Bạc chính thức vượt 100 triệu đồng/kg
Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới đồng loạt lập đỉnh mới.
Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.698.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.813.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng mạnh 112 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 151 nghìn đồng/lượng chiều bán so với phiên sáng ngày hôm qua. Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã ghi nhận mức tăng hơn 35% và hơn 200% trong vòng 1 năm qua.
Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 98.613.000 đồng/thỏi (mua vào) và 101.680.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:34 ngày 23/1.
Trên thị trường thế giới, giá bạc leo lên mốc 98,7 USD một ounce.
Giá bạc đã phục hồi sau phiên giảm đầu tuần và vượt mốc 98 USD/ounce, lập kỷ lục mới, khi các nhà đầu tư đánh giá lại sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ cùng với những dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát vẫn được kiềm chế.
Mặc dù việc điều chỉnh tăng trưởng GDP quý 3 lên 4,4% củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn mạnh mẽ và làm giảm tính cấp thiết của việc nới lỏng chính sách trong ngắn hạn. Dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy sự giảm phát ổn định chứ không phải là tình trạng quá nóng trở lại, giúp ổn định kỳ vọng về việc kiềm chế chính sách trong tương lai.
Sự cân bằng đó đã hạn chế áp lực giảm giá từ sự phục hồi tăng trưởng và cho phép bạc phục hồi, ngay cả khi những tuyên bố địa chính trị dịu bớt xung quanh Greenland đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn tức thời.
Tổng thống Donald Trump đã rút lại các mối đe dọa áp thuế và loại trừ việc sử dụng vũ lực, mặc dù sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại khi Đan Mạch từ chối đàm phán và các nhà lập pháp châu Âu tạm dừng phê duyệt thỏa thuận thương mại EU-Mỹ.
Bạc tiếp tục được hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất kéo dài, với năm thứ tư liên tiếp thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
