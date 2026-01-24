Dừa Tết độc lạ: Từ dát vàng 24K đến bonsai ngựa ‘thiên thần’
Thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bùng nổ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Giữa vô vàn các loại hoa kiểng rực rỡ, sự xuất hiện của những trái dừa dát vàng 24K óng ánh hay những chậu bonsai ngựa “thiên thần" độc lạ đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường quà tặng năm nay.
Hơn hai tháng qua, trong con hẻm nhỏ trên đường Võ Thị Sáu (tỉnh Đồng Nai), xưởng gia công của anh Nguyễn Anh Tú luôn đỏ lửa. Gần chục lao động thay phiên nhau hoàn thiện từng trái dừa dát vàng 24K để kịp phục vụ thị trường Tết.
Theo anh Tú, khâu khó nhất không nằm ở việc dát vàng mà bắt đầu từ chọn dừa. Trái dừa phải tròn đều, đủ già, cuống không đứt, không rỉ nước, vỏ cứng cáp để có thể chưng lâu ngày. Dừa sau khi rửa sạch được phết keo, phơi khô rồi mới tiến hành dát vàng. Trung bình mỗi trái cần tới 30–40 lá vàng 24K, tất cả đều làm thủ công.
“Nếu keo không đều, cọ không khéo, bề mặt sẽ bị sần, mất độ bóng và không giữ được lâu. Làm dừa dát vàng đòi hỏi sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối”, anh Tú chia sẻ.
Từ những quả dừa bình thường qua bàn tay khéo léo của những người thợ, dừa được thay áo mới với nhiều kiểu dát vàng khác nhau. Bề mặt được tạo hình công, phượng, chữ tài lộc, trên đầu điểm xuyết những lông công hay những chiếc lá bắt mắt.
Năm nay, xưởng dự kiến đưa ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm, giá dao động từ 300.000 – 800.000 đồng/cặp. Những mẫu đặt riêng, yếu tố phong thủy cao có thể lên tới 1,2 – 1,5 triệu đồng/cặp và được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng một tháng. Không chỉ là món hàng “hot” dịp Tết, dừa dát vàng còn được nhiều khách lựa chọn như lời chúc tài lộc, may mắn cho năm mới.
Nếu dừa dát vàng gây ấn tượng bởi vẻ lấp lánh, thì những chậu dừa bonsai của nghệ nhân Đậu Thanh Tùng (phường Bình Lợi, TPHCM) lại chinh phục người xem bằng nét ngộ nghĩnh, phá cách.
Tận dụng những trái dừa nhỏ, khó tiêu thụ của nông dân địa phương, anh Tùng kiên trì tạo hình bonsai và linh vật 12 con giáp. Từ một trái dừa khô đến khi thành tác phẩm hoàn chỉnh là hành trình kéo dài 8 tháng đến một năm. “Chỉ cần làm gãy chồi non là coi như bỏ. Công đoạn nào cũng phải canh đúng thời điểm”, anh Tùng nói.
Chuẩn bị cho Tết năm nay, anh cho ra mắt bộ sưu tập ngựa dừa với tạo hình tròn trịa, bụng phệ, dáng đứng lúng túng, đôi mắt tròn xoe hiền lành. Có chú còn được gắn thêm cánh vàng, cánh bạc như trong những câu chuyện thần thoại. Chính sự “không hoàn hảo có chủ ý” ấy lại khiến nhiều người bật cười và nhanh tay đặt mua. Theo anh Tùng, mục tiêu của sản phẩm không phải là vẻ đẹp chuẩn mực mà là cảm giác vui tươi: “Mỗi con ngựa dừa trước hết là một lời chúc an vui đầu năm”.
Dịp Tết này, cơ sở của anh Tùng dự kiến tung ra khoảng 200 con ngựa dừa, giá khoảng 500.000 đồng/sản phẩm. Tổng cộng gần 800 chậu dừa bonsai các loại, giá từ 250.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/chậu. Riêng mẫu ngựa “thiên thần” đã được khách đặt gần hết.
Theo Uyên Phương
Tiền phong
