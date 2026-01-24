Khoan sâu 4.100 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng gần 5 triệu thùng dầu

Công ty dầu khí Harbour Energy (Anh) cùng các đối tác đã công bố phát hiện mỏ khí đốt và condensate tại khu vực Camilla Nord, thuộc vùng Gjoa ngoài khơi Na Uy, qua đó bổ sung thêm trữ lượng mới cho hệ thống khai thác dầu khí hiện hữu tại Biển Bắc.

Theo thông tin từ nhà điều hành, phát hiện được thực hiện thông qua hai giếng thăm dò mang ký hiệu 35/8-8 S và 35/8-8 A, được khoan bằng giàn khoan Transocean Norge. Các giếng này nằm trong phạm vi giấy phép khai thác 248 LS và 248 B, thuộc khu vực Vega ở Biển Bắc.

Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy mỏ Camilla Nord có quy mô trữ lượng trong khoảng 400.000–800.000 mét khối tiêu chuẩn quy đổi dầu, tương đương khoảng 2,2–4,7 triệu thùng dầu. Với vị trí gần các công trình đang vận hành, phát hiện này được kỳ vọng sẽ được kết nối với cơ sở hạ tầng hiện hữu của mỏ Vega, giúp tối ưu chi phí phát triển và rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác.

Tại giếng thăm dò 35/8-8 S, các nhà địa chất ghi nhận một cột khí cao 26 m trong tầng Tarbert, trong đó lớp đá sa thạch dày 10 m có đặc tính chứa khí kém và không xác định được ranh giới khí – nước. Ở tầng Etive, hai cột khí có chiều cao lần lượt 2 m và 4 m đã được phát hiện trong tổng chiều dày 6 m đá sa thạch với chất lượng chứa khí ở mức trung bình. Điểm tiếp xúc khí – nước của cột phía trên nằm ở độ sâu 3.752 m dưới mực nước biển.

Giếng khoan này cũng xuyên qua các tầng đá chứa dầu khí thuộc kỷ Jura sớm (tầng Cook) với tổng chiều dày 123 m, trong đó có 34 m đá sa thạch có đặc tính chứa dầu khí trung bình. Ngoài ra, giếng còn cắt qua 238 m tầng Heather (kỷ Jura muộn), bao gồm 39 m đá sa thạch có chất lượng kém, và phát hiện một cột khí mỏng trong tầng Drake. Giếng 35/8-8 S đạt độ sâu cuối cùng 4.146 m dưới mực nước biển, kết thúc trong tầng địa chất Amundsen.

Trong khi đó, giếng 35/8-8 A được khoan nhằm xác nhận sự hiện diện của hydrocarbon trong nhóm Brent thuộc kỷ Jura giữa. Kết quả cho thấy các tầng đá chứa dầu dày 139 m, với 53 m đá sa thạch có chất lượng từ tốt đến kém. Giếng cũng phát hiện một cột khí cao 2 m trong tầng Ness, với ranh giới khí – nước ở độ sâu 3.654 m dưới mực nước biển, trước khi kết thúc ở độ sâu 3.789 m trong tầng Rannoch.

Cả hai giếng đều không tiến hành thử nghiệm thành tạo, song chương trình thu thập dữ liệu và lấy mẫu đã được thực hiện đầy đủ để phục vụ công tác đánh giá tiếp theo. Độ sâu mực nước tại khu vực khoan là 375 m, và các giếng đã được bịt kín, bỏ hoang vĩnh viễn theo quy định. Phát hiện Camilla Nord được xem là bước bổ sung quan trọng cho danh mục tài sản của Harbour Energy tại Na Uy, trong bối cảnh các công ty dầu khí tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các mỏ cận biên gắn với hạ tầng sẵn có ở Biển Bắc.