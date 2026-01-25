Cụ thể, các khoáng sản này bao gồm vàng, kẽm, đồng, lithium và các mỏ đất hiếm như dysprosium, terbium, neodymium, praseodymium. Đây là những khoáng sản được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp và công nghệ, từ ô tô điện, tua bin gió đến điện toán tốc độ cao.

Theo S&P Global, ngân sách dành cho thăm dò, khai thác khoáng sản của Ả Rập Xê Út đã tăng 595% từ năm 2021 đến năm 2025. Việc cấp phép các địa điểm khai thác mới cho các công ty trong nước và quốc tế cũng đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng.

Nhưng thăm dò là một chuyện, ra được sản phẩm cuối cùng lại là chuyện khác. Tại Diễn đàn Khoáng sản Tương lai ở Riyadh - Ả Rập Xê Út, ông Abigail Hunter, giám đốc điều hành Trung tâm Khoáng sản thuộc SAFE - một tổ chức phi chính phủ cho biết: “Thực tế khai thác mỏ là một cuộc chơi rất dài hơi. Phải mất từ ba đến năm năm để xây dựng một nhà máy chế biến. Ở một số khu vực, con số này có thể lên đến 29 năm”.

Quốc gia Trung Đông sẽ đầu tư hơn 100 tỷ USD vào khai thác mỏ trong 10 năm.

Theo các chuyên gia, quốc gia Trung Đông này đang nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, giảm thuế suất cho đầu tư khai thác khoáng sản và dự định chi mạnh tay để bắt kịp các quốc gia đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành khai khoáng.

Cụ thể, công ty khai thác mỏ Maaden thuộc sở hữu nhà nước Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ đầu tư 110 tỷ đô la vào khai thác mỏ trong thập kỷ tới, bao gồm cả việc thiết lập quan hệ đối tác quốc tế và thu hút nhân tài trong ngành.

“Chúng tôi đủ khiêm tốn để nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó một mình,” Giám đốc điều hành của Maaden, Bob Wilt cho biết.﻿

Ông Bob Wilt cũng khẳng định, kế hoạch tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út hướng đến đa dạng hóa nền kinh tế đất nước và coi ngành khai thác khoáng sản là trụ cột chính.

Kế hoạch này không chỉ dừng lại ở việc khai thác khoáng sản mà còn bao gồm việc xây dựng chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp trong nước.

Các chuyên gia cho rằng, cơ sở hạ tầng đang phát triển của Ả Rập Xê Út có thể giúp nước này trở thành trung tâm tinh chế các loại khoáng sản quan trọng được khai thác ở Trung Đông và khu vực lân cận.

Tham vọng của Ả Rập Xê Út đã thu hút sự quan tâm của Mỹ. ﻿Tháng 11/2025, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington, Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ đầu tư gần 1 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và công nghiệp của Mỹ. Đồng thời 2 quốc gia cũng đạt được thỏa thuận bao gồm hợp tác song phương về khoáng sản.

Bà Melissa Sanderson - Chủ tịch Viện Khoáng sản Quan trọng cũng nhận định: "Ả Rập Xê Út có tiềm năng trở thành trung tâm chế biến khoáng sản giá rẻ và nhờ nguồn năng lượng dồi dào cùng chuyên môn cao của công ty năng lượng nhà nước Aramco".

Dù phải đối mặt với bất ổn khu vực và thách thức ngoại giao tại châu Phi, quốc gia này vẫn có lợi thế lớn khi mở rộng hợp tác khai thác tại Trung Á – nơi Aramco vốn có quan hệ mật thiết.﻿