TCL x Vietnam Airlines: Mở rộng hành trình trải nghiệm từ bầu trời đến không gian sống

Đây không chỉ là sự kết nối giữa hai thương hiệu lớn ở hai lĩnh vực khác nhau, mà còn là nỗ lực mở rộng trải nghiệm người tiêu dùng theo hướng toàn diện hơn.

Thay vì dừng lại ở vai trò đưa hành khách trở về nhà an toàn trong dịp cao điểm cuối năm, sự hợp tác này còn kéo dài hành trình ấy vào chính không gian sống tại gia. Thông qua các giải pháp công nghệ nghe nhìn và ưu đãi dặm bay, TCL và Vietnam Airlines cùng mang đến cho người tiêu dùng cơ hội tận hưởng một mùa Tết trọn vẹn hơn – nơi trải nghiệm di chuyển và trải nghiệm sinh hoạt được kết nối liền mạch.

Hành trình trở về "bừng sắc" Tết

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, mang theo những cảm xúc bồi hồi của những chuyến đi trở về và niềm hứng khởi tân trang tổ ấm. Với người Việt, thước đo của Tết đôi khi không nằm ở tờ lịch, mà nằm ở khoảnh khắc bước chân lên chuyến bay trở về.

Giữa không khí hối hả của những ngày cuối năm, mỗi dặm bay cùng Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines tựa như một nhịp cầu nối liền khoảng cách, mang theo những khát vọng đoàn tụ của hàng triệu trái tim. Tuy nhiên, việc "hạ cánh" an toàn xuống phi trường chưa phải là điểm kết thúc của hành trình ấy. Cảm xúc trọn vẹn của ngày Tết chỉ thực sự thăng hoa khi cánh cửa nhà mở ra, nơi có ánh đèn ấm áp, mâm cơm tất niên và không gian sum vầy thân thương đang chờ đợi.

Sự hợp tác của TCL và Vietnam Airlines mang đến nhiều tiện ích cho người tiêu dùng

Thấu hiểu sâu sắc tâm lý này, cú bắt tay giữa TCL và Vietnam Airlines không đơn thuần là hợp tác thương mại giữa một hãng công nghệ và một hãng hàng không, mà là sự tiếp nối liền mạch của cảm xúc. Vietnam Airlines đưa bạn về nhà, và TCL sẽ giúp khoảng thời gian ở nhà trở nên "bừng sắc", đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đây là sự giao thoa giữa hai triết lý lớn: một bên là chuẩn mực dịch vụ hàng không quốc gia, một bên là biểu tượng của sự đổi mới trong không gian sống hiện đại.

Nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn cho mùa Tết

Nếu những chuyến bay mang đến niềm vui hội ngộ, thì công nghệ hiện đại lại đóng vai trò "giữ lửa" cho không khí gia đình. Trong mùa Tết này, dòng TV QD-Mini LED của TCL được giới thiệu như một tâm điểm mới của phòng khách hiện đại. Một không gian giải trí với chiếc tivi sở hữu kích thước lớn từ 85 lên đến 98 inch hoặc 115 inch sẽ là nơi cả gia đình cùng quây quần xem Quảng trường mùa xuân (thay thế Táo Quân năm nay), thưởng thức các chương trình nghệ thuật hay sống lại những khoảnh khắc thể thao vinh quang thể thao Việt Nam trong năm qua!

TV TCL QD-Mini LED C8K mang đến trải nghiệm giải trí tại gia vượt trội

Sở hữu với thiết kế không viền Zero Border tinh tế và mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch, cùng độ sáng tối đa lên tới 5.000 nits và hệ thống âm thanh vòm sống động từ thương hiệu danh tiếng Bang & Olufsen (B&O), chiếc TV giờ đây không còn là vật vô tri mà đã trở thành mảnh ghép gắn kết các thế hệ, biến phòng khách thành rạp hát tại gia đúng nghĩa. Bên cạnh đó, sự hiện diện của hệ sinh thái Smarthome với máy lạnh FreshIN/BreezeIN hay máy giặt thông minh TCL MAX Aura/TCL Care Aura cũng góp phần giải phóng sức lao động, để gia chủ thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn bên người thân.

Sắm Tết tiện nghi, ưu đãi ngàn dặm bay

Điểm nhấn thực tế nhất của chiến dịch "Tết Bừng Sắc - Vạn Dặm Vươn Cao" chính là chương trình ưu đãi thiết thực diễn ra xuyên suốt từ ngày 21/12/2025 đến hết ngày 28/02/2026. Khác biệt với các hình thức giảm giá thông thường, khách hàng khi mua các sản phẩm TV, máy lạnh, máy giặt TCL nằm trong danh mục khuyến mãi sẽ nhận được đặc quyền tích lũy dặm thưởng Lotusmiles. Số dặm này hoàn toàn có thể quy đổi thành vé máy bay, hành lý miễn cước hoặc nâng hạng ghế cho những chuyến du lịch khám phá trong năm 2026.

Nhiều ưu đãi cho khách hàng TCL trong mùa Tết năm nay khi bay cùng Vietnam Airlines

Đặc biệt hơn, sức nóng của chương trình còn đến từ hoạt động "hái lộc" với tổng giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Những khách hàng may mắn nhất sẽ có cơ hội sở hữu Giải Đặc biệt là chiếc TV TCL QD-Mini LED 98 inch cực giá trị – một món quà "khủng" đúng nghĩa cho ngày Tết. Ngoài ra, chương trình còn dành tặng các phần quà giá trị khác cho những tín đồ xê dịch, bao gồm Giải Nhì là cặp vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia (tương đương 60.000 dặm thưởng) và Giải Ba là chuyến bay khứ hồi hạng Phổ thông (tương đương 30.000 dặm thưởng).

Thông qua việc tích hợp các ưu đãi về dịch vụ hàng không cùng trải nghiệm nhà thông minh, mối quan hệ hợp tác giữa TCL và Vietnam Airlines đã góp phần tái định nghĩa vai trò của công nghệ trong việc hỗ trợ đoàn viên dịp Tết - trong suốt hành trình bay lẫn những thời khắc quan trọng nhất tại gia đình.

Theo Omdia, TCL hiện giữ vị trí là hãng TV lớn thứ 2 trên thế giới và top 1 toàn cầu về TV QD-Mini LED.