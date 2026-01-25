Chiếc iPhone đáng mua nhất dịp cận Tết, pin trâu ngang ngửa 17 Pro Max giá đang rẻ kỷ lục

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc iPhone có thời lượng pin bền bỉ nhất nhưng lại e ngại mức giá đắt đỏ của iPhone 16 Pro Max hay iPhone 17 Pro Max vừa ra mắt, thì đây chính là "món hời" không thể bỏ qua dịp cận Tết này. iPhone 16 Plus hiện đang là câu trả lời hoàn hảo cho bài toán cân bằng giữa hiệu năng, thời lượng pin và chi phí, đặc biệt khi mức giá đã chạm đáy cực kỳ hấp dẫn.

Trong khi iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Pro Max thống trị bảng xếp hạng về dung lượng pin nhờ kích thước lớn và công nghệ mới, iPhone 16 Plus lại âm thầm khẳng định vị thế là "ông vua pin" trong phân khúc giá dễ tiếp cận hơn. Tại thời điểm sát Tết, giá mẫu máy này đã giảm xuống chỉ còn 21,6 triệu đồng. Con số này đồng nghĩa với việc người dùng có thể tiết kiệm tới 15 triệu đồng so với việc mua iPhone 17 Pro Max mà vẫn sở hữu một thiết bị màn hình lớn giải trí đã mắt cùng thời lượng sử dụng không hề kém cạnh.

Xét về thông số kỹ thuật, viên pin 4.674 mAh của iPhone 16 Plus chỉ thua kém rất ít so với con số 4.823 mAh trên iPhone 17 Pro Max. Trải nghiệm thực tế cho thấy với nhu cầu sử dụng hỗn hợp, máy dễ dàng trụ vững đến 1,5 ngày mà không cần sạc. Đây là một điểm cộng cực lớn cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng điện thoại cường độ cao mà không muốn lúc nào cũng phải mang theo sạc dự phòng. Có thể khẳng định, iPhone 16 Plus vẫn là một trong những chiếc điện thoại có pin tốt nhất lịch sử Apple từng sản xuất.

Không chỉ mạnh về pin, hiệu năng của iPhone 16 Plus vẫn thuộc hàng top thị trường nhờ con chip A18 sản xuất trên tiến trình 3nm. Sức mạnh này là quá thừa thãi cho mọi tác vụ từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm cả việc chiến các tựa game nặng như Genshin Impact hay chỉnh sửa video 4K. Đáng giá hơn cả, thiết bị này hỗ trợ đầy đủ các tính năng Apple Intelligence (AI), điều mà các dòng máy cũ như iPhone 15 Plus không thể làm được. Bên cạnh đó, sự hiện diện của nút Action Button và Camera Control mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại, tiện lợi, rút ngắn khoảng cách so với dòng Pro cao cấp.

Tuy nhiên, để có mức giá tốt, người dùng sẽ phải chấp nhận một vài sự đánh đổi. Điểm yếu lớn nhất vẫn là màn hình tần số quét 60Hz. Trong bối cảnh iPhone 17 tiêu chuẩn của năm 2025 đã được nâng cấp lên màn hình 120Hz (ProMotion), việc iPhone 16 Plus vẫn dậm chân tại chỗ ở 60Hz có thể gây hụt hẫng cho những ai đã quen với sự mượt mà của màn hình tần số quét cao. Ngoài ra, tốc độ sạc 20W của Apple vẫn khá chậm so với các đối thủ Android cùng tầm giá, đòi hỏi người dùng phải kiên nhẫn hơn khi nạp lại năng lượng cho viên pin khổng lồ này.

Nhìn chung, nếu bỏ qua hạn chế về màn hình, iPhone 16 Plus vẫn là chiếc điện thoại có sự tối ưu cực lớn giữa giá thành và trải nghiệm. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một chiếc iPhone màn hình lớn, pin "trâu" vô đối để cày phim, chơi game dịp Tết mà không muốn "đau ví" để chạy đua theo iPhone 17 Pro Max.



