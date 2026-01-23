Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xe Nhật 'cháy hàng' trước Tết: Người Việt mua ô tô giờ phải… xếp hàng chờ

23-01-2026 - 14:30 PM | Thị trường

Honda, Toyota, Mitsubishi và cả Lexus đều ghi nhận tình trạng thiếu xe sẵn giao ngay trong giai đoạn cận Tết. Nhiều mẫu xe bán chạy đã hết hàng, danh sách khách chờ kéo dài sang sau kỳ nghỉ, phản ánh rõ áp lực nguồn cung trên thị trường ô tô đầu năm.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cận Tết Nguyên đán trong bối cảnh nguồn cung từ nhiều hãng xe Nhật Bản trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Nhu cầu mua xe tăng mạnh để phục vụ đi lại, du xuân và “lấy lộc đầu năm”, trong khi nhiều mẫu xe bán chạy lại không còn xe sẵn, khiến không ít khách hàng buộc phải chấp nhận chờ sang sau Tết mới có thể nhận xe.

Tình cảnh showroom hết xe tại một đại lý Honda.

Ghi nhận tại đại lý Honda ở địa bàn Hà Nội, tình trạng thiếu xe diễn ra trên diện rộng. Các mẫu Honda HR-V và Honda BR-V hiện đã hết xe giao ngay, khách hàng ký hợp đồng trong giai đoạn này phải đợi qua Tết mới có xe. Với Honda CR-V e:HEV RS, nguồn cung trước Tết cũng không dồi dào dù hãng đang chuẩn bị ra mắt phiên bản mới vào ngày 2/2. Trong khi đó, Honda City chỉ còn lại lượng xe rất ít tại đại lý và được dự báo sẽ sớm hết hoàn toàn nếu nhu cầu tiếp tục tăng.

Về phía Toyota, nhiều mẫu xe chủ lực cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tư vấn bán hàng đại lý cho biết, các dòng xe ăn khách như Yaris Cross, Corolla Cross, Camry và Fortuner đều không còn xe sẵn để giao. Danh sách khách đặt hàng mới được thông báo phải chờ tới cuối tháng 2 mới có thể nhận những chiếc đầu tiên. Riêng Toyota Hilux, dù chuẩn bị ra mắt phiên bản mới vào ngày 29/1, nhưng lượng xe có thể giao trước Tết được đánh giá là không nhiều, khó đáp ứng nhu cầu tăng cao trong ngắn hạn.

Mitsubishi Destinator sau 1 tháng bán 2.377 chiếc đã hết hàng.

Tình trạng khan hàng cũng xảy ra tại Mitsubishi. Mẫu Mitsubishi Destinator hiện đã hết sạch xe, trong bối cảnh riêng tháng 12/2025 hãng đã giao tới 2.377 chiếc, cho thấy sức mua rất lớn từ thị trường. Đáng chú ý, nguồn cung hạn chế còn khiến thị trường xe cũ “nóng” bất thường khi đã xuất hiện Destinator đã qua sử dụng được rao bán với giá lên tới khoảng 945 triệu đồng. Với Mitsubishi Xforce, các đại lý chỉ còn bản Ultimate với số lượng và màu sắc hạn chế, trong khi Mitsubishi Xpander cũng chỉ còn rất ít xe và ít lựa chọn màu, khiến khách mua xe dịp Tết gặp không ít khó khăn.

Ngay cả phân khúc xe sang cũng không nằm ngoài vòng xoáy khan hàng với một vài dòng xe ăn khách. Đối với Lexus, nhiều khách hàng đặt mua Lexus RX 350h cho biết không có xe sẵn. Thậm chí, những đơn đặt hàng từ tháng 11 phải chờ đến sát Tết mới được giao, phản ánh rõ tình trạng thiếu nguồn cung của những mẫu xe ăn khách.

Khách hàng đặt mua Lexus RX 350h Premium từ tháng 11/2025 phải chờ đến tháng 2 năm nay mới nhận được xe.

Việc hàng loạt hãng xe Nhật rơi vào tình trạng khan hàng trước Tết không chỉ đến từ nhu cầu mua sắm tăng cao, mà còn liên quan tới kế hoạch sản xuất, phân bổ xe và việc chuẩn bị ra mắt phiên bản mới của nhiều mẫu xe. Trong bối cảnh đó, không ít khách hàng buộc phải cân nhắc giữa việc chờ xe sang sau Tết hoặc chuyển hướng sang những mẫu xe còn sẵn hàng từ các thương hiệu khác, khiến thị trường ô tô đầu năm mới được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều biến động.

Theo Thùy Trang

Đời sống & pháp luật

