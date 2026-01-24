Dừa Tết độc lạ: Từ dát vàng 24K đến bonsai ngựa ‘thiên thần’

Chuẩn bị cho Tết năm nay, anh cho ra mắt bộ sưu tập ngựa dừa với tạo hình tròn trịa, bụng phệ, dáng đứng lúng túng, đôi mắt tròn xoe hiền lành. Có chú còn được gắn thêm cánh vàng, cánh bạc như trong những câu chuyện thần thoại. Chính sự “không hoàn hảo có chủ ý” ấy lại khiến nhiều người bật cười và nhanh tay đặt mua. Theo anh Tùng, mục tiêu của sản phẩm không phải là vẻ đẹp chuẩn mực mà là cảm giác vui tươi: “Mỗi con ngựa dừa trước hết là một lời chúc an vui đầu năm”.