tinh tế, mang đến vẻ đẹp sang trọng kín đáo cho mọi hành trình. Vali Curvus có bốn gam màu đa dạng: Trắng, xanh bạc hà, xanh đen và nâu cà phê, hệ thống khóa bánh xe STEPause™ giữ vali đứng yên, ngay cả khi bạn đang trên tàu hỏa hoặc xe buýt đang di chuyển. Sự kết hợp giữa khóa TSA 008 và dây khóa kéo bảo mật Duosaf chống rạch, bảo vệ hành lý hoàn hảo suốt chuyến đi. Đặc biệt, size trung và đại được trang bị ngăn mở rộng để tăng thêm không gian chứa đồ bất cứ khi nào bạn cần.

Không thể bỏ qua bộ sưu tập vali American Tourister PaXtra mới với bảng màu thời thượng, độc đáo với thiết kế khoang chứa PlentiVol™, chia vali thành 2 ngăn tỷ lệ 20:80 tối ưu việc sắp xếp hành lý và đóng mở dễ dàng hơn ở không gian chật hẹp; đặc biệt, size trung và đại được trang bị khả năng mở rộng tăng sức chứa đến 25%. Vali PaXtra bảo mật với khóa kéo đôi chống rạch, kết hợp khóa TSA 008 mới nhất chuẩn an ninh hàng không, tiện lợi hơn với tính năng khóa bánh xe STEPause™ đảm bảo vali đứng yên khi cần thiết. Sở hữu ngay vali PaXtra với ưu đãi tặng balo nhân dịp ra mắt, làm mới phong cách của bạn, an tâm sử dụng với chế độ bảo hành chính hãng toàn cầu.

Vali American Tourister PaXtra với bảng màu thời trang (Nguồn: American Tourister)

Vali Ryon Pro đến từ thương hiệu Wenger Thụy Sĩ - Ra mắt với thiết kế tinh tế và tối ưu với mọi chuyến đi với nhiều tính năng tiện lợi như: khoang chứa rộng rãi với đai chéo cố định và ngăn phụ kiện, kết hợp khả năng mở rộng cung cấp thêm không gian sắp xếp hành lý. Bảo mật tuyệt đối với khóa kéo đôi chống rạch trộm, cùng khóa số được tích hợp khóa TSA chuẩn an ninh hàng không Hoa Kỳ, đặc biệt lướt đi nhẹ nhàng với hệ thống bánh xe đôi 360° linh hoạt, tất cả mang đến cho bạn trải nghiệm thoải mái và tự tin tận hưởng mọi hành trình của mình, dù là chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần hay công tác, vali Ryon Pro luôn thích ứng hoàn hảo với nhu cầu và phong cách du lịch của bạn.

Bộ sưu tập vali Wenger Ryon Pro - Bảo hành toàn cầu (Nguồn: Wenger)

HOL tiếp tục mang đến mẫu vali Beber từ thương hiệu ACE Nhật Bản - Với khả năng mở rộng tăng thêm không gian lưu trữ tuyệt vời, bảo hành 10 năm toàn cầu. Ngoài những tính năng cơ bản như khóa TSA tiêu chuẩn, hệ thống bánh xe đôi 360°, bộ sưu tập Beber còn được trang bị khay giữ bình nước có thể gấp gọn ở mặt sau vali, bên hông tích hợp móc treo tiện lợi, bên trong vali thiết kế thông minh với nhiều túi nhỏ giúp sắp xếp hành lý khoa học và gọn gàng. Ra mắt với bảng màu tươi mới, Beber phù hợp để sở hữu ngay cho những chuyến đi đầu năm của bạn!

Vali kéo ACE Beber thương hiệu Nhật (Nguồn: ACE)

Siêu phẩm từ thương hiệu Samsonite chính là vali kéo Focus khung nhôm tinh tế, bảo mật tuyệt vời với hệ thống khóa gập tích hợp khóa TSA chuẩn an ninh hàng không. Lớp vỏ được chế tác từ Polycarbonate nhẹ cao cấp, mang lại độ bề vượt trội nhưng vẫn tối ưu trọng lượng. Bên cạnh đó, hệ thống bánh xe đôi giảm xóc cỡ lớn đảm bảo khả năng di chuyển mượt mà và ổn định trên mọi địa hình. Khoang chứa thiết kế thông minh với nhiều ngăn khóa kéo, đai chữ X cố định hành lý, lớp lót có thể tháo rời để giặt và vệ sinh vali dễ dàng.

Vali Samsonite Focus mới (Nguồn: Samsonite)

Cùng nhiều bộ sưu tập vali, balo, túi xách và phụ kiện du lịch vừa ra mắt nhân dịp Xuân đến, truy cập ngay hol.com.vn để khám phá thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong Tết Bính Ngọ. Bên cạnh đó, HOL còn cung cấp quà tặng cho doanh nghiệp dịp tết đến theo nhu cầu với giá cả tốt nhất, quy trình thủ tục nhanh gọn. Với các sản phẩm đa dạng từ phụ kiện, balo, túi xách, vali, đồng hồ - chắc chắn sẽ là món quà giá trị mà doanh nghiệp trao tặng cho khách hàng.

House Of Luggage hiện đã có mặt tại các trung tâm thương mại uy tín trên toàn quốc, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời với dịch vụ khách hàng, tư vấn sản phẩm tận tình, tiếp nhận bảo hành đúng quy chuẩn quốc tế, đảm bảo chế độ hậu mãi tốt nhất cho khách hàng khắp Việt Nam. Dễ dàng mua sắm tại website và hệ thống hơn 100 cửa hàng trên toàn quốc, liên hệ hotline 1800 6063 được tư vấn thêm nhé!